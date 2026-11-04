“10 минг қадам” акцияси қайта тикланмоқда: Энг кўп пиёда юрганлар қандай тақдирланади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда аҳолининг жисмоний фаоллигини оширишга қаратилган «10 минг қадам» аксияси янгича форматда қайта тикланмоқда.
- Лойиҳада 18 ёшдан ошган фуқаролар «Экофаол фуқаро» платформаси орқали рўйхатдан ўтиб, кунига камида 10 000 қадам юриш орқали қатнашишлари мумкин.
- Йил якунида мамлакат бўйича энг кўп қадам босган 3 нафар мутлақ ғолиб ҳамда ҳудудий етакчилар қимматбаҳо совғалар билан тақдирланади.
Ўзбекистонда аҳоли орасида соғлом турмуш тарзини кенг оммалаштириш ва жисмоний фаолликни оширишга қаратилган машҳур «10 минг қадам» ташаббуси янгича форматда қайта тикланмоқда. Эндиликда кунлик белгиланган масофани мунтазам пиёда босиб ўтган фуқароларни махсус қимматбаҳо совғалар билан рағбатлантириш режалаштирилмоқда.
Мазкур оммавий акцияни амалга ошириш тартиби акс этган янги низом лойиҳаси ишлаб чиқилиб, кенг жамоатчилик муҳокамасига қўйилди.
Кимлар қатнаша олади ва қандай шартлар қўйилмоқда?
Жамоатчилик муҳокамасига қўйилган низом лойиҳасида иштирокчилар учун аниқ ва содда талаблар белгиланган:
Ёш чеклови: Лойиҳада 18 ёшга тўлган ва ундан катта бўлган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари иштирок этиши мумкин;
Махсус платформада рўйхатдан ўтиш: Акцияда қатнашиш учун иштирокчилар «Экофаол фуқаро» ягона электрон платформаси орқали расман рўйхатдан ўтишлари талаб этилади;
Кунлик меъёр: Иштирокчилар тизим орқали ҳар куни камида 10 000 қадам пиёда юришлари керак бўлади.
Ғолиблар қандай аниқланади ва тақдирланади?
Янги тартибга кўра, пиёда юриш нафақат кунлик одат, балки йил якунида йирик совринлар тақдим этувчи соғлом рақобатга айланади:
Республика миқёсида 3 нафар мутлақ ғолиб: Йил давомида мамлакат бўйича энг кўп қадам босиб, мутлақ рекорд ўрнатган 3 нафар энг фаол иштирокчи алоҳида қимматбаҳо мукофотлар билан тақдирланади;
Ҳудудий етакчилар: Шунингдек, Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри ва ҳар бир вилоят кесимида ўз ҳудудида энг юқори натижа қайд этган маҳаллий етакчилар ҳам муносиб рағбатлантириб борилади.
Муҳим эслатма: Қарор қачон кучга киради?
Ҳозирги босқичда ушбу тартиб норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида лойиҳа кўринишида жамоатчилик муҳокамасида турибди. Жамоатчилик таклифлари ва фикр-мулоҳазалари умумлаштирилгач, низом ҳукумат томонидан расман тасдиқланади ҳамда платформанинг тўлиқ ишга тушиш санаси эълон қилинади.
Изоҳлар 0
…