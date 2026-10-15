Истанбулда даҳшатли сув тошқини — машиналар оқиб кетди, биноларни сув босди (видео)

·64·Дунё
Истанбулда даҳшатли сув тошқини — машиналар оқиб кетди, биноларни сув босди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Истанбулда 14 октябрдан бошланган кучли ёмғир шаҳарни сув остида қолдириб, инфратузилмага катта талафот етказди.
  • Айрим туманларда сел оқими транспорт воситаларини оқизиб кетди ва ҳаракатни фалажлади.
  • Вазият туфайли мактабларда дарслар бекор қилинди, давлат хизматчиларига таътил берилди ва мотоцикл ҳамда скутерларнинг ҳаракатланиши вақтинча чекланди.

Туркиянинг энг йирик шаҳри Истанбулда кучли ва тинимсиз ёққан жала ортидан жиддий сув тошқинлари юз берди. 2026 йилнинг 14 октябрь кунидан бошланган кучли ёмғир қисқа фурсат ичида кўчалар, йўл ўтказгичлари, метро бекатлари ҳамда турар-жойларни сув остида қолдириб, шаҳар инфратузилмасига катта талафот етказди.

Айрим туманларда сел оқими транспорт воситаларини оқизиб кетгани ва транспорт ҳаракати бутунлай фалажлангани хабар қилинмоқда.

Шаҳарда чекловлар: Дарслар бекор қилинди, кўчага чиқиш чекланмоқда

Вазиятнинг кескинлашуви ортидан Истанбул губернаторлиги аҳоли хавфсизлигини таъминлаш мақсадида бир қатор кечиктириб бўлмайдиган чораларни эълон қилди:

  • Мактаблар ёпилди: 15 октябрь куни шаҳардаги барча мактабларда ўқув жараёнлари вақтинча бекор қилинди;

  • Давлат хизматчиларига таътил: Давлат секторида фаолият юритувчи айрим тоифадаги ходимларга бир кунлик таътил берилди;

  • Ҳаракат чеклови: Йўллардаги хавфсизликни таъминлаш учун мотоцикл ва скутерларнинг ҳаракатланишига вақтинчалик тақиқ қўйилди;

  • Аҳолига мурожаат: Шаҳар маъмурияти барча аҳоли ва сайёҳлардан ўта муҳим зарурат бўлмаса, ташқарига чиқмасликни ва пастки қаватлардан узоқроқ туришни сўради.

Табиий офат келтирган зарар: Кўчкилар ва сув остида қолган автомобиллар

Маҳаллий қутқарув ва коммунал хизматлари кучайтирилган режимда иш олиб бормоқда. Дастлабки рақамлар қуйидагича:

  • 1 200 дан ортиқ манзил сув остида: Шаҳар бўйлаб 1 200 дан ортиқ сув босиш ҳолати қайд этилган;

  • Кўчкилар ва тўсиқда қолганлар: 15 та жойда тупроқ кўчкиси юз берган, 47 та ҳолатда эса фуқаролар сув қамоғида блокланиб қолгани сабабли махсус техника ёрдамида қутқариб олинган;

  • Оқим олиб кетган машиналар: Айниқса, Эсенюрт туманида кучли сел оқимлари кўчадаги ўнлаб енгил автомобилларни оқизиб юборган;

  • Эвакуация ишлари: Берухсат қолиш хавфи юқори бўлган ертўла, ярим ертўла ва биринчи қаватларда истиқомат қилувчи аҳоли зудлик билан хавфсиз ҳудудларга кўчирилмоқда.

Энг кўп талафот кўрган туманлар ва хавфли ҳудудлар

Сел ва жаладан энг оғир зарбани қабул қилиб олган ҳудудлар рўйхати:

  • Бейкоз ва Сариер;

  • Эсенюрт ва Башакшеҳир;

  • Арнавуткўй ҳамда Султангази.

Мазкур туманларда ёғингарчилик меъёри хавфли даражага етган бўлиб, кўплаб ер ости туннеллари ва йўл ўтказгичлари ёпиб қўйилган.

Синоптиклар огоҳлантириши: Ёғингарчилик қачон тўхтайди?

Метеорология мутахассисларининг таъкидлашича, ноқулай об-ҳаво фронти Истанбулни ҳали тезда тарк этмайди:

  • 17 октябргача давом этади: Кучли ёғингарчилик, момақалдироқ ва сел келиш хавфи 17 октябрь кунининг иккинчи ярмига қадар сақланиб қолади;

  • Эҳтиёт чоралари: Масъуллар сув сатҳи кўтарилиш эҳтимоли бор бўлган ҳудудларда яшовчи аҳолига ҳушёрликни бой бермасликни ва расмий огоҳлантиришларга қатъий амал қилишни тавсия этмоқда.

Истанбулсел оқимиИстанбул губернаторлигиЭсенюрт тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Damas автомобили оқиб кетди: Қашқадарёда кучли сел оқибатида бир киши ҳалок бўлдиDamas автомобили оқиб кетди: Қашқадарёда кучли сел оқибатида бир киши ҳалок бўлдиКеча 11:03Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)27 август 20:31Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)28 сентябр 20:16Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!10 сентябр 08:32Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)24 сентябр 18:20«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланади«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланади31 август 10:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди