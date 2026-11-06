Президент Шавкат Мирзиёев Самарқанддаги халқаро форумда жиддий баёнот берди

·0·Жамият
Президент Шавкат Мирзиёев Самарқанддаги халқаро форумда жиддий баёнот берди

Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтаётган биринчи «ШҲТ Плюс» экспертлар мулоқоти иштирокчиларига Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мурожаат йўллади. Давлат раҳбари ўз чиқишида рақамли макон ва глобал тармоқ бугунги кунда радикал гуруҳлар қўлида хавфли қуролга айланиб бораётганига жаҳон ҳамжамиятининг диққатини қаратди.

Президент кибермакон геосиёсий рақобат, жамоатчилик онгини бошқариш ҳамда кенг кўламли ахборий ҳужумлар майдонига айланганини алоҳида қайд этди.

Бузғунчи кучлар ва ёшлар онгига ҳужум

Давлат раҳбари интернет тармоғидаги хавфли тенденциялар ва экстремистик ҳаракатларнинг янги тактикаларини очиқлади:

  • Радикал ғоялар тарғиботи: Халқаро террорчи ва экстремистик ташкилотлар замонавий медиа платформалардан фойдаланган ҳолда ёлғон ахборотларни (фейк) кенг ёйиш билан шуғулланмоқда;

  • Ёшларни нишонга олиш: Айниқса, дунёқараши энди шаклланаётган ёш авлод вакилларининг онгига кучли руҳий таъсир кўрсатилиб, уларни ўз сафларига ёлловчи яширин тармоқлар фаоллашган;

  • Жамоатчилик фикрини бошқариш: Ахборот хуружлари воситасида аҳоли орасида ишончсизлик, ваҳима ва нотинчлик келтириб чиқариш мақсад қилинган.

«Якка ҳолда курашиб бўлмайди»: Халқаро ҳамжиҳатлик чақириғи

Шавкат Мирзиёев рақамли ҳудудларда географик чегаралар мавжуд эмаслигини таъкидлаб, қуйидаги чақириқ билан чиқди:

  • Биргаликдаги кураш зарурлиги: «Ҳеч бир давлат чегара билмайдиган бундай глобал таҳдидларга якка ўзи тўлиқ қарши тура олмайди», — дея таъкидлади давлат раҳбари;

  • Мувофиқлаштирилган хавфсизлик: Мазкур муаммоларни бартараф этиш учун халқаро ташкилотлар, етакчи экспертлар ва минтақа давлатлари ўртасида киберхавфсизликни таъминлаш бўйича ягона ва тезкор механизмларни йўлга қўйиш кечиктириб бўлмас вазифа экани қайд этилди.

Шавкат МирзиёевШҲТ ПлюсКиберхавфсизликСамарқанд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампнинг шахсий қўллови ва 12 млрд долларлик пакет: Шерикликда янги давр бошландиТрампнинг шахсий қўллови ва 12 млрд долларлик пакет: Шерикликда янги давр бошланди20 октябр 18:40Самарқандда 310 миллиард сўмлик кўприк қурилмоқда: йўл 19 километрга қисқаради (видео)Самарқандда 310 миллиард сўмлик кўприк қурилмоқда: йўл 19 километрга қисқаради (видео)19 октябр 08:45Имом Бухорий мажмуасига бир кунда 65 мингдан ортиқ зиёратчи келмоқдаИмом Бухорий мажмуасига бир кунда 65 мингдан ортиқ зиёратчи келмоқда19 октябр 07:42Самарқандда Имом Мотуридий мажмуаси янгиланди: 10,2 гектарлик ҳудудда нималар барпо этилди?Самарқандда Имом Мотуридий мажмуаси янгиланди: 10,2 гектарлик ҳудудда нималар барпо этилди?19 октябр 07:33200 минг доллар, уй ва Volkswagen: Ўзбекистон шахматчиларига катта мукофот берилмоқда200 минг доллар, уй ва Volkswagen: Ўзбекистон шахматчиларига катта мукофот берилмоқда29 сентябр 20:19Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?3 август 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?