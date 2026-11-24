«Нефтчи»нинг собиқ футболчиси Сергей Лебедев вафот этди
Фарғона футболи яна бир фидойи инсондан айрилди. «Нефтчи» жамоасининг собиқ футболчиси, Фарғона давлат университетининг «ФарДУ» футбол клуби мураббийи Сергей Элефертович Лебедев ҳаётдан кўз юмди.
Сергей Лебедев футболчилик фаолияти, бой тажрибаси ва мураббийлик меҳнати билан Фарғона ҳамда Ўзбекистон спорти ривожига муносиб ҳисса қўшган. Унинг вафоти уни танigan ҳамкасблари, шогирдлари ва футбол мухлислари учун оғир йўқотиш бўлди.
Фарғона футболига бағишланган умр
Сергей Лебедев ўзининг футболчилик фаолияти давомида «Нефтчи» жамоаси шарафини ҳимоя қилган. Кейинчалик эса мураббийлик йўлини танлаб, Фарғона давлат университетининг «ФарДУ» футбол клубида ёш футболчилар билан ишлаган.
Унинг фаолиятида нафақат футбол майдонидаги тажриба, балки ёш авлодга билим ва маҳорат ўргатиш, шогирдлар тарбиясига ҳисса қўшиш ҳам муҳим ўрин тутган.
Унинг хотираси қалбларда яшайди
Футболга бағишланган умр, орттирилган тажриба ва мураббийлик меҳнати инсондан кейин ҳам из қолдиради. Сергей Лебедевнинг ҳам Фарғона футболидаги хизмати, ҳамкасблари ва шогирдлари билан боғлиқ хотиралари унутилмайди.
Марҳумнинг ёрқин хотираси уни билганлар, бирга ишлаганлар, ундан сабоқ олганлар ва футбол мухлислари қалбида ҳамиша сақланиб қолади.
Сергей Элефертович Лебедевнинг оила аъзолари, яқинлари, ҳамкасблари ва шогирдларига чуқур ҳамдардлик билдирамиз.
Жойлари жаннатда бўлсин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…