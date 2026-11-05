АҚШда 6%, биздачи: Ўзбекистонликлар топган пулининг қанча қисмини еб-ичишга сарфлайди?

·51·Дунё
АҚШда 6%, биздачи: Ўзбекистонликлар топган пулининг қанча қисмини еб-ичишга сарфлайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон аҳолиси ўз истеъмол харажатларининг ўртача 44,8 фоизини озиқ-овқат маҳсулотларига сарфлайди, бу эса мамлакатни дунё бўйича энг юқори кўрсаткичга эга давлатлар қаторида 7-ўринга жойлаштирди.
  • Ўзбекистон Давлат статистика агентлиги маълумотларига кўра, бу харажатлар амалда 56,5 фоизгача етиши мумкин.

Ўзбекистон аҳолиси ўз истеъмол харажатларининг салмоқли қисмини — ўртача 44,8 фоизини (яхлитланганда қарийб 45 фоиз) фақат кундалик озиқ-овқат маҳсулотларига сарфламоқда. АҚШ Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (USDA Economic Research Service) тадқиқотларига таяниб тайёрланган глобал рейтинг харитаси бу кўрсаткични тасдиқлайди.

Тақдим этилган инфографикага кўра, Ўзбекистон оилавий бюджетдан озиқ-овқатга энг катта улуш ажратадиган дунёнинг энг юқори 10 та давлати рўйхатида 7-ўринда қайд этилган. Эътиборли жиҳати, миллий статистика бундан-да жиддийроқ кўрсаткични қайд этмоқда: Ўзбекистон Давлат статистика агентлигининг ички уй хўжаликлари кузатувларига кўра, амалда бу рақам харажатларнинг 56,5 фоизигача етиши мумкин.

Энгель қонуни нима дейди ва бу нега муҳим кўрсаткич?

Иқтисодиёт фанида машҳур Энгель қонуни мавжуд бўлиб, у аҳолининг ҳақиқий фаровонлик даражасини баҳолашда бош мезон ҳисобланади:

  • Даромад ва ошқозон мутаносиблиги: Оила ёки жамиятнинг реал даромади қанчалик паст бўлса, унинг кундалик бюджетида таом ва маҳсулотлар учун ажратиладиган фоиз шунчалик улкан бўлади;

  • Ривожланиш чеклови: Даромад юқори бўлган сари, озиқ-овқатнинг улуши кескин камайиб боради ва ортган маблағлар фарзандлар таълими, сифатли соғлиқни сақлаш, саёҳат, шахсий қулайлик ва келажак учун жамғармаларга йўналтирилади;

  • Инфляция хавфи: Озиқ-овқат харажатларининг юқорилиги мамлакат аҳолиси бозордаги нарх-наво ўзгаришлари ва озиқ-овқат инфляциясига ниҳоятда таъсирчан ва заиф эканини англатади.

Дунё мамлакатларидаги ҳолат: Ривожланган давлатлар билан кескин фарқ

Мазкур ҳисоб-китоблар фақат уйда истеъмол қилиш учун харид қилинадиган маҳсулотларни ўз ичига олган бўлиб, унга ресторан, қаҳвахоналар, спиртли ичимликлар ва тамаки харажатлари киритилмаган:

  • Озиқ-овқатга энг кўп пул сарфловчи ТОП-10 мамлакат (инфографика бўйича):

    1. Нигерия — 56%

    2. Мьянма — 55%

    3. Лаос — 54%

    4. Кения — 49%

    5. Туркманистон — 46%

    6. Танзания — 46%

    7. Ўзбекистон — 45% (аниғи 44,8%)

    8. Камерун — 43%

    9. Кот-д'Ивуар — 43%

    10. Қозоғистон — 42% (аниғи 41,7%)

  • Қўшнилар ва ривожланган давлатлар кўрсаткичлари:

    • МДҲ ва яқин давлатлар: Украина — 42% (41,6%), Беларусь — 30,6%, Россия — 26% (25,7%), Туркия — 22%;

    • Етакчи иқтисодиётлар: АҚШ аҳолиси ўз харажатларининг бор-йўғи 6% қисмини озиқ-овқатга сарфлайди. Буюк Британия ва Ирландияда бу кўрсаткич 8%, Германия ва Норвегияда 12%, Франция ва Японияда эса мос равишда 13% ва 16%ни ташкил этади.

АҚШда 6%, биздачи: Ўзбекистонликлар топган пулининг қанча қисмини еб-ичишга сарфлайди?

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Ўзбекистонда аҳоли фаровонлигини юксалтиришнинг бош омили — аҳолининг реал даромадлари ўсишини таъминлаш ва озиқ-овқат бозорида нархлар барқарорлигини кафолатловчи ички рақобатни кучайтиришдир.

Ўзбекистон Давлат статистика агентлигиUSDAЭнгель қонуниозиқ-овқат инфляцияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?31 октябр 07:42Трамп ўзининг пардоз қилиш одати ҳақида гапирдиТрамп ўзининг пардоз қилиш одати ҳақида гапирди17 октябр 18:43Таиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қиладиТаиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қилади3 сентябр 06:15Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?2 сентябр 12:16АҚШда 13 ҳарбийни ўлдирган собиқ маёр қатл этилиши жонли эфирда кўрсатиладиАҚШда 13 ҳарбийни ўлдирган собиқ маёр қатл этилиши жонли эфирда кўрсатилади9 октябр 11:27 Лукашенко: "Кўпроқ даромад истаган ўзбекистонликлар Россияда ишлаши мумкин" Лукашенко: "Кўпроқ даромад истаган ўзбекистонликлар Россияда ишлаши мумкин"22 июл 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди