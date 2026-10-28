Тарихда илк бор ярадор аскар дрон орқали эвакуация қилинди

·1·Дунё
Тарихда илк бор ярадор аскар дрон орқали эвакуация қилинди

Украина қуролли кучлари фронт чизиғида қолиб кетган ярадор ҳарбийни оғир юк кўтарувчи дрон ёрдамида эвакуация қилди. Бу уруш давомида қайд этилган илк шундай амалиётлардан бири бўлди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

49 ёшли Константин Власенко 2025 йил июнь ойида Харьков вилоятининг Купянск йўналишидаги позицияга юборилган. У қарийб 500 кун давомида фронт яқинидаги ҳудудда қолиб кетган. Россия дронлари ва миналанган йўллар сабабли уни анъанавий усулда олиб чиқиш жуда хавфли бўлган.

Ҳарбий хизматчи дрон ҳужуми оқибатида икки оёғидан ҳам оғир жароҳат олган. Унинг айтишича, аҳволи ёмонлашгани сабабли оёқларининг бир қисмини ўзи ампутация қилишга мажбур бўлган.

Уни қутқариш учун 90 килограммгача юк кўтара оладиган оғир дрондан фойдаланилган. Власенко махсус мослама ёрдамида дронга маҳкамланиб, тахминан 15 километр узоқликдаги хавфсиз ҳудудга олиб чиқилган. Парвоз қарийб 15 дақиқа давом этган.

Амалиёт олдидан қутқарув режаси пухта ишлаб чиқилган. Дроннинг хавфсиз ҳаракатланишини таъминлаш учун бошқа учувчисиз қурилмалар ҳам жалб этилган. Власенко хавфсиз ҳудудга етказилгач, шифохонага олиб борилган. Ҳозирда у Харьковдаги тиббиёт муассасасида реабилитация муолажаларини олмоқда.

Мазкур воқеа жанг майдонида анъанавий эвакуация имконсиз бўлган ҳолатларда оғир юк кўтарувчи дронлардан инсон ҳаётини сақлаб қолиш учун ҳам фойдаланиш мумкинлигини кўрсатди.

Kasalxona karavotida oyoqlari bog'langan, soqolli kishi yotibdi.
Украина-Россия урушиКупянскКонстантин ВласенкоДронлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Биз бу тирқишни ёпдик”: Маск Украинанинг Starlink орқали ҳужум қилишига қарши чиқди“Биз бу тирқишни ёпдик”: Маск Украинанинг Starlink орқали ҳужум қилишига қарши чиқди26 октябр 11:40Ҳиндистон Украина уруши бўйича ўз сулҳ режасини тақдим этди - нималар таклиф қилинди?Ҳиндистон Украина уруши бўйича ўз сулҳ режасини тақдим этди - нималар таклиф қилинди?7 октябр 22:08Зеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолдиЗеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолди10 сентябр 10:42Польша Украинага шарт қўйди: акс ҳолда МиГ-29 қирувчилари Болгарияга сотиладиПольша Украинага шарт қўйди: акс ҳолда МиГ-29 қирувчилари Болгарияга сотилади28 июл 12:29Ростовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронасиРостовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронаси6 сентябр 13:37Москва вилоятига дронлар ҳужуми: тунги портлашлар ва ёнғинлар тафсилотиМосква вилоятига дронлар ҳужуми: тунги портлашлар ва ёнғинлар тафсилоти28 июл 10:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда