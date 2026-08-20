Трамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтди

·8·Дунё
Трамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтди
Қисқача

АҚШ Президенти Доналд Трамп Эрон таклиф қилинган дипломатик шартларга кўнмагани сабабли унга қарши мисли кўрилмаган даражадаги тўлиқ иқтисодий ва молиявий изоляция жорий этилишини маълум қилди. У Теҳронга ёрдам бераётган ёки уни қўллаб-қувватлаётган учинчи давлатларни оғир оқибатлардан огоҳлантириб, иттифоқчиларни Вашингтон чекловларига қўшилишга чақирди.

Яқин Шарқдаги келишув музокаралари муваффақиятсиз якунлангани ортидан АҚШ ва Эрон ўртасидаги қарама-қаршилик янги, янада хавфли босқичга қадам қўйди. АҚШ Президенти Дональд Трамп Теҳрон таклиф этилган шартларга кўнмагани сабабли, Эронга нисбатан дунё тарихидаги энг кенг кўламли ва қатъий иқтисодий жазо чоралари ишга туширилишини маълум қилди. Оқ уй раҳбарининг бу кескин баёноти ортида қандай режалар ётибди?

«Улар қулай имкониятдан фойдалана олишмади»: Трампнинг Truth Social'даги баёноти

Дональд Трамп ўзининг Truth Social тармоғидаги расмий саҳифасида Эрон раҳбарияти таклиф қилинган дипломатик йўлдан фойдаланмаганини таъкидлаб, қуйидаги баёнотни қолдирди:

"Ҳеч ким Эрон Ислом Республикасига битим тузиш учун мендан кўра қулайроқ имконият бермаган. Афсуски, улар бундан фойдалана олишмади. Шунинг учун бугун мен бирон бир мамлакатга қарши амалга оширилган энг даҳшатли иқтисодий операцияни эълон қиламан.", - деди Дональд Трамп.

АҚШ Президентининг таъкидлашича, гап мисли кўрилмаган даражадаги тўлиқ иқтисодий ва молиявий изоляция ҳақида бормоқда. Шунингдек, Трамп Теҳронга ёрдам бераётган ёки уни қўллаб-қувватлаётган учинчи давлатларни ҳам оғир оқибатлардан огоҳлантириб, барча иттифоқчиларни Вашингтон чекловларига қўшилишга чақирди.

АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик динамикаси

Босқич / Воқеа

Содир бўлган ҳолат ва тафсилотлар

Июнь ойи ўрталари

Тинчлик битими тузиш бўйича дастлабки меморандум имзоланган эди

Июль ойи (3 ҳафта ўтиб)

Ҳормуз бўғозидаги кемалар ўққа тутилиши ва ўзаро ракета зарбалари

Сўнгги ҳафталар

Яқин Шарқ воситачилари иштирокидаги келишув музокаралари муваффақиятсиз тугади

Янги чора

Эронга қарши тўлиқ иқтисодий блок ва глобал изоляция кампанияси

Июнь меморандумидан ракета зарбаларигача

Икки давлат ўртасидаги инқироз ёз фаслида авжига чиқди. Июнь ойида тинчлик келишуви сари дастлабки меморандум имзоланган бўлса-да, орадан уч ҳафта ўтиб, Ҳормуз бўғозидаги савдо кемаларига ҳужумлар ва ракета зарбалари алмашинуви тинчлик жараёнини бутунлай издан чиқарди.

Сўнгги ҳафталарда минтақавий воситачилар орқали кечган музокаралар ҳам натижасиз якунлангач, Вашингтон куч ишлатиш билан бирга Эрон иқтисодиётини тўлиқ фалаж қилиш стратегиясига ўтди.

Сизнингча, АҚШнинг ушбу янги иқтисодий блокадаси Эронни келишув шартларига кўндира оладими ёки минтақадаги ҳарбий низони янада кучайтирадими?

Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро сиёсат ихлосмандларига ушбу муҳим таҳлилий хабарни дарҳол улашинг!

Дональд ТрампЭронАҚШОқ уйTruth Social
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очдиҲормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очдиБугун, 06:41Тоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиаТоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиаБугун, 00:26Ferrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиFerrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиКеча, 23:11Хитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаХитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаКеча, 23:04Сингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиСингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиКеча, 19:24Кубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиКубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиКеча, 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди