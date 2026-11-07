Европа осмонида фавқулодда хаос: 25 та самолёт қўндирилди, ҳавода “код 7700” тревогаси

·67·Дунё
Европа осмонида фавқулодда хаос: 25 та самолёт қўндирилди, ҳавода “код 7700” тревогаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа ҳаво ҳудудида содир бўлган кенг кўламли сохта портлаш таҳдидлари туфайли камида 25 та йўловчи самолёти фавқулодда қўнишга мажбур бўлди.
  • Хусусан, Прагадан Римга учаётган Визз Air лайнери Венецияга йўналтирилди, Лиссабон ва Бухарест йўналишидаги рейсларда эса 7700 фавқулодда сигнали фаоллаштирилди.
  • Мутахассислар ушбу ҳодисаларни Европа транспорт инфратузилмасини издан чиқаришга қаратилган мувофиқлаштирилган гибрид ҳужум деб баҳоламоқда.

Европа ҳаво ҳудудида содир бўлган кенг кўламли ва мувофиқлаштирилган сохта портлаш таҳдидлари тўлқини қитъа бўйлаб ҳаво қатновини издан чиқарди. Ўнлаб йўловчи самолётлари ҳавода фавқулодда хавф сигналини ёқиб, курсни ўзгартиришга мажбур бўлди.

Италиянинг нуфузли Repubblica нашри авиация маъмуриятларига таяниб хабар беришича, умумий ҳисобда камида 25 та йўловчи рейсига бортда портловчи мослама борлиги ҳақида огоҳлантириш келиб тушган. Уларнинг аксарияти режалаштирилмаган аэропортларга фавқулодда авариявий қўнишни амалга оширган.

Ҳаводаги тревога ва Венецияга шошилинч қўниш

Аноним таҳдидлар айниқса Италия ва Марказий Европа йўналишларида оғир вазиятни юзага келтирди:

  • Италияга боғлиқ 9 та рейс: Таҳдидга учраган ҳаво кемаларининг тўққизтаси бевосита Италия аэропортлари билан боғлиқ бўлган;

  • Wizz Air самолётининг йўналишини ўзгартириши: Прагадан Римга мунтазам рейс билан учаётган Венгриянинг Wizz Air лоукостери бортига портловчи модда қўйилгани ҳақида хабар келгач, экипаж курсни кескин ўзгартириб, Венеция аэропортига фавқулодда қўнди. Самолёт, барча йўловчилар ва юклар махсус хизматлар томонидан тўлиқ текширувдан ўтказилди;

  • Париж узра фавқулодда сигнал (Squawk 7700): Лиссабондан ҳавога кўтарилган Airbus A321-251N лайнери Парижга яқинлашганда бортда ностандарт вазият юзага келганини билдирувчи халқаро фавқулодда авариявий сигнал — 7700 кодини фаоллаштирди;

  • Руминия рейсидаги таҳдид: Худди шундай тревога сигнали Прагадан Бухарестга учаётган Руминия авиакомпаниясининг Boeing 737-8H6 лайнери томонидан ҳам узатилди. Ҳаво кемаси қутқарув ва тезкор хизматлар назорати остида пастлашга мажбур бўлди.

«Бу — пухта режаланган гибрид ҳужум»: Хаоснинг ортида ким турибди?

Европа куч тузилмалари ва авиация хавфсизлиги экспертлари содир бўлаётган ҳодиса шунчаки тасодифий безорилик эмаслигини таъкидламоқда:

  • Мақсадли беқарорлик: Бир вақтнинг ўзида амалга оширилган оммавий таҳдидлар Европа Иттифоқининг критик транспорт инфратузилмасида бошбошдоқлик ва саросима яратишга қаратилган мувофиқлаштирилган гибрид операция экани айтилмоқда;

  • Радикал гуруҳларнинг мактублари: Рим аэропорти берган маълумотларга кўра, таҳдидли хабарларнинг бир қисми электрон почта орқали Европа осмонида вазиятни издан чиқариш ниятида бўлган радикал гуруҳлар номидан юборилган;

  • Халқаро текширув: Айни пайтда Европанинг бир нечта давлатлари полиция ва махсус хизматлари мазкур хабарлар манбасини аниқлаш бўйича қўшма суриштирув олиб бормоқда.

Ушбу сохта хабарлар тўлқини қитъа транспорт тизимининг психологик босим ва «телефон терроризми» олдидаги заифлигини кўрсатиб, авиакомпанияларга улкан логистик ҳамда молиявий зарар етказди.

Wizz AirЕвропа авиациясигибрид ҳужумтелефон терроризми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?30 сентябр 13:31FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?30 сентябр 13:19Ҳавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келдиҲавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келди16 сентябр 09:10“Ўз мудофаамизда бўшлиқ пайдо бўлади”: Германия Киевга Patriot тизимини беришни тўхтатди“Ўз мудофаамизда бўшлиқ пайдо бўлади”: Германия Киевга Patriot тизимини беришни тўхтатдиБугун 14:14Рюттедан кутилмаган бурилиш: У Путин ва Трамп ўртасидаги яқинлашувни муҳим деб атадиРюттедан кутилмаган бурилиш: У Путин ва Трамп ўртасидаги яқинлашувни муҳим деб атадиБугун 14:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди