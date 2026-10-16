АҚШ Эронга қарши барча бомбаларнинг “онаси”ни қўллаш режасини тайёрлаб қўйган

·52·Дунё
АҚШ Эронга қарши барча бомбаларнинг “онаси”ни қўллаш режасини тайёрлаб қўйган
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп Эронга қарши ядро қуролини ишга солиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлади.
  • Унинг сўзларига кўра, Вашингтонда ядровий зарядсиз ҳам улкан вайронкорликка эга бўлган бошқа зарба воситалари етарли.
  • CNN телеканали Pentagon Эроннинг энергетика инфратузилмаси ва ядро обектларига қарши GBУ-43/Б (МОАБ) номли энг оғир ядросиз авиабомбани қўллаш режасини ишлаб чиққанини маълум қилган.

АҚШ президенти Дональд Трамп Америка ОАВларида кенг муҳокама қилинаётган Эронга эҳтимолий зарбалар масаласига тўхталиб, Теҳронга қарши ядро қуролини ишга солиш нияти йўқлигини қатъий таъкидлади. Newsmax телеканалига берган интервьюсида давлат раҳбари ядровий арсеналсиз ҳам улкан қувватга эга воситалар мавжудлигига ишора қилди.

Президентнинг сўзларига кўра, Вашингтон ихтиёрида ядро заряди бўлмаган, бироқ вайронкорлик даражаси юқори бўлган бошқа йирик зарба воситалари етарли.

«Кичик ядро бомбасидек, лекин ядровий эмас»: Трампнинг позицияси

Телебошловчининг сўнгги ҳафталарда матбуотда тилга олинаётган янги зарбалар ҳақидаги саволига Дональд Трамп шундай жавоб қайтарди:

  • Бомба қуввати: «Гап асло ядро бомбаси ҳақида кетаётгани йўқ. Шунчаки жуда катта бомба ҳақида. У кичик ядровий бомбадек таассурот қолдиради, аммо ядровий эмас»;

  • Қатъий рад этиш: «Шахсан мен ядро қуролидан фойдаланмаган бўлардим. Бунинг бизга ҳеч қандай ҳожати ҳам, кераги ҳам йўқ», — дея қайд этди АҚШ раҳбари.

CNN тафсилоти: Арсеналдаги энг кучли ядросиз авиабомба

Аввалроқ CNN телеканали Америка ҳукуматидаги расмий манбаларга таяниб, Пентагон Эроннинг энергетика инфратузилмаси ва ядро объектларини нишонга олиш режасини ишлаб чиққанини маълум қилган эди:

  • Бомбаларнинг «онаси» (MOAB): Манбаларнинг таъкидлашича, АҚШ арсеналидаги энг оғир ва қудратли ядросиз авиабомба ҳисобланган GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast Bomb) қўлланилиши мумкин;

  • Буйруқ эҳтимоли: Мазкур ўта оғир бомбани Эроннинг ер ости ва мустаҳкамланган объектларига қарши ишлатиш режаси президент Трамп оралиқ сайловлардан олдин ёки кейин ҳарбий ҳаракатларни қайта бошлаш буйруғини берган тақдирда амалга оширилиши кўзда тутилмоқда.

Трампнинг ядро қуроли қўлланмаслиги ҳақидаги баёноти минтақада энг ёмон сценарийнинг олдини олган бўлса-да, ультра-кучли анъанавий авиабомбалар билан зарба бериш эҳтимоли сақланиб қолаётгани Яқин Шарқ атрофидаги хавотирларни пасайтирмаяпти.

Дональд ТрампЭронMOABПентагон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчиЯқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчи1 август 12:09Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?26 июл 08:57“Улар жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда”: Трамп Эрон таклиф қилган тинчлик битимини рад этди“Улар жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда”: Трамп Эрон таклиф қилган тинчлик битимини рад этди27 сентябр 11:09«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди23 сентябр 06:43«Трампдан янги шов-шувли сенсация!»: У Эрон билан уруш тугаётганини эълон қилди«Трампдан янги шов-шувли сенсация!»: У Эрон билан уруш тугаётганини эълон қилди17 сентябр 09:29АҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиАҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилди14 сентябр 13:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди