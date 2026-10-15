Истанбулда даҳшатли сув тошқини — машиналар оқиб кетди, биноларни сув босди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Истанбулда 14 октябрдан бошланган кучли ёмғир шаҳарни сув остида қолдириб, инфратузилмага катта талафот етказди.
- Айрим туманларда сел оқими транспорт воситаларини оқизиб кетди ва ҳаракатни фалажлади.
- Вазият туфайли мактабларда дарслар бекор қилинди, давлат хизматчиларига таътил берилди ва мотоцикл ҳамда скутерларнинг ҳаракатланиши вақтинча чекланди.
Туркиянинг энг йирик шаҳри Истанбулда кучли ва тинимсиз ёққан жала ортидан жиддий сув тошқинлари юз берди. 2026 йилнинг 14 октябрь кунидан бошланган кучли ёмғир қисқа фурсат ичида кўчалар, йўл ўтказгичлари, метро бекатлари ҳамда турар-жойларни сув остида қолдириб, шаҳар инфратузилмасига катта талафот етказди.
Айрим туманларда сел оқими транспорт воситаларини оқизиб кетгани ва транспорт ҳаракати бутунлай фалажлангани хабар қилинмоқда.
Шаҳарда чекловлар: Дарслар бекор қилинди, кўчага чиқиш чекланмоқда
Вазиятнинг кескинлашуви ортидан Истанбул губернаторлиги аҳоли хавфсизлигини таъминлаш мақсадида бир қатор кечиктириб бўлмайдиган чораларни эълон қилди:
Мактаблар ёпилди: 15 октябрь куни шаҳардаги барча мактабларда ўқув жараёнлари вақтинча бекор қилинди;
Давлат хизматчиларига таътил: Давлат секторида фаолият юритувчи айрим тоифадаги ходимларга бир кунлик таътил берилди;
Ҳаракат чеклови: Йўллардаги хавфсизликни таъминлаш учун мотоцикл ва скутерларнинг ҳаракатланишига вақтинчалик тақиқ қўйилди;
Аҳолига мурожаат: Шаҳар маъмурияти барча аҳоли ва сайёҳлардан ўта муҳим зарурат бўлмаса, ташқарига чиқмасликни ва пастки қаватлардан узоқроқ туришни сўради.
Табиий офат келтирган зарар: Кўчкилар ва сув остида қолган автомобиллар
Маҳаллий қутқарув ва коммунал хизматлари кучайтирилган режимда иш олиб бормоқда. Дастлабки рақамлар қуйидагича:
1 200 дан ортиқ манзил сув остида: Шаҳар бўйлаб 1 200 дан ортиқ сув босиш ҳолати қайд этилган;
Кўчкилар ва тўсиқда қолганлар: 15 та жойда тупроқ кўчкиси юз берган, 47 та ҳолатда эса фуқаролар сув қамоғида блокланиб қолгани сабабли махсус техника ёрдамида қутқариб олинган;
Оқим олиб кетган машиналар: Айниқса, Эсенюрт туманида кучли сел оқимлари кўчадаги ўнлаб енгил автомобилларни оқизиб юборган;
Эвакуация ишлари: Берухсат қолиш хавфи юқори бўлган ертўла, ярим ертўла ва биринчи қаватларда истиқомат қилувчи аҳоли зудлик билан хавфсиз ҳудудларга кўчирилмоқда.
Энг кўп талафот кўрган туманлар ва хавфли ҳудудлар
Сел ва жаладан энг оғир зарбани қабул қилиб олган ҳудудлар рўйхати:
Бейкоз ва Сариер;
Эсенюрт ва Башакшеҳир;
Арнавуткўй ҳамда Султангази.
Мазкур туманларда ёғингарчилик меъёри хавфли даражага етган бўлиб, кўплаб ер ости туннеллари ва йўл ўтказгичлари ёпиб қўйилган.
Синоптиклар огоҳлантириши: Ёғингарчилик қачон тўхтайди?
Метеорология мутахассисларининг таъкидлашича, ноқулай об-ҳаво фронти Истанбулни ҳали тезда тарк этмайди:
17 октябргача давом этади: Кучли ёғингарчилик, момақалдироқ ва сел келиш хавфи 17 октябрь кунининг иккинчи ярмига қадар сақланиб қолади;
Эҳтиёт чоралари: Масъуллар сув сатҳи кўтарилиш эҳтимоли бор бўлган ҳудудларда яшовчи аҳолига ҳушёрликни бой бермасликни ва расмий огоҳлантиришларга қатъий амал қилишни тавсия этмоқда.
Изоҳлар 0
…