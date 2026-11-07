Нью-Йоркнинг машҳур Янги йил арчаси 322 километрлик сафарга отланди

·50·Дунё
Нью-Йоркнинг машҳур Янги йил арчаси 322 километрлик сафарга отланди

АҚШда ҳар йили Янги йил байрами муносабати билан Рокфеллер марказига ўрнатиладиган машҳур арча бу йил ҳам ўзининг узоқ сафарини бошлади. 5 ноябрь куни 75 ёшли, баландлиги 23 метр ва оғирлиги қарийб 11 тонна бўлган улкан дарахт кесилиб, махсус юк машинасига ортилди.

Арча Нью-Йорк шаҳридаги Рокфеллер марказига олиб борилмоқда. Унинг манзилга 7 ноябрь куни етиб бориши режалаштирилган. Дарахтни ташиш учун махсус транспорт воситаси ва тегишли тайёргарлик талаб этилади. Чунки унинг катта ҳажми ва оғирлиги йўл давомида алоҳида эҳтиёт чораларини кўришни тақозо этади.

Рокфеллер марказига ўрнатилгач, арча байрамона безатилади. Унинг шохларига 50 мингдан ортиқ рангли чироқлар ўрнатилиб, тепасига эса машҳур Swarovski юлдузи жойлаштирилади.

2 декабрь куни эса анъанавий тантанали маросим бўлиб ўтади ва арчадаги чироқлар илк бор ёқилади. Ушбу тадбир ҳар йили Нью-Йоркдаги энг кутиладиган байрам анъаналаридан бири ҳисобланади. Рокфеллер марказидаги улкан арча минглаб маҳаллий аҳоли ва сайёҳларни ўзига жалб қилади.

Рокфеллер марказиНью-ЙоркЯнги йил арчаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...16 сентябр 08:00Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)22 сентябр 09:25Манҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиМанҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонлади1 сентябр 19:30«Исроилга Нью-Жерсини беринг!»: Сурия президенти Трамп билан бўлган кескин суҳбатни ошкор қилди«Исроилга Нью-Жерсини беринг!»: Сурия президенти Трамп билан бўлган кескин суҳбатни ошкор қилди23 сентябр 22:15АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)28 сентябр 09:18Нью-Йоркдаги кўчалардан бирига нега Ўргимчак одам ном берилди?Нью-Йоркдаги кўчалардан бирига нега Ўргимчак одам ном берилди?14 октябр 15:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди