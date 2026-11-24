Россияда сунъий айиқ сурати полицияни сохта қидирувга чиқардим
Россияда сунъий интеллект ёрдамида яратилган айиқ сурати аҳоли орасида саросима келтириб чиқарди. Ҳатто полиция ва ёввойи ҳайвонларни қидириш бўйича мутахассислар ҳам мавжуд бўлмаган айиқни излашга мажбур бўлди. Оқибатда сохта тасвирни тарқатган аёл жаримага тортилди.
Воқеа Россиянинг Амур вилоятидаги Магдагачи қишлоғида содир бўлган. Маълум қилинишича, 21 ёшли маҳаллий аёл ChatGPT ёрдамида қишлоқ кўчаларида юрган катта қўнғир айиқ тасвирини яратган. Ушбу суратни дастлаб танишига ҳазил тариқасида юборган.
Бироқ ҳазил кутилмаган тус олган. Тасвир мессенжерлар орқали тез тарқалиб, маҳаллий аҳоли орасида хавотир уйғотган. Одамлар полицияга қўнғироқ қилиб, аҳоли яшаш ҳудудида айиқ пайдо бўлгани ҳақида хабар бера бошлаган.
Вазият жиддий тус олгач, туман раҳбари ёввойи ҳайвонларни кузатиш ва қидириш билан шуғулланувчи мутахассисларни ҳам жалб қилган. Улар мавжуд бўлмаган айиқни излашга киришган.
Кейинчалик аёл тасвирни сунъий интеллект ёрдамида ўзи яратганини тан олиб, полицияга мурожаат қилган. Суд уни ёлғон маълумот тарқатишда айбдор деб топиб, 15 минг рубль миқдорида жарима тайинлаган.
Қизиғи, бу Россиядаги ягона ҳолат эмас. Сентябрь ойида Забайкалье ўлкасида ҳам бир аёл сунъий интеллект ёрдамида қишлоқ кўчасида айиқ юргани акс этган сохта суратни тарқатган. Ушбу тасвир ҳам аҳоли орасида хавотирга сабаб бўлган. Натижада аёл 30 минг рубль жаримага тортилган.
Мазкур ҳолатлар Россияда ҳақиқий айиқлар билан боғлиқ хавф кучайган бир пайтда содир бўлган. Reuters маълумотига кўра, 2026 йил баҳоридан буён мамлакатда айиқлар ҳужуми оқибатида камида 26 киши ҳалок бўлган.
Шу тариқа, оддий ҳазил сифатида бошланган сунъий интеллект тасвири полиция ва махсус хизматларнинг вақтини олиб, уни яратган инсонларга маъмурий жаримага сабаб бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…