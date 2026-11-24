Гвардиола Клоппга берган ваъдасини ошкор қилди: уларни нима боғлаб туради?
«Манчестер Сити»нинг собиқ бош мураббийи Хосеп Гвардиола Германия терма жамоаси устози Юрген Клопп ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Испаниялик мутахассис немис ҳамкасбини бутун мураббийлик фаолиятидаги энг кучли рақиби деб атади. Шунингдек, у Клоппга Германияга бориб, бирга гольф ўйнаш ва кечки овқат қилишни ваъда берганини айтди.
Гвардиоланинг фикрича, Клопп Германия терма жамоасида катта ўзгаришлар қила олади. Унинг футболчиларни ўз ғояларига ишонтириш ва жамоада бирдамликни шакллантириш қобилияти немис футболига янги руҳ бағишлаши мумкин.
«Немис мухлислари яна терма жамоаси билан фахрланади»
Гвардиола Клоппнинг мураббийлик услуби ва футболчиларга таъсир ўтказиш қобилиятини алоҳида таъкидлади.
«Юрген футболчиларни ўз услубини қабул қилишга илҳомлантиради, шунда ҳаммаси яна изига тушади. Кейинги Европа чемпионати ёки жаҳон чемпионатида ғолиб бўлишадими — буни айтиш қийин. Лекин мен бир нарсага юз фоиз ишонаман: немис мухлислари яна миллий терма жамоаси билан фахрланади», — деди Гвардиола.
Унинг таъкидлашича, Клоппнинг жамоалари намойиш этадиган футбол доимо унда кучли таассурот қолдирган.
«У менинг энг қийин рақибим бўлган»
Гвардиола Клопп билан йиллар давомида турли мусобақаларда рақобатлашган. Улар аввал Германия Бундеслигасида, кейин эса Англия Премьер-лигасида ўзаро тўқнаш келишган.
Клопп «Боруссия» Дортмунд ва «Ливерпуль»ни бошқарган бўлса, Гвардиола «Бавария» ҳамда «Манчестер Сити» билан ишлаган. Айниқса, Англиядаги рақобат уларнинг мураббийлик фаолиятидаги энг эсда қоларли саҳифалардан бирига айланган.
«Унинг жамоалари ўйинини томоша қилар эканман, кўпинча: “Во, мана бу футбол...” деб ўйлайман. Бугунги кунда Юрген Клопп менинг бутун мураббийлик фаолиятимдаги энг жиддий рақиб ва энг қийин рақибдир, деб айта оламан», — деди испаниялик мутахассис.
Бу сўзлар икки мураббий ўртасидаги рақобат қанчалик кучли бўлганини кўрсатади. Бироқ Гвардиола Клоппни фақат рақиб сифатида эмас, балки яқин дўсти ва касбдоши сифатида ҳам қадрлашини яширмади.
Гольф ва кечки овқат: Гвардиоланинг шахсий ваъдаси
Гвардиола интервью давомида Клоппга берган ваъдасини ҳам ошкор қилди. У жорий йил Германияга бориб, дўсти билан учрашишни режалаштирган.
«Биз — дўстмиз. Унга шу йил Германияга албатта боришимни, у ерда бирга гольф ўйнашимизни, кейин эса бирга кечки овқат қилишимизни ваъда қилганман», — дея Гвардиоланинг сўзларини Bundesliga Magazine келтирди.
Клопп Германия терма жамоасини бошқармоқда
Юрген Клопп 2026 йил 24 июль куни Германия футбол ассоциацияси билан тўрт йиллик шартнома имзолади. У 15 августдан бошлаб расман миллий терма жамоа бош мураббийи сифатида ишга киришди.
Клопп Германияни 2028 йилги Европа чемпионати ва 2030 йилги жаҳон чемпионатига олиб бориши кутилмоқда. Унгача мутахассис «Ливерпуль»даги муваффақиятли фаолияти билан жаҳон футболида катта обрў қозонган эди.
Гвардиоланинг баёноти эса футболдаги катта рақобат ҳар доим ҳам душманликни англатмаслигини яна бир бор кўрсатди. Бир пайтлар совринлар учун муросасиз курашган икки мутахассис бугун бир-бирининг ютуқларини қадрлайдиган дўстлар сифатида муносабатда бўлмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…