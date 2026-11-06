Президент Шавкат Мирзиёев Самарқанддаги халқаро форумда жиддий баёнот берди
Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтаётган биринчи «ШҲТ Плюс» экспертлар мулоқоти иштирокчиларига Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мурожаат йўллади. Давлат раҳбари ўз чиқишида рақамли макон ва глобал тармоқ бугунги кунда радикал гуруҳлар қўлида хавфли қуролга айланиб бораётганига жаҳон ҳамжамиятининг диққатини қаратди.
Президент кибермакон геосиёсий рақобат, жамоатчилик онгини бошқариш ҳамда кенг кўламли ахборий ҳужумлар майдонига айланганини алоҳида қайд этди.
Бузғунчи кучлар ва ёшлар онгига ҳужум
Давлат раҳбари интернет тармоғидаги хавфли тенденциялар ва экстремистик ҳаракатларнинг янги тактикаларини очиқлади:
Радикал ғоялар тарғиботи: Халқаро террорчи ва экстремистик ташкилотлар замонавий медиа платформалардан фойдаланган ҳолда ёлғон ахборотларни (фейк) кенг ёйиш билан шуғулланмоқда;
Ёшларни нишонга олиш: Айниқса, дунёқараши энди шаклланаётган ёш авлод вакилларининг онгига кучли руҳий таъсир кўрсатилиб, уларни ўз сафларига ёлловчи яширин тармоқлар фаоллашган;
Жамоатчилик фикрини бошқариш: Ахборот хуружлари воситасида аҳоли орасида ишончсизлик, ваҳима ва нотинчлик келтириб чиқариш мақсад қилинган.
«Якка ҳолда курашиб бўлмайди»: Халқаро ҳамжиҳатлик чақириғи
Шавкат Мирзиёев рақамли ҳудудларда географик чегаралар мавжуд эмаслигини таъкидлаб, қуйидаги чақириқ билан чиқди:
Биргаликдаги кураш зарурлиги: «Ҳеч бир давлат чегара билмайдиган бундай глобал таҳдидларга якка ўзи тўлиқ қарши тура олмайди», — дея таъкидлади давлат раҳбари;
Мувофиқлаштирилган хавфсизлик: Мазкур муаммоларни бартараф этиш учун халқаро ташкилотлар, етакчи экспертлар ва минтақа давлатлари ўртасида киберхавфсизликни таъминлаш бўйича ягона ва тезкор механизмларни йўлга қўйиш кечиктириб бўлмас вазифа экани қайд этилди.
Изоҳлар 0
…