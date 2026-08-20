Трамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтди
АҚШ Президенти Доналд Трамп Эрон таклиф қилинган дипломатик шартларга кўнмагани сабабли унга қарши мисли кўрилмаган даражадаги тўлиқ иқтисодий ва молиявий изоляция жорий этилишини маълум қилди. У Теҳронга ёрдам бераётган ёки уни қўллаб-қувватлаётган учинчи давлатларни оғир оқибатлардан огоҳлантириб, иттифоқчиларни Вашингтон чекловларига қўшилишга чақирди.
Яқин Шарқдаги келишув музокаралари муваффақиятсиз якунлангани ортидан АҚШ ва Эрон ўртасидаги қарама-қаршилик янги, янада хавфли босқичга қадам қўйди. АҚШ Президенти Дональд Трамп Теҳрон таклиф этилган шартларга кўнмагани сабабли, Эронга нисбатан дунё тарихидаги энг кенг кўламли ва қатъий иқтисодий жазо чоралари ишга туширилишини маълум қилди. Оқ уй раҳбарининг бу кескин баёноти ортида қандай режалар ётибди?
«Улар қулай имкониятдан фойдалана олишмади»: Трампнинг Truth Social'даги баёноти
Дональд Трамп ўзининг Truth Social тармоғидаги расмий саҳифасида Эрон раҳбарияти таклиф қилинган дипломатик йўлдан фойдаланмаганини таъкидлаб, қуйидаги баёнотни қолдирди:
"Ҳеч ким Эрон Ислом Республикасига битим тузиш учун мендан кўра қулайроқ имконият бермаган. Афсуски, улар бундан фойдалана олишмади. Шунинг учун бугун мен бирон бир мамлакатга қарши амалга оширилган энг даҳшатли иқтисодий операцияни эълон қиламан.", - деди Дональд Трамп.
АҚШ Президентининг таъкидлашича, гап мисли кўрилмаган даражадаги тўлиқ иқтисодий ва молиявий изоляция ҳақида бормоқда. Шунингдек, Трамп Теҳронга ёрдам бераётган ёки уни қўллаб-қувватлаётган учинчи давлатларни ҳам оғир оқибатлардан огоҳлантириб, барча иттифоқчиларни Вашингтон чекловларига қўшилишга чақирди.
АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик динамикаси
Босқич / Воқеа
Содир бўлган ҳолат ва тафсилотлар
Июнь ойи ўрталари
Тинчлик битими тузиш бўйича дастлабки меморандум имзоланган эди
Июль ойи (3 ҳафта ўтиб)
Ҳормуз бўғозидаги кемалар ўққа тутилиши ва ўзаро ракета зарбалари
Сўнгги ҳафталар
Яқин Шарқ воситачилари иштирокидаги келишув музокаралари муваффақиятсиз тугади
Янги чора
Эронга қарши тўлиқ иқтисодий блок ва глобал изоляция кампанияси
Июнь меморандумидан ракета зарбаларигача
Икки давлат ўртасидаги инқироз ёз фаслида авжига чиқди. Июнь ойида тинчлик келишуви сари дастлабки меморандум имзоланган бўлса-да, орадан уч ҳафта ўтиб, Ҳормуз бўғозидаги савдо кемаларига ҳужумлар ва ракета зарбалари алмашинуви тинчлик жараёнини бутунлай издан чиқарди.
Сўнгги ҳафталарда минтақавий воситачилар орқали кечган музокаралар ҳам натижасиз якунлангач, Вашингтон куч ишлатиш билан бирга Эрон иқтисодиётини тўлиқ фалаж қилиш стратегиясига ўтди.
Сизнингча, АҚШнинг ушбу янги иқтисодий блокадаси Эронни келишув шартларига кўндира оладими ёки минтақадаги ҳарбий низони янада кучайтирадими?
Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро сиёсат ихлосмандларига ушбу муҳим таҳлилий хабарни дарҳол улашинг!
…