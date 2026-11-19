Россияда ўсмирлар ижтимоий тармоқ учун кекса аёлни атайлаб йиқитди (видео)
Россиянинг Амур вилоятидаги Уруша посёлкасида уч нафар ўсмир ижтимоий тармоққа жойлаш учун видео тайёрлаш мақсадида 63 ёшли аёлга ҳужум қилган. Улардан бири ҳассага таяниб кетаётган аёлнинг орқасига тепган, қолганлари эса воқеани тасвирга олган.
Амур вилояти прокуратурасининг маълум қилишича, ҳодиса 2026 йил 3 ноябрь куни соат 19:00 атрофида Сковородино округига қарашли Уруша посёлкасида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, 13 ва 14 ёшли икки ўсмир ҳамда 15 ёшли қиз олдиндан келишиб, аёлга зарба беришга қарор қилган.
Келишувга мувофиқ, ўсмирлардан бири аёлнинг орқасига тепган. Зарба оқибатида у йиқилиб тушган. 15 ёшли қиз эса содир бўлган воқеани мобил телефонига тасвирга олган. Видеода атрофдагиларнинг кулгиси ҳам эшитилади.
Ҳодиса акс этган видео 11 ноябрь куни интернетда тарқалганидан сўнг ҳуқуқ-тартибот идоралари текширув бошлаган. Полиция воқеага алоқадор уч нафар ўсмирни аниқлаган. Жабрланувчи 1963 йилда туғилган, доимий яшаш жойига эга бўлмаган аёл экани маълум бўлган.
Ўсмирларнинг ота-оналари вояга етмаган фарзандларини тарбиялаш мажбуриятларини бажармагани учун маъмурий жавобгарликка тортилган. Болалар ва уларнинг ота-оналари билан профилактик ишлар олиб борилмоқда. Шунингдек, вилоят прокуратураси ҳолат юзасидан текширув бошлаган.
Маълум қилинишича, аёл воқеадан кейин тиббиёт муассасасига ёки полицияга мурожаат қилмаган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари текширув якунларига кўра қонуний қарор қабул қилинишини билдирган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…