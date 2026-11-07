Япон шоусида иштирокчилар таналари билан ақл бовар қилмас иллюзиялар яратмоқда (видео)
Япониянинг машҳур «Masquerade» (Касоу Taishou) кўрсатувида иштирокчилар ўз ижодкорлиги ва маҳорати билан томошабинларни ҳайратда қолдирмоқда. Улар оддий буюмлар, уй шароитида тайёрланган либослар ва тана ҳаракатларидан фойдаланиб, саҳнада ноодатий иллюзияларни намойиш этади.
1979 йилдан буён эфирга узатиб келинаётган кўрсатувда содда ғоялар жамоавий ҳамкорлик, аниқ мувофиқлаштирилган ҳаракатлар ва тасаввур ёрдамида мураккаб саҳна томошаларига айлантирилади.
Иштирокчиларнинг чиқишларида инсон танаси турли шакл ва образларни яратиш воситасига айланади. Натижада томошабинлар кутилмаган саҳна кўринишлари ва қизиқарли визуал эффектларга гувоҳ бўлади.
Видеодаги чиқишлар Nippon TV телеканалининг «Masquerade» кўрсатувидан олинган.
Изоҳлар 0
…