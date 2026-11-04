Нью-Йорк марафонида фожиа: маррага 3 километр қолганда қиз ҳалок бўлди

·90·Спорт
Нью-Йорк марафонида фожиа: маррага 3 километр қолганда қиз ҳалок бўлди

АҚШда ўтказилган Нью

Marafon yakunida jilmayib turgan va o'z raqamini ko'rsatgan yosh ayol.

-Йорк марафони фожиали ҳодиса билан якунланди. 24 ёшли Рейчел Апа мусобақа давомида, финиш чизиғига бор-йўғи уч километр қолганида вафот этди.

Маълум бўлишича, Рейчел мунтазам равишда спорт билан шуғулланиб келган ва ўзининг илк марафонига бир неча ой давомида пухта тайёргарлик кўрган. У ушбу мусобақани муваффақиятли якунлашни мақсад қилган эди.

Бироқ марафоннинг 39-километрида, Марказий боғ ҳудудида югуриб кетаётган қиз тўсатдан ҳушини йўқотган. Унга тиббий ёрдам кўрсатиш чоралари кўрилганига қарамай, Рейчелнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.

Энг ачинарлиси, фожиадан бироз олдин у отасига ўзини яхши ҳис қилмаётгани ва оғриқ сезаётгани ҳақида хабар ёзган. Шундан кейин эса қиздан бошқа жавоб келмаган.

Қизининг қаерда эканини махсус илова орқали кузатиб бораётган отаси унинг ҳаракати тўхтаб қолганини пайқаган. Шу тариқа, оила аъзолари учун қувончли воқеага айланиши керак бўлган илк марафон оғир йўқотиш билан якунланган.

Рейчелнинг ўлими спорт мусобақаларида иштирок этувчилар саломатлиги ва тиббий хавфсизлик масалаларига яна бир бор эътибор қаратди.

Нью-Йорк марафониРейчел АпаАҚШ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каземиродан автогол: “Интер Майами” Нью-Йоркда мағлубиятга учрадиКаземиродан автогол: “Интер Майами” Нью-Йоркда мағлубиятга учради25 октябр 08:47«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди15 октябр 09:14Инсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиИнсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирди26 август 21:24Пойабзал сабаб Марказий осиёлик спортчининг олтин медали бекор қилиндиПойабзал сабаб Марказий осиёлик спортчининг олтин медали бекор қилинди30 сентябр 09:03НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)9 июн 21:53Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасидаТайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасида7 сентябр 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози