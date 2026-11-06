Англия термасининг Испания ва Хорватияга қарши шов-шувли таркиби эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия миллий терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Миллатлар лигасининг ноябр ойидаги ҳал қилувчи баҳслари учун якуний таркибни эълон қилди.
- Мазкур рўйхатдан Жуд Беллингем билан бирга унинг укаси Жоб Беллингем ҳамда Люис-Скелли ва Рио Нгумоа каби ёш дебютантлар ўрин олди.
- Янгиланган таркибдаги инглиз футболчилари Испания ва Хорватия терма жамоаларига қарши майдонга тушади.
Англия миллий терма жамоаси бош мураббийи, германиялик тажрибали мутахассис Томас Тухел Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг ноябрь ойидаги ҳал қилувчи учрашувлари учун якуний таркибни эълон қилди. Бу ҳақда жамоанинг расмий матбуот хизмати хабар берди.
Ноябрь ойида «уч шерлар»ни қитъанинг ҳақиқий грандлари бўлмиш Испания ва Хорватия терма жамоаларига қарши кечадиган ўта муҳим ва шиддатли баҳслар кутиб турибди.
Тўлиқ таркиб ва чизиқлар тақсимоти
Томас Тухел штаби қайдномага қуйидаги футболчиларни киритди:
Дарвозабонлар: Жордан Пикфорд, Жейсон Стил, Жеймс Траффорд;
Ҳимоячилар: Жаррад Брэнтуэйт, Марк Гехи, Льюис Холл, Эзри Конса, Жарелл Куанса, Жед Спенс, Трент Александер-Арнольд, Бен Уайт;
Яримҳимоячилар: Эллиот Андерсон, Жуд Беллингем, Эберечи Эзе, Жеймс Гарнер, Жоб Беллингем, Кинг, Майлз Льюис-Скелли, Деклан Райс;
Ҳужумчилар: Доминик Калверт-Льюин, Морган Гиббс-Уайт, Энтони Гордон, Харри Кейн, Рио Нгумоа, Морган Роджерс.
Қайдномадаги асосий эътибор ва шов-шувли жиҳатлар
Мутахассис танлаган рўйхатда бир қатор диққатга сазовор янгиликлар мухлислар диққатини тортмоқда:
Бир термада икки Беллингем: Мадриднинг «Реал» клуби етакчиси Жуд Беллингем билан бир қаторда, унинг укаси Жоб Беллингемнинг ҳам миллий жамоа сафига жалб этилиши оилавий ва тарихий воқелик сифатида қаралмоқда;
Ёш авлод ва дебютантлар: «Арсенал»нинг ёш истеъдоди Льюис-Скелли ҳамда Рио Нгумоа сингари умидли чарм тўп усталарининг таркибга киритилиши Тухелнинг жамоани янгилаш ва тезкорлик қўшиш ниятида эканини кўрсатмоқда;
Ноябрь ойидаги супертўқнашувлар: Инглизлар ушбу янгиланган таркиб билан Миллатлар лигаси доирасида Европа чемпиони Испания ҳамда доимо кучли рақобат таклиф қилувчи Хорватия термаларига қарши қитъа майдонларида саф тортади.
Изоҳлар 0
…