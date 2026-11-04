Шавкат Мирзиёев аҳоли даромадини ошириш бўйича қатъий талаб қўйди

·9·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев аҳоли даромадини ошириш бўйича қатъий талаб қўйди

Ўзбекистонда аҳоли фаровонлигини ошириш ва камбағалликни қисқартириш бўйича ҳисобдорлик тизими тубдан ўзгармоқда. Президент Шавкат Мирзиёев Бухоро вилоятида соҳа масъулларига қоғоздаги баландпарвоз рақамлар эмас, балки аҳоли чўнтагидаги реал даромад асосий мезон бўлиши кераклигини қатъий таъкидлади: «Бундан буён “камбағал оила қолмади” деган ҳисобот ўтмайди».

Давлатимиз раҳбари масъул идоралар олдига хорижда арзон ишчи кучи бўлиб қолаётган ватандошларимизни замонавий касб-ҳунарларга ўқитиш ҳамда уларни юқори маошли иш ўринларига жойлаштириш бўйича аниқ топшириқлар юклади.

Ҳудуддаги реал манзара: Рақамлар нимани кўрсатмоқда?

Ҳудудлар кесимида олиб борилган таҳлиллар аҳоли бандлиги ва даромад даражасида ҳал этилиши лозим бўлган қатор жиддий муаммолар мавжудлигини кўрсатди:

  • Хориждан қайтганлар бандлиги: Чет элдан қайтиб келган 24 минг нафар фуқаро ҳалигача доимий даромад келтирувчи иш билан таъминланмаган;

  • Ишсизлик кўлами: Вилоят бўйича ишсиз фуқаролар сони қарийб 40 минг нафарни ташкил этмоқда;

  • Паст даромадли қатлам: Яна 270 минг нафар аҳолининг даромади ўртача кўрсаткичдан пастлигича қолмоқда.

Туманлар кесимида янги стратегия: 270 минг фуқаро даромади кўтарилади

Президент топшириғига мувофиқ, эндиликда муаммога умумий эмас, балки ҳар бир оила ва маҳалла кесимида индивидуал ёндашилади:

  • Даромадни ўртача даражага олиб чиқиш: Даромади паст бўлган 270 минг нафар аҳолини босқичма-босқич ўртача ва ундан юқори кўрсаткичга етказиш бўйича туманлар кесимида аниқ манзилли режалар ишлаб чиқилади;

  • Касбга тайёрлаш ва юқори маош кафолати: Хорижда паст маошга меҳнат қилаётган фуқароларни бозор талабларига мос янги касбларга ўқитиш ва юқори даромадли соҳаларга йўналтириш механизмлари ишга туширилади;

  • Ҳисоботбозликка барҳам бериш: Ҳудуд раҳбарларининг фаолиятига камбағалликни қисқартириш бўйича тақдим этилган маълумотлар орқали эмас, фуқароларнинг реал турмуш сифати ва даромадларининг амалий ўсишига қараб баҳо берилади.

Шавкат МирзиёевКамбағалликни қисқартиришБухоро вилоятиАҳоли бандлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент “Техночем” мажмуасида бўлди: Бухорода бензин сифатини оширувчи завод кенгаймоқдаПрезидент “Техночем” мажмуасида бўлди: Бухорода бензин сифатини оширувчи завод кенгаймоқдаБугун 16:44Бухорода 300 млн долларлик аэропорт: 20 та самолёт, BRT йўлаги ва янги халқаро рейсларБухорода 300 млн долларлик аэропорт: 20 та самолёт, BRT йўлаги ва янги халқаро рейсларБугун 16:37Ишли оналар учун боғча пули қопланади: тарбиячиларга ҳам янги имкониятИшли оналар учун боғча пули қопланади: тарбиячиларга ҳам янги имконият1 октябр 13:04Шавкат Мирзиёев Олтинкўлда Шинжон технологиясини кўздан кечирди (видео)Шавкат Мирзиёев Олтинкўлда Шинжон технологиясини кўздан кечирди (видео)24 сентябр 13:23Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!18 сентябр 18:08Шавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиШавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилди5 сентябр 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор