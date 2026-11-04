“10 минг қадам” акцияси қайта тикланмоқда: Энг кўп пиёда юрганлар қандай тақдирланади?

·72·Саломатлик
“10 минг қадам” акцияси қайта тикланмоқда: Энг кўп пиёда юрганлар қандай тақдирланади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда аҳолининг жисмоний фаоллигини оширишга қаратилган «10 минг қадам» аксияси янгича форматда қайта тикланмоқда.
  • Лойиҳада 18 ёшдан ошган фуқаролар «Экофаол фуқаро» платформаси орқали рўйхатдан ўтиб, кунига камида 10 000 қадам юриш орқали қатнашишлари мумкин.
  • Йил якунида мамлакат бўйича энг кўп қадам босган 3 нафар мутлақ ғолиб ҳамда ҳудудий етакчилар қимматбаҳо совғалар билан тақдирланади.

Ўзбекистонда аҳоли орасида соғлом турмуш тарзини кенг оммалаштириш ва жисмоний фаолликни оширишга қаратилган машҳур «10 минг қадам» ташаббуси янгича форматда қайта тикланмоқда. Эндиликда кунлик белгиланган масофани мунтазам пиёда босиб ўтган фуқароларни махсус қимматбаҳо совғалар билан рағбатлантириш режалаштирилмоқда.

Мазкур оммавий акцияни амалга ошириш тартиби акс этган янги низом лойиҳаси ишлаб чиқилиб, кенг жамоатчилик муҳокамасига қўйилди.

Кимлар қатнаша олади ва қандай шартлар қўйилмоқда?

Жамоатчилик муҳокамасига қўйилган низом лойиҳасида иштирокчилар учун аниқ ва содда талаблар белгиланган:

  • Ёш чеклови: Лойиҳада 18 ёшга тўлган ва ундан катта бўлган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари иштирок этиши мумкин;

  • Махсус платформада рўйхатдан ўтиш: Акцияда қатнашиш учун иштирокчилар «Экофаол фуқаро» ягона электрон платформаси орқали расман рўйхатдан ўтишлари талаб этилади;

  • Кунлик меъёр: Иштирокчилар тизим орқали ҳар куни камида 10 000 қадам пиёда юришлари керак бўлади.

Ғолиблар қандай аниқланади ва тақдирланади?

Янги тартибга кўра, пиёда юриш нафақат кунлик одат, балки йил якунида йирик совринлар тақдим этувчи соғлом рақобатга айланади:

  • Республика миқёсида 3 нафар мутлақ ғолиб: Йил давомида мамлакат бўйича энг кўп қадам босиб, мутлақ рекорд ўрнатган 3 нафар энг фаол иштирокчи алоҳида қимматбаҳо мукофотлар билан тақдирланади;

  • Ҳудудий етакчилар: Шунингдек, Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри ва ҳар бир вилоят кесимида ўз ҳудудида энг юқори натижа қайд этган маҳаллий етакчилар ҳам муносиб рағбатлантириб борилади.

Муҳим эслатма: Қарор қачон кучга киради?

Ҳозирги босқичда ушбу тартиб норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида лойиҳа кўринишида жамоатчилик муҳокамасида турибди. Жамоатчилик таклифлари ва фикр-мулоҳазалари умумлаштирилгач, низом ҳукумат томонидан расман тасдиқланади ҳамда платформанинг тўлиқ ишга тушиш санаси эълон қилинади.

10 минг қадамЭкофаол фуқароСоғлом турмуш тарзи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқладиНега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқладиБугун 18:09Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин эканЎзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан1 ноябр 22:14Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?1 ноябр 15:15Ойнага қаранг: Юзингиздаги 6 та белги қайси витамин етишмаётганидан хабар беради?Ойнага қаранг: Юзингиздаги 6 та белги қайси витамин етишмаётганидан хабар беради?1 ноябр 15:09Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?29 октябр 14:45Ёлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсирЁлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсир29 октябр 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари