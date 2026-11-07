“СИ — АҚШнинг янги олтини”: Трамп инқироз фонида “ўта интеллект” эрасини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Президенти Доналд Трамп сунъий интеллект соҳасини жадал ривожлантиришни тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдириб, уни мамлакатнинг янги олтини деб атади ва «ўта интеллект» атамасини муомалага киритишни таклиф қилди.
- Давлат раҳбари инновацияларни жорий этиш учун барча штатлар маъмуриятлари билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини таъкидлаб, технологик секторни чекловчи сиёсатни кескин танқид қилди.
АҚШ Президенти Дональд Трамп сунъий интеллект (СИ) соҳасини жадал ривожлантиришни юз фоиз қўллаб-қувватлашини ошкор қилди ҳамда технологик пойганинг янги босқичи учун расман «ўта интеллект» (superintelligence) атамасини муомалага киритишни таклиф этди.
Америка етакчиси ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғидаги баёнотида Оқ уй инновацияларни жорий этишдан манфаатдор бўлган барча штатлар маъмуриятлари билан тўлиқ ҳамкорлик қилишга тайёр эканини билдирди.
«Бу ҳақиқий олтин»: Трампнинг кескин баёноти
Дональд Трамп янги технологиялар мамлакатга келтирадиган иқтисодий қудратни юқори баҳолаб, скептиклар ва чекловчиларга нисбатан кескин муносабат билдирди:
Миллий бойлик манбаи: Президент илғор СИ ишланмаларини АҚШнинг ҳақиқий «янги олтини» деб атади;
Чекловчиларга танқид: Давлат раҳбари ушбу сектор давлатга ва фуқароларга келтирадиган улкан бойликдан фақат «мутлақо аҳмоқ раҳбариятгина» воз кечиши мумкинлигини таъкидлади;
Штатлар билан кенг ҳамкорлик: Федерал ҳукумат барча ҳудудларда сунъий интеллект инфратузилмасини тезлаштириш учун эшикларни тўлиқ очмоқда.
Уолл-стритдаги инқироз ва СИ инқилобини қутқариш уриниши
Оқ уй етакчисининг бу қадар фаол ва қатъий позицияси бежиз эмас. Унинг чиқиши Уолл-стрит фонд биржаларида содир бўлган улкан молиявий қулаш билан бир вақтга тўғри келди:
2 триллион долларлик саросима: Нақд бир неча соатлик савдолар давомида чип ишлаб чиқарувчилар ва IT-гигантлар акцияларининг кескин арзонлашиши оқибатида бозор капитализациясидан қарийб 2 триллион доллар йўқотилган эди;
Инвесторлар хавотири: АҚШдаги оралиқ сайловларда Демократик партия вакилларининг муҳим губернаторлик ўринларини эгаллаши улкан энергия талаб қилувчи дата-марказлар қурилишига экологик чекловлар кучайтирилиши мумкинлиги ҳақида хавотир уйғотган эди;
Бозорни тинчлантириш мақсади: Экспертлар фикрича, Трамп «ўта интеллект» ва янги технологик тўлқин ҳақидаги жарангдор баёнотлари орқали саросимага тушган йирик инвесторларни тинчлантиришга ва уларнинг ишончини қайтаришга ҳаракат қилмоқда.
Изоҳлар 0
…