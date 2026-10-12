Динозаврлар даврида ўрдакбурунга ўхшаш ғалати жонивор яшаган

·43·Дунё
Динозаврлар даврида ўрдакбурунга ўхшаш ғалати жонивор яшаган
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тахминан 165 миллион йил аввал яшаган, Мегакауда сунгеи номли жониворнинг қолдиқлари Хитой ҳудудидан топилди.
  • Бу жониворнинг узунлиги думи билан бирга 50 сантиметр, вазни эса 1–2 килограмм бўлган ва у ҳам қуруқликда, ҳам суякларда ов қила олган.
  • Унинг томоқ тузилмаси сутемизувчиларга хос озиқни ютиш жараёнининг айрим хусусиятлари қадимда шаклланганини кўрсатади.
  • Бу кашфиёт сутемизувчилар эволюцияси ҳақидаги билимларни кенгайтиради.

Хитой ҳудудидан топилган қадимий жониворнинг қолдиқлари олимларни ҳайратга солди. Тахминан 165 миллион йил аввал яшаган бу махлуқнинг ташқи кўриниши сувсар ва ўрдакбурунни эслатади. У нафақат қуруқликда ҳаракатланган, балки сувда ҳам ов қила олган.

Live Science нашрининг хабар беришича, Megacauda sungei деб номланган жонивор ҳозирги Хитойнинг Ички Мўғулистон ҳудудида яшаган. Унинг қолдиқлари юра даврига тегишли бўлиб, тадқиқот натижалари 2026 йил октябрь ойида эълон қилинган.

Ташқи кўриниши ҳайратланарли бўлган

Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, жониворнинг узунлиги думи билан бирга тахминан 50 сантиметрни ташкил этган, вазни эса 1–2 килограмм атрофида бўлган. Унинг кенг ва ясси думи сувда сузишга ёрдам берган. Орқа оёқлари ҳам сув муҳитида ҳаракатланишга мослашган.

Бироқ ташқи кўриниши ҳозирги ўрдакбурунни эслатса-да, унинг тумшуғи айнан ўрдакбурунникидек бўлмаган. Ўткир тишлари эса майда жониворларни тутиб ейишга мослашган.

Hayvon qoldig'ining rentgen va sxematik tahlili tasvirlangan.

Қадимги жонивор нималар билан озиқланган?

Тадқиқотчилар унинг қолдиқларини ўрганиш жараёнида ошқозон қисмида майда умуртқали жониворларнинг суякларини аниқлаган. Бу эса Megacauda sungei майда ҳайвонлар билан озиқланганини кўрсатади. У балиқлар ва сувда яшовчи саламандраларни овлаган бўлиши мумкин.

Олимларнинг фикрича, у сув ҳавзалари яқинида яшаб, озиқ излаш учун сувга кирган. Қуруқликда эса инларда паноҳ топган бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Энг муҳим кашфиёт унинг томоқ тузилиши билан боғлиқ

Қолдиқларнинг энг ҳайратланарли жиҳати — жониворнинг томоқ қисмидаги суяк тузилмалари яхши сақланиб қолганидир. Уларни ўрганиш натижасида олимлар сутэмизувчиларга хос озиқни ютиш жараёнининг айрим хусусиятлари жуда қадимги даврлардаёқ шаклланганини аниқлади.

Бу кашфиёт сутэмизувчилар эволюцияси ҳақидаги билимларни кенгайтириб, динозаврлар даврида яшаган жониворлар биз ўйлагандан анча мураккаб ҳаёт тарзига эга бўлганини кўрсатади.

Мегакауда сунгеiИчки МўғулистонLive Science2026 йил октябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой даштларида “қулаган НУЖ” кўринишидаги иншоот қурилдиХитой даштларида “қулаган НУЖ” кўринишидаги иншоот қурилди16 июн 12:57Олимлар 120 миллион йиллик “тўрт қанотли” динозаврни аниқладиОлимлар 120 миллион йиллик “тўрт қанотли” динозаврни аниқлади1 октябр 02:07Олимлар тўрт қанотли янги динозавр турини аниқладиОлимлар тўрт қанотли янги динозавр турини аниқлади3 октябр 15:11240 миллион йил аввал яшаган сирли ҳайвон: унинг қолдиқлари 60 йил музейда ётган240 миллион йил аввал яшаган сирли ҳайвон: унинг қолдиқлари 60 йил музейда ётган26 сентябр 15:56«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирди«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирди4 сентябр 08:36Колумбия соҳилида 6 метрлик улкан кит акуласи нобуд бўлдиКолумбия соҳилида 6 метрлик улкан кит акуласи нобуд бўлди4 октябр 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди