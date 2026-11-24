Ҳиндистонда зўравонлик қурбони бўлган 15 ёшли қизни ўз онаси ўлдирди
Ҳиндистонда 15 ёшли кар ва гапира олмайдиган қиз оғир жиноят қурбонига айланганидан сўнг, ўз оиласи томонидан ҳам шафқатсиз муносабатга дуч келди. Маҳаллий полиция маълумотига кўра, унинг онаси ва акаси қизнинг ўлимига сабаб бўлган.
Маълум қилинишича, воқеа сентябрь ойида содир бўлган. Ўшанда номаълум эркак қизнинг имкониятларидан фойдаланиб, уни одамлар кам юрадиган жойга олиб борган ва унга нисбатан жинсий зўравонлик содир этган.
Ушбу воқеадан кейин оила маҳаллий аҳоли эътиборига тушган. Қўшнилар орасида турли гап-сўзлар тарқалган. Қизнинг онаси эса атрофдагиларнинг муносабатини оила учун шармандалик сифатида қабул қилгани айтилмоқда.
Тергов маълумотларига кўра, шундан сўнг аёл ўғли билан келишиб, қизини омборхонага олиб кирган. Она ва ўғил унга ҳужум қилиб, унинг ҳаётига нуқта қўйган.
Ҳодисадан кейин полиция қизнинг онасини қўлга олган. Унинг акаси эса воқеа жойидан қочиб кетган ва ҳозирда қидирилмоқда.
Мазкур фожиа жинсий зўравонлик қурбонларини айблаш ва жамиятдаги нотўғри қарашлар инсон ҳаёти учун қандай оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…