“СИ — АҚШнинг янги олтини”: Трамп инқироз фонида “ўта интеллект” эрасини эълон қилди

·58·Дунё
“СИ — АҚШнинг янги олтини”: Трамп инқироз фонида “ўта интеллект” эрасини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Президенти Доналд Трамп сунъий интеллект соҳасини жадал ривожлантиришни тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдириб, уни мамлакатнинг янги олтини деб атади ва «ўта интеллект» атамасини муомалага киритишни таклиф қилди.
  • Давлат раҳбари инновацияларни жорий этиш учун барча штатлар маъмуриятлари билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини таъкидлаб, технологик секторни чекловчи сиёсатни кескин танқид қилди.

АҚШ Президенти Дональд Трамп сунъий интеллект (СИ) соҳасини жадал ривожлантиришни юз фоиз қўллаб-қувватлашини ошкор қилди ҳамда технологик пойганинг янги босқичи учун расман «ўта интеллект» (superintelligence) атамасини муомалага киритишни таклиф этди.

Америка етакчиси ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғидаги баёнотида Оқ уй инновацияларни жорий этишдан манфаатдор бўлган барча штатлар маъмуриятлари билан тўлиқ ҳамкорлик қилишга тайёр эканини билдирди.

«Бу ҳақиқий олтин»: Трампнинг кескин баёноти

Дональд Трамп янги технологиялар мамлакатга келтирадиган иқтисодий қудратни юқори баҳолаб, скептиклар ва чекловчиларга нисбатан кескин муносабат билдирди:

  • Миллий бойлик манбаи: Президент илғор СИ ишланмаларини АҚШнинг ҳақиқий «янги олтини» деб атади;

  • Чекловчиларга танқид: Давлат раҳбари ушбу сектор давлатга ва фуқароларга келтирадиган улкан бойликдан фақат «мутлақо аҳмоқ раҳбариятгина» воз кечиши мумкинлигини таъкидлади;

  • Штатлар билан кенг ҳамкорлик: Федерал ҳукумат барча ҳудудларда сунъий интеллект инфратузилмасини тезлаштириш учун эшикларни тўлиқ очмоқда.

Уолл-стритдаги инқироз ва СИ инқилобини қутқариш уриниши

Оқ уй етакчисининг бу қадар фаол ва қатъий позицияси бежиз эмас. Унинг чиқиши Уолл-стрит фонд биржаларида содир бўлган улкан молиявий қулаш билан бир вақтга тўғри келди:

  • 2 триллион долларлик саросима: Нақд бир неча соатлик савдолар давомида чип ишлаб чиқарувчилар ва IT-гигантлар акцияларининг кескин арзонлашиши оқибатида бозор капитализациясидан қарийб 2 триллион доллар йўқотилган эди;

  • Инвесторлар хавотири: АҚШдаги оралиқ сайловларда Демократик партия вакилларининг муҳим губернаторлик ўринларини эгаллаши улкан энергия талаб қилувчи дата-марказлар қурилишига экологик чекловлар кучайтирилиши мумкинлиги ҳақида хавотир уйғотган эди;

  • Бозорни тинчлантириш мақсади: Экспертлар фикрича, Трамп «ўта интеллект» ва янги технологик тўлқин ҳақидаги жарангдор баёнотлари орқали саросимага тушган йирик инвесторларни тинчлантиришга ва уларнинг ишончини қайтаришга ҳаракат қилмоқда.

Дональд ТрампСунъий интеллектУолл-стритTruth Social
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқдаМикрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқда28 июн 20:27Трамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиТрамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтди20 август 07:42Дигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиДигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилди11 июн 18:18«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди19 август 08:31Трамп АҚШ ҳукумати учун "сунъий интеллект" атамасини ўзгартирдиТрамп АҚШ ҳукумати учун "сунъий интеллект" атамасини ўзгартирди30 сентябр 15:05Трамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиТрамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилди11 июн 23:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди