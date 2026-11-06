Англия термасининг Испания ва Хорватияга қарши шов-шувли таркиби эълон қилинди

·55·Спорт
Англия термасининг Испания ва Хорватияга қарши шов-шувли таркиби эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия миллий терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Миллатлар лигасининг ноябр ойидаги ҳал қилувчи баҳслари учун якуний таркибни эълон қилди.
  • Мазкур рўйхатдан Жуд Беллингем билан бирга унинг укаси Жоб Беллингем ҳамда Люис-Скелли ва Рио Нгумоа каби ёш дебютантлар ўрин олди.
  • Янгиланган таркибдаги инглиз футболчилари Испания ва Хорватия терма жамоаларига қарши майдонга тушади.

Англия миллий терма жамоаси бош мураббийи, германиялик тажрибали мутахассис Томас Тухел Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг ноябрь ойидаги ҳал қилувчи учрашувлари учун якуний таркибни эълон қилди. Бу ҳақда жамоанинг расмий матбуот хизмати хабар берди.

Ноябрь ойида «уч шерлар»ни қитъанинг ҳақиқий грандлари бўлмиш Испания ва Хорватия терма жамоаларига қарши кечадиган ўта муҳим ва шиддатли баҳслар кутиб турибди.

Тўлиқ таркиб ва чизиқлар тақсимоти

Томас Тухел штаби қайдномага қуйидаги футболчиларни киритди:

  • Дарвозабонлар: Жордан Пикфорд, Жейсон Стил, Жеймс Траффорд;

  • Ҳимоячилар: Жаррад Брэнтуэйт, Марк Гехи, Льюис Холл, Эзри Конса, Жарелл Куанса, Жед Спенс, Трент Александер-Арнольд, Бен Уайт;

  • Яримҳимоячилар: Эллиот Андерсон, Жуд Беллингем, Эберечи Эзе, Жеймс Гарнер, Жоб Беллингем, Кинг, Майлз Льюис-Скелли, Деклан Райс;

  • Ҳужумчилар: Доминик Калверт-Льюин, Морган Гиббс-Уайт, Энтони Гордон, Харри Кейн, Рио Нгумоа, Морган Роджерс.

Қайдномадаги асосий эътибор ва шов-шувли жиҳатлар

Мутахассис танлаган рўйхатда бир қатор диққатга сазовор янгиликлар мухлислар диққатини тортмоқда:

  • Бир термада икки Беллингем: Мадриднинг «Реал» клуби етакчиси Жуд Беллингем билан бир қаторда, унинг укаси Жоб Беллингемнинг ҳам миллий жамоа сафига жалб этилиши оилавий ва тарихий воқелик сифатида қаралмоқда;

  • Ёш авлод ва дебютантлар: «Арсенал»нинг ёш истеъдоди Льюис-Скелли ҳамда Рио Нгумоа сингари умидли чарм тўп усталарининг таркибга киритилиши Тухелнинг жамоани янгилаш ва тезкорлик қўшиш ниятида эканини кўрсатмоқда;

  • Ноябрь ойидаги супертўқнашувлар: Инглизлар ушбу янгиланган таркиб билан Миллатлар лигаси доирасида Европа чемпиони Испания ҳамда доимо кучли рақобат таклиф қилувчи Хорватия термаларига қарши қитъа майдонларида саф тортади.

Томас ТухелАнглия миллий терма жамоасиМиллатлар лигасиЖуд Беллингем
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"27 октябр 23:13Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда16 сентябр 09:11Ламин Ямал 2026 йилги “Олтин тўп” ҳақида гапирди: “Мен фақат бу соврин учун ўйнамайман!"Ламин Ямал 2026 йилги “Олтин тўп” ҳақида гапирди: “Мен фақат бу соврин учун ўйнамайман!"30 сентябр 10:19Тьерри Анри Испания термасининг устунлигини эътироф этдиТьерри Анри Испания термасининг устунлигини эътироф этди24 сентябр 22:34Нико Вильямс Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топдиНико Вильямс Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топди30 сентябр 09:12Жуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигателиЖуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигатели15 июл 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози