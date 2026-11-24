UFC’да шов-шув: Топурия Пимблетт билан аввал телешоуда рақобатлашмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Илия Топурия британиялик жангчи Педди Пимблетт билан Те Ултимате Фигҳтер реалити-шоусида мураббий сифатида иштирок этиб, сўнгра октагонда куч синашишни таклиф қилди.
- Испан-грузиялик спортчи ушбу лойиҳадан кейин рақибини мағлуб этиш ниятида эканлигини очиқ баён қилди.
- UFC мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотган бу таклиф икки жангчи ўртасидаги узоқ йиллик рақобатни янги босқичга олиб чиқиши мумкин.
UFC’нинг собиқ икки вазн тоифасидаги чемпиони Илия Топурия британиялик Пэдди Пимблетт билан муносабатларни янги босқичга олиб чиқишни таклиф қилди. Грузиялик жангчи аввал иккаласи The Ultimate Fighter реалити-шоуида мураббий бўлишини, шундан кейин эса октагонда ўзаро куч синашишини айтди.
Топуриянинг бу таклифи UFC мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотиши мумкин. Чунки икки жангчи ўртасидаги рақобат анчадан бери муҳокама қилиб келинади. Энди эса уларнинг эҳтимолий тўқнашуви олдидан янги сценарий пайдо бўлди.
«Аввал мураббий бўламиз, кейин унинг бошини узиб оламан»
Home of Fight аккаунти Х ижтимоий тармоғида Топуриянинг Пимблеттга қаратилган гапларини келтирди. Унда испан-грузиялик жангчи рақибига The Ultimate Fighter лойиҳасида бирга мураббийлик қилишни таклиф қилган.
«Пэдди билан мен The Ultimate Fighter шоусида мураббий бўламиз. Кейин эса унинг бошини узиб оламан. Кечанинг иккинчи асосий жангида Жастин Гэтжи Арман Царукянга қарши жанг қилади. Прелим карддаги сўнгги жанг эса Макгрегор билан Чендлер ўртасида бўлади», — дея Топуриянинг сўзларидан иқтибос келтирди аккаунт.
The Ultimate Fighter — UFC томонидан ташкил этиладиган реалити-шоу бўлиб, унда жангчилар икки жамоага ажратилади ва уларга машҳур спортчилар мураббийлик қилади. Лойиҳа давомида иштирокчилар ўзаро беллашади, мураббийлар ўртасидаги рақобат эса кўпинча мавсумнинг энг қизиқарли жиҳатларидан бирига айланади.
Топурия ва Пимблетт ўртасидаги эҳтимолий тўқнашув
Илия Топурия 29 ёшда. У UFC’даги фаолиятини 2020 йилда бошлаган ва қисқа вақт ичида ташкилотнинг энг кучли жангчиларидан бирига айланган. 2024 йилда ярим енгил вазн тоифасида чемпионлик камарини қўлга киритган, кейинчалик уни ҳимоя қилган. 2025 йилда эса енгил вазн чемпионига айланган.
Бироқ 2026 йил июнь ойида Жастин Гэтжига мағлуб бўлганидан кейин енгил вазндаги чемпионлик камаридан айрилди. UFC расмий маълумотларига кўра, Топуриянинг ташкилотдаги натижаси 9 ғалаба ва 1 мағлубиятдан иборат. Унинг профессионал ММА фаолиятидаги умумий рекорди эса 17–1.
Пэдди Пимблетт билан эҳтимолий жанг эса енгил вазн тоифасидаги энг кўп муҳокама қилинадиган тўқнашувлардан бири бўлиши мумкин. Топуриянинг The Ultimate Fighter орқали рақобатни бошлаш таклифи амалга ошадими ёки йўқми — бу ҳозирча номаълум. Аммо жангчининг баёноти икки спортчи ўртасидаги қарама-қаршиликка янада қизиқиш қўшди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…