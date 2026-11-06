Туркияда йўлдаги машиналарга қарата ўқ узган шахс 8 кишининг умрига зомин бўлди

·6·Дунё
Туркияда йўлдаги машиналарга қарата ўқ узган шахс 8 кишининг умрига зомин бўлди

Туркиянинг Афёнкараҳисор вилоятида содир этилган ваҳший қуролли ҳужумлар оқибатида ҳалок бўлганлар сони 8 нафарга етди. 2026 йил 5 ноябрь куни вилоятнинг бир нечта аҳоли пунктлари бўйлаб тартибсиз равишда одамларга қарата ўт очган шахс қисқа фурсат ичида тинч аҳоли ва йўловчиларни нишонга олган.

Ҳодиса ортидан ҳуқуқ-тартибот идоралари зудлик билан икки вилоят бўйлаб кенг кўламли махсус операцияни бошлади.

Тўхтатилган автомобиллар ва тартибсиз ўқлар: Ҳодиса тафсилотлари

Туркиянинг Иҳсание тумани, Аязини, Қйир ва Юқаритандир қишлоқларида содир бўлган қонли воқеа тафсилотлари жамоатчиликни ларзага солди:

  • Қурбонлар ва жароҳатланганлар: Ҳужумчи ов милтиғи билан одамларга қарата бетартиб ўқ узган. Оқибатда 8 нафар инсон ҳаётдан кўз юмди, улар орасида маҳаллий мактабнинг икки нафар аёл ўқитувчиси ҳам бор. Яна бир фуқаро оғир жароҳат олиб, шифохонага ётқизилган;

  • Йўлдаги тузоқ: Жиноятчи автомобиль йўлида ҳаракатланаётган машиналарни мажбуран тўхтатиб, уларнинг ичидаги бегуноҳ йўловчиларга қарата тўғридан-тўғри ўт очган. Қурбонларнинг жасадлари учта турли автомобиль ичидан топилган.

Бошқа машинани тортиб олган ва лойга ботган: Қотилнинг қўлга олиниши

Қонли ҳужумни содир этган 30 ёшли эркак қочишга уринган, аммо унинг ҳаракати узоққа чўзилмади:

  • Қўшни вилоятга қочиш: Гумонланувчи фожиадан сўнг дарҳол қизил фургонда қўшни Эскишаҳар вилояти ҳудудига яширинишга ҳаракат қилган;

  • Қуролли таҳдид ва лой тузоғи: Қочиш давомида у қурол билан қўрқитиб, бошқа бир машинани тортиб олган, бироқ транспорт воситаси лойга ботиб қолгач, пиёда қочишга мажбур бўлган;

  • Тўқнашув ва қўлга олиш: Полиция ва жандармерия кучларининг тезкор қуршови натижасида содир бўлган қуролли тўқнашувдан сўнг жиноятчи тириклайин зарарсизлантирилиб, қўлга олинди.

Тергов ва ОАВга қўйилган вақтинчалик чеклов

Ҳозирда Афёнкараҳисор вилояти бош прокуратураси раҳбарлигида мазкур ваҳший жиноятнинг асл сабаблари ва мотивларини аниқлаш бўйича кенг қамровли тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Суд органлари тергов сири ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, жабрланувчиларнинг яқинларини ҳимоя қилиш мақсадида оммавий ахборот воситаларида ушбу фожиани ёритишга нисбатан расман вақтинчалик чеклов ўрнатди.

АфёнкараҳисорТуркияИҳсаниеЭскишаҳар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флоридада 9 кишининг умрига зомин бўлган самолёт кабинасидаги сўнгги мулоқот (видео)Флоридада 9 кишининг умрига зомин бўлган самолёт кабинасидаги сўнгги мулоқот (видео)2 ноябр 10:58Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?12 сентябр 17:27Ҳиндистонда чақмоқ ва кучли ёмғирлар 14 кишининг умрига зомин бўлдиҲиндистонда чақмоқ ва кучли ёмғирлар 14 кишининг умрига зомин бўлди27 октябр 17:44Белградда 150 минг кишилик исён: Сербияда талабалар Вучич ҳокимиятига хавф солмоқдаБелградда 150 минг кишилик исён: Сербияда талабалар Вучич ҳокимиятига хавф солмоқда23 октябр 11:32Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)16 сентябр 17:35Эскалаторда юз берган фожиа эркак умрига зомин бўлдиЭскалаторда юз берган фожиа эркак умрига зомин бўлди20 май 10:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди