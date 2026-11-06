Туркияда йўлдаги машиналарга қарата ўқ узган шахс 8 кишининг умрига зомин бўлди
Туркиянинг Афёнкараҳисор вилоятида содир этилган ваҳший қуролли ҳужумлар оқибатида ҳалок бўлганлар сони 8 нафарга етди. 2026 йил 5 ноябрь куни вилоятнинг бир нечта аҳоли пунктлари бўйлаб тартибсиз равишда одамларга қарата ўт очган шахс қисқа фурсат ичида тинч аҳоли ва йўловчиларни нишонга олган.
Ҳодиса ортидан ҳуқуқ-тартибот идоралари зудлик билан икки вилоят бўйлаб кенг кўламли махсус операцияни бошлади.
Тўхтатилган автомобиллар ва тартибсиз ўқлар: Ҳодиса тафсилотлари
Туркиянинг Иҳсание тумани, Аязини, Қйир ва Юқаритандир қишлоқларида содир бўлган қонли воқеа тафсилотлари жамоатчиликни ларзага солди:
Қурбонлар ва жароҳатланганлар: Ҳужумчи ов милтиғи билан одамларга қарата бетартиб ўқ узган. Оқибатда 8 нафар инсон ҳаётдан кўз юмди, улар орасида маҳаллий мактабнинг икки нафар аёл ўқитувчиси ҳам бор. Яна бир фуқаро оғир жароҳат олиб, шифохонага ётқизилган;
Йўлдаги тузоқ: Жиноятчи автомобиль йўлида ҳаракатланаётган машиналарни мажбуран тўхтатиб, уларнинг ичидаги бегуноҳ йўловчиларга қарата тўғридан-тўғри ўт очган. Қурбонларнинг жасадлари учта турли автомобиль ичидан топилган.
Бошқа машинани тортиб олган ва лойга ботган: Қотилнинг қўлга олиниши
Қонли ҳужумни содир этган 30 ёшли эркак қочишга уринган, аммо унинг ҳаракати узоққа чўзилмади:
Қўшни вилоятга қочиш: Гумонланувчи фожиадан сўнг дарҳол қизил фургонда қўшни Эскишаҳар вилояти ҳудудига яширинишга ҳаракат қилган;
Қуролли таҳдид ва лой тузоғи: Қочиш давомида у қурол билан қўрқитиб, бошқа бир машинани тортиб олган, бироқ транспорт воситаси лойга ботиб қолгач, пиёда қочишга мажбур бўлган;
Тўқнашув ва қўлга олиш: Полиция ва жандармерия кучларининг тезкор қуршови натижасида содир бўлган қуролли тўқнашувдан сўнг жиноятчи тириклайин зарарсизлантирилиб, қўлга олинди.
Тергов ва ОАВга қўйилган вақтинчалик чеклов
Ҳозирда Афёнкараҳисор вилояти бош прокуратураси раҳбарлигида мазкур ваҳший жиноятнинг асл сабаблари ва мотивларини аниқлаш бўйича кенг қамровли тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Суд органлари тергов сири ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, жабрланувчиларнинг яқинларини ҳимоя қилиш мақсадида оммавий ахборот воситаларида ушбу фожиани ёритишга нисбатан расман вақтинчалик чеклов ўрнатди.
Изоҳлар 0
…