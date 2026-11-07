Европа осмонида фавқулодда хаос: 25 та самолёт қўндирилди, ҳавода “код 7700” тревогаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа ҳаво ҳудудида содир бўлган кенг кўламли сохта портлаш таҳдидлари туфайли камида 25 та йўловчи самолёти фавқулодда қўнишга мажбур бўлди.
- Хусусан, Прагадан Римга учаётган Визз Air лайнери Венецияга йўналтирилди, Лиссабон ва Бухарест йўналишидаги рейсларда эса 7700 фавқулодда сигнали фаоллаштирилди.
- Мутахассислар ушбу ҳодисаларни Европа транспорт инфратузилмасини издан чиқаришга қаратилган мувофиқлаштирилган гибрид ҳужум деб баҳоламоқда.
Европа ҳаво ҳудудида содир бўлган кенг кўламли ва мувофиқлаштирилган сохта портлаш таҳдидлари тўлқини қитъа бўйлаб ҳаво қатновини издан чиқарди. Ўнлаб йўловчи самолётлари ҳавода фавқулодда хавф сигналини ёқиб, курсни ўзгартиришга мажбур бўлди.
Италиянинг нуфузли Repubblica нашри авиация маъмуриятларига таяниб хабар беришича, умумий ҳисобда камида 25 та йўловчи рейсига бортда портловчи мослама борлиги ҳақида огоҳлантириш келиб тушган. Уларнинг аксарияти режалаштирилмаган аэропортларга фавқулодда авариявий қўнишни амалга оширган.
Ҳаводаги тревога ва Венецияга шошилинч қўниш
Аноним таҳдидлар айниқса Италия ва Марказий Европа йўналишларида оғир вазиятни юзага келтирди:
Италияга боғлиқ 9 та рейс: Таҳдидга учраган ҳаво кемаларининг тўққизтаси бевосита Италия аэропортлари билан боғлиқ бўлган;
Wizz Air самолётининг йўналишини ўзгартириши: Прагадан Римга мунтазам рейс билан учаётган Венгриянинг Wizz Air лоукостери бортига портловчи модда қўйилгани ҳақида хабар келгач, экипаж курсни кескин ўзгартириб, Венеция аэропортига фавқулодда қўнди. Самолёт, барча йўловчилар ва юклар махсус хизматлар томонидан тўлиқ текширувдан ўтказилди;
Париж узра фавқулодда сигнал (Squawk 7700): Лиссабондан ҳавога кўтарилган Airbus A321-251N лайнери Парижга яқинлашганда бортда ностандарт вазият юзага келганини билдирувчи халқаро фавқулодда авариявий сигнал — 7700 кодини фаоллаштирди;
Руминия рейсидаги таҳдид: Худди шундай тревога сигнали Прагадан Бухарестга учаётган Руминия авиакомпаниясининг Boeing 737-8H6 лайнери томонидан ҳам узатилди. Ҳаво кемаси қутқарув ва тезкор хизматлар назорати остида пастлашга мажбур бўлди.
«Бу — пухта режаланган гибрид ҳужум»: Хаоснинг ортида ким турибди?
Европа куч тузилмалари ва авиация хавфсизлиги экспертлари содир бўлаётган ҳодиса шунчаки тасодифий безорилик эмаслигини таъкидламоқда:
Мақсадли беқарорлик: Бир вақтнинг ўзида амалга оширилган оммавий таҳдидлар Европа Иттифоқининг критик транспорт инфратузилмасида бошбошдоқлик ва саросима яратишга қаратилган мувофиқлаштирилган гибрид операция экани айтилмоқда;
Радикал гуруҳларнинг мактублари: Рим аэропорти берган маълумотларга кўра, таҳдидли хабарларнинг бир қисми электрон почта орқали Европа осмонида вазиятни издан чиқариш ниятида бўлган радикал гуруҳлар номидан юборилган;
Халқаро текширув: Айни пайтда Европанинг бир нечта давлатлари полиция ва махсус хизматлари мазкур хабарлар манбасини аниқлаш бўйича қўшма суриштирув олиб бормоқда.
Ушбу сохта хабарлар тўлқини қитъа транспорт тизимининг психологик босим ва «телефон терроризми» олдидаги заифлигини кўрсатиб, авиакомпанияларга улкан логистик ҳамда молиявий зарар етказди.
Изоҳлар 0
…