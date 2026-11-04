Шавкат Мирзиёев аҳоли даромадини ошириш бўйича қатъий талаб қўйди
Ўзбекистонда аҳоли фаровонлигини ошириш ва камбағалликни қисқартириш бўйича ҳисобдорлик тизими тубдан ўзгармоқда. Президент Шавкат Мирзиёев Бухоро вилоятида соҳа масъулларига қоғоздаги баландпарвоз рақамлар эмас, балки аҳоли чўнтагидаги реал даромад асосий мезон бўлиши кераклигини қатъий таъкидлади: «Бундан буён “камбағал оила қолмади” деган ҳисобот ўтмайди».
Давлатимиз раҳбари масъул идоралар олдига хорижда арзон ишчи кучи бўлиб қолаётган ватандошларимизни замонавий касб-ҳунарларга ўқитиш ҳамда уларни юқори маошли иш ўринларига жойлаштириш бўйича аниқ топшириқлар юклади.
Ҳудуддаги реал манзара: Рақамлар нимани кўрсатмоқда?
Ҳудудлар кесимида олиб борилган таҳлиллар аҳоли бандлиги ва даромад даражасида ҳал этилиши лозим бўлган қатор жиддий муаммолар мавжудлигини кўрсатди:
Хориждан қайтганлар бандлиги: Чет элдан қайтиб келган 24 минг нафар фуқаро ҳалигача доимий даромад келтирувчи иш билан таъминланмаган;
Ишсизлик кўлами: Вилоят бўйича ишсиз фуқаролар сони қарийб 40 минг нафарни ташкил этмоқда;
Паст даромадли қатлам: Яна 270 минг нафар аҳолининг даромади ўртача кўрсаткичдан пастлигича қолмоқда.
Туманлар кесимида янги стратегия: 270 минг фуқаро даромади кўтарилади
Президент топшириғига мувофиқ, эндиликда муаммога умумий эмас, балки ҳар бир оила ва маҳалла кесимида индивидуал ёндашилади:
Даромадни ўртача даражага олиб чиқиш: Даромади паст бўлган 270 минг нафар аҳолини босқичма-босқич ўртача ва ундан юқори кўрсаткичга етказиш бўйича туманлар кесимида аниқ манзилли режалар ишлаб чиқилади;
Касбга тайёрлаш ва юқори маош кафолати: Хорижда паст маошга меҳнат қилаётган фуқароларни бозор талабларига мос янги касбларга ўқитиш ва юқори даромадли соҳаларга йўналтириш механизмлари ишга туширилади;
Ҳисоботбозликка барҳам бериш: Ҳудуд раҳбарларининг фаолиятига камбағалликни қисқартириш бўйича тақдим этилган маълумотлар орқали эмас, фуқароларнинг реал турмуш сифати ва даромадларининг амалий ўсишига қараб баҳо берилади.
Изоҳлар 0
…