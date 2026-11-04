Фарғонада бир ҳафта ичида икки оиланинг 12 аъзоси ис газидан вафот этди

·51·Жамият
Фарғонада бир ҳафта ичида икки оиланинг 12 аъзоси ис газидан вафот этди

Фарғона вилоятида бир ҳафта давомида икки хонадонда ис газидан заҳарланиш билан боғлиқ фожиали ҳодисалар юз берди. Оқибатда жами 12 киши, жумладан, вояга етмаган болалар ҳаётдан кўз юмди.

Маълум қилинишича, 25 октябрь куни Фарғона туманининг Чимён қишлоғида бир оиланинг етти нафар аъзоси ис газидан заҳарланиб вафот этган. Орадан бир ҳафта ўтиб, 1 ноябрь куни Қўқон шаҳрида яна бир оиланинг беш аъзоси шу сабабли ҳалок бўлди. Қўқондаги ҳодисада вафот этганларнинг уч нафари вояга етмаган қизалоқлар бўлган.

Қўқон шаҳридаги фожиа юзасидан ўтказилган ўрганишларда хонадонга Германияда ишлаб чиқарилган «Ваиллант» русумли икки контурли иситиш қозони ўрнатилгани аниқланган. Шунингдек, қурилманинг тутун чиқариш қувури ўз жойидан чиқиб кетгани маълум бўлган.

Фарғона вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси хонадонида «Vaillant» русумли иситиш қозонидан фойдаланаётган фуқароларни ушбу қурилмадан фойдаланишни тўхтатишга чақирмоқда.

Фарғона вилоятиис газидан заҳарланишVaillant иситиш қозониФавқулодда вазиятлар бошқармаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Damas автомобили оқиб кетди: Қашқадарёда кучли сел оқибатида бир киши ҳалок бўлдиDamas автомобили оқиб кетди: Қашқадарёда кучли сел оқибатида бир киши ҳалок бўлди14 октябр 11:03Сергелида янги қурилаётган масжидда ёнғин чиқди Сергелида янги қурилаётган масжидда ёнғин чиқди 3 октябр 13:31Жиззахдаги ресторанда ёнғин содир бўлдиЖиззахдаги ресторанда ёнғин содир бўлди12 июл 17:25“Танишларим орқали ишга жойлаштираман” деган фирибгар ушланди“Танишларим орқали ишга жойлаштираман” деган фирибгар ушланди17 июн 15:17Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)15 июн 12:30Андижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлариАндижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлари6 июн 20:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади