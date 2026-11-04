Ўзбекистонга хориждан келган пул миқдори маълум бўлди

·59·Иқтисодиёт
Ўзбекистонга хориждан келган пул миқдори маълум бўлди

2026 йилнинг январь-сентябрь ойларида халқаро пул ўтказмалари орқали Ўзбекистонга 15,2 млрд доллар маблағ келиб тушди. Шу даврда мамлакатдан хорижга 2 млрд доллар юборилган. Натижада пул ўтказмалари бўйича 13,2 млрд долларлик ижобий сальдо шаклланган. Бу ҳақда Марказий банкнинг ички валюта бозори шарҳида маълум қилинди.

Ҳисобот даврида Ўзбекистонда хорижий валютага бўлган жами талаб 50,4 млрд долларни ташкил этди. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 17,9 фоиз кўп. Ички бозорда Марказий банк операцияларини ҳисобга олмаганда, хорижий валюта таклифи 43,8 млрд долларга етиб, бир йил ичида 25,3 фоизга ошган.

Юридик шахслар томонидан хорижий валютага талаб 15,3 фоизга, унинг таклифи эса 26,7 фоизга кўпайган.

Шунингдек, экспортдан тушган маблағларнинг 9,5 млрд доллари ёки 57,2 фоизи ички валюта бозорида сотилган. Бу ўтган йилнинг мос давридагидан 33 фоизга, яъни қарийб 2,4 млрд долларга кўп.

Аҳоли эса тижорат банкларига 18,9 млрд доллар миқдоридаги хорижий валютани сотган. Ушбу кўрсаткич 2025 йилнинг дастлабки тўққиз ойидаги 15,3 млрд долларга нисбатан 1,2 баравар юқори.

Марказий банк маълумотларига кўра, январь-сентябрь ойларида сўмнинг АҚШ долларига нисбатан курси 11 765–12 320 сўм оралиғида ўзгарган. Сентябрь ойи якунида бир доллар 11 821 сўмни ташкил этган. Бу йил бошидаги кўрсаткичга нисбатан сўмнинг 1,5 фоизга мустаҳкамланганини англатади.

Марказий банкпул ўтказмаларивалюта бозорисўм курси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

22 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда22 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда21 сентябр 11:11Солиқ қўмитаси P2P ўтказмалари назорати бўйича изоҳ бердиСолиқ қўмитаси P2P ўтказмалари назорати бўйича изоҳ берди13 июл 12:04Ўзбекистонга 7 ой давомида қўй гўшти импорти 1,4 баробар ошдиЎзбекистонга 7 ой давомида қўй гўшти импорти 1,4 баробар ошди7 октябр 10:58Ўзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришларЎзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришлар27 сентябр 12:02Аквариум бозорида Таиланд устун: импорт 44 фоизга ошдиАквариум бозорида Таиланд устун: импорт 44 фоизга ошди2 август 20:46Ўзбекистонга энг кўп парфюмерия қайси мамлакатдан келмоқда?Ўзбекистонга энг кўп парфюмерия қайси мамлакатдан келмоқда?12 июл 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?
Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
3 ноябрь учун валюта курслари эълон
3 ноябрь учун валюта курслари эълон
4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди