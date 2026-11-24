Уайлдернинг рақиби ўзгарди: энди у Баколе билан жанг қилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Оғир вазн тоифасидаги собиқ жаҳон чемпиони Деонтей Уайлдер 11 декабр куни Кардиффда ўтказиладиган жангда Жей Опетая ўрнига конголик Мартин Баколе билан тўқнаш келади.
- Австралиялик боксчининг машғулотлардаги жароҳати сабабли ташкилотчилар қисқа вақт ичида унга муносиб рақиб сифатида Баколени танлашди.
- Мазкур беллашув Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа ўртасидаги жанг оқшомининг иккинчи асосий тўқнашуви ҳисобланади.
Оғир вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони Деонтей Уайлдернинг 11 декабрь куни Кардиффда ўтказиладиган жангдаги рақиби маълум бўлди. Америкалик боксчи австралиялик Жей Опетая ўрнига конголик Мартин Баколе билан рингга кўтарилади. Бу ҳақда Netflix расман эълон қилди.
Мазкур беллашув бокс оламида катта қизиқиш уйғотган Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа ўртасидаги жанг оқшомининг иккинчи асосий тўқнашуви бўлади. Беллашувлар Буюк Британиянинг Кардифф шаҳридаги «Принсипалити» стадионида ўтказилади ва Netflix орқали жонли намойиш этилади.
Нега Уайлдернинг рақиби алмашди?
Дастлаб Уайлдерга қарши австралиялик Жей Опетая жанг қилиши режалаштирилган эди. Бироқ у машғулотлар жараёнида қўлидан олган жароҳати кучайгани сабаб беллашувда иштирок эта олмаслигини маълум қилди.
Ташкилотчилар қисқа вақт ичида америкалик боксчига муносиб рақиб топиши керак эди. Натижада аввал ушбу бокс оқшомида нигериялик Соломон Адебайога қарши жанг қилиши белгиланган Мартин Баколе танланди.
Шу тариқа конголик спортчи учун режа бутунлай ўзгарди: у энди анча катта тажрибага ва кучли зарбага эга рақиб билан куч синашади.
Уайлдер ва Баколе: кимнинг имконияти юқори?
41 ёшли Деонтей Уайлдер профессионал фаолияти давомида 45 та ғалаба, 4 та мағлубият ва 1 та дуранг қайд этган. Унинг ғалабаларидан 43 таси нокаут билан якунланган. Америкалик боксчи 2015–2020 йилларда WBC камарига эгалик қилган ва оғир вазндаги энг хавфли зарбалар соҳиби сифатида танилган.
Уайлдер сўнгги жангларидан бирида британиялик Дерек Чисорани ҳакамларнинг бўлинган қарори билан мағлуб этган. Энди у Баколе устидан ғалаба қозониб, оғир вазндаги етакчилар қаторига қайтиш йўлида яна бир муҳим қадам ташлашни мақсад қилган.
33 ёшли Мартин Баколе эса профессионал рингда 21 та ғалаба, 2 та мағлубият ва 1 та дуранг қайд этган. Унинг ҳисобида 16 та нокаут бор. Конголик боксчи 2024 йилда америкалик Жаред Андерсонни нокаутга учратиб, катта эътибор қозонган.
Бироқ Баколенинг сўнгги натижалари унчалик омадли бўлмаган. У 2025 йил февраль ойида Жозеф Паркерга иккинчи раундда нокаут билан мағлуб бўлган, шу йил майида эса Эфе Ажагба билан жангда дуранг қайд этган. Шундан бери рингга кўтарилмаган.
11 декабрдаги бокс оқшомида нималар кутилмоқда?
Оқшомнинг марказий воқеаси, шубҳасиз, Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа ўртасидаги узоқ кутилган қарама-қаршилик бўлади. Уайлдер ва Баколе жанги эса ушбу бокс оқшомининг иккинчи асосий беллашуви сифатида белгиланган.
Уайлдернинг кучли зарбаси ва Баколенинг жисмоний устунлиги ҳамда ҳужумкор услуби тўқнашувга алоҳида қизиқиш бағишлаши мумкин. Айниқса, конголик боксчи учун бу жанг катта имконият: у собиқ жаҳон чемпионини мағлуб этиш орқали ўз мавқеини янада мустаҳкамлаши мумкин.
Бироқ Уайлдер ҳам ўзининг нокаут салоҳиятини намойиш этишга қодир. Шу боис 11 декабрь куниги беллашув оғир вазн мухлислари учун бокс оқшомининг энг қизиқарли тўқнашувларидан бирига айланиши кутилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…