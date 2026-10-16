АҚШ Эронга қарши барча бомбаларнинг “онаси”ни қўллаш режасини тайёрлаб қўйган
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп Эронга қарши ядро қуролини ишга солиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлади.
- Унинг сўзларига кўра, Вашингтонда ядровий зарядсиз ҳам улкан вайронкорликка эга бўлган бошқа зарба воситалари етарли.
- CNN телеканали Pentagon Эроннинг энергетика инфратузилмаси ва ядро обектларига қарши GBУ-43/Б (МОАБ) номли энг оғир ядросиз авиабомбани қўллаш режасини ишлаб чиққанини маълум қилган.
АҚШ президенти Дональд Трамп Америка ОАВларида кенг муҳокама қилинаётган Эронга эҳтимолий зарбалар масаласига тўхталиб, Теҳронга қарши ядро қуролини ишга солиш нияти йўқлигини қатъий таъкидлади. Newsmax телеканалига берган интервьюсида давлат раҳбари ядровий арсеналсиз ҳам улкан қувватга эга воситалар мавжудлигига ишора қилди.
Президентнинг сўзларига кўра, Вашингтон ихтиёрида ядро заряди бўлмаган, бироқ вайронкорлик даражаси юқори бўлган бошқа йирик зарба воситалари етарли.
«Кичик ядро бомбасидек, лекин ядровий эмас»: Трампнинг позицияси
Телебошловчининг сўнгги ҳафталарда матбуотда тилга олинаётган янги зарбалар ҳақидаги саволига Дональд Трамп шундай жавоб қайтарди:
Бомба қуввати: «Гап асло ядро бомбаси ҳақида кетаётгани йўқ. Шунчаки жуда катта бомба ҳақида. У кичик ядровий бомбадек таассурот қолдиради, аммо ядровий эмас»;
Қатъий рад этиш: «Шахсан мен ядро қуролидан фойдаланмаган бўлардим. Бунинг бизга ҳеч қандай ҳожати ҳам, кераги ҳам йўқ», — дея қайд этди АҚШ раҳбари.
CNN тафсилоти: Арсеналдаги энг кучли ядросиз авиабомба
Аввалроқ CNN телеканали Америка ҳукуматидаги расмий манбаларга таяниб, Пентагон Эроннинг энергетика инфратузилмаси ва ядро объектларини нишонга олиш режасини ишлаб чиққанини маълум қилган эди:
Бомбаларнинг «онаси» (MOAB): Манбаларнинг таъкидлашича, АҚШ арсеналидаги энг оғир ва қудратли ядросиз авиабомба ҳисобланган GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast Bomb) қўлланилиши мумкин;
Буйруқ эҳтимоли: Мазкур ўта оғир бомбани Эроннинг ер ости ва мустаҳкамланган объектларига қарши ишлатиш режаси президент Трамп оралиқ сайловлардан олдин ёки кейин ҳарбий ҳаракатларни қайта бошлаш буйруғини берган тақдирда амалга оширилиши кўзда тутилмоқда.
Трампнинг ядро қуроли қўлланмаслиги ҳақидаги баёноти минтақада энг ёмон сценарийнинг олдини олган бўлса-да, ультра-кучли анъанавий авиабомбалар билан зарба бериш эҳтимоли сақланиб қолаётгани Яқин Шарқ атрофидаги хавотирларни пасайтирмаяпти.
Изоҳлар 0
…