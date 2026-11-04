Тошкент метросида аёллар учун алоҳида вагонлар ташкил этилиши мумкин

·45·Ўзбекистон
Тошкент метросида аёллар учун алоҳида вагонлар ташкил этилиши мумкин

Тошкент метрополитенида фақат аёл йўловчилар фойдаланиши учун мўлжалланган махсус вагонларни жорий этиш масаласи келажакда кўриб чиқилиши мумкин. Бироқ ҳозирги шароитда йўловчилар сони ва мавжуд техник имкониятлар бундай ташаббусни амалга оширишга имкон бермайди.

"Тошкент метрополитени" АЖ бошқаруви раиси ўринбосари Юлдош Юсуповнинг таъкидлашича, янги метро йўналишларини барпо этиш ва поездлар паркини кенгайтириш жараёнида аёллар учун алоҳида вагонлар ташкил этиш масаласини ҳам ҳисобга олиш мумкин.

Унинг фикрича, бундай вагонларнинг жорий қилиниши метрода аёлларга нисбатан тегажоғлик ҳолатларини камайтиришга хизмат қилиши мумкин.

Айрим мамлакатларда, жумладан, Ҳиндистон, Миср, БАА, Эрон, Бразилия ва Японияда аёллар учун махсус вагонлар ёки йўловчи ҳудудлари ташкил этилган.

Маълумот учун, Тошкент метрополитенини кенгайтириш режалари ҳам ишлаб чиқилган. Унга кўра, 2030 йилга қадар метро бекатлари сонини 50 тадан 79 тага, йўналишларнинг умумий узунлигини эса 71 километрдан 103 километрга етказиш кўзда тутилган.

Келгусида метро инфратузилмасини ривожлантириш доирасида аёллар учун алоҳида вагонлар ташкил этиш имконияти ҳам инобатга олиниши мумкин.

Тошкент метрополитениЮлдош Юсуповметрополитен инфратузилмаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари10 сентябр 15:49Талабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошдиТалабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошди15 сентябр 00:471 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилдиТошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилди13 июл 11:27Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?11 сентябр 16:19Ажрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайдиАжрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайди12 сентябр 08:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди