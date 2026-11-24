Ҳусанов «Наполи»га қарши ўйнайдими? «Сити»нинг тахминий таркиби эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 5-турида «Манчестер Сити» ўз майдонида «Наполи» жамоасини қабул қилади ва ушбу баҳсда ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда.
- «Этиҳад» стадионида ўтадиган учрашув Тошкент вақти билан 25 ноябрга ўтар кечаси соат 01:00 да бошланади.
- Прогнозларга кўра, Ҳусанов «Сити» ҳимоя чизиғида, хусусан, марказий ёки ўнг қанот ҳимоячиси сифатида ҳаракат қилиши мумкин.
Европа Чемпионлар лигасининг 5-турида «Манчестер Сити» ўз майдонида Италиянинг «Наполи» жамоасини қабул қилади. Учрашувда ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда.
«Этиҳад» стадионида ўтадиган баҳс Тошкент вақти билан 25 ноябрга ўтар кечаси соат 01:00 да бошланади. Ҳозирча эълон қилинган прогнозларга кўра, Ҳусанов «Сити» ҳимоя чизиғидан жой олиши мумкин. Бироқ жамоаларнинг расмий таркиблари учрашув бошланишига яқин маълум қилинади.
Ҳусанов учун яна бир муҳим имконият
Абдуқодир Ҳусановнинг эҳтимолий асосий таркибдан жой олиши ўзбекистонлик футбол мухлислари учун учрашувга бўлган қизиқишни янада оширмоқда. Ҳимоячининг майдонга тушиши «Сити»нинг ҳимоя чизиғидаги ҳаракатлари ва рақиб ҳужумларини тўхтатишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
Тахминий таркиблардан бирида Ҳусанов марказий ҳимояда эмас, балки ўнг қанотда ҳаракат қилиши кўзда тутилган. Шу билан бирга, бошқа прогнозларда унинг жойлашуви ва шериклари борасида фарқлар мавжуд.
«Манчестер Сити» – «Наполи»: тахминий таркиблар
Европа Чемпионлар лигаси. 5-тур
Манчестер Сити: Доннарумма, Рико Льюис, Диаш, Ҳусанов, О'Райли, Фернандеш, Андерсон, Фоден, Шерки, Ндиай, Ҳоланд.
«Наполи»: Ваня Милинкович-Савич, Бёкема, Раҳмани, Оливерa, Политано, Ангисса, Гилмур, Мактоминай, Вергара, Де Брюйне, Ҳойлунд.
Қайд этиш жоиз, айрим манбалар «Манчестер Сити» таркибида Жереми Доку, Марк Геҳи ва Йошко Гвардиолни ҳам асосий таркибда кўрсатмоқда. «Наполи»да эса ҳимоя чизиғи ва дарвозабон бўйича ҳам турли тахминлар мавжуд. Шу сабабли юқоридаги рўйхатлар расмий эмас, балки эҳтимолий таркиблар ҳисобланади.
«Сити»га ғалаба, «Наполи»га муҳим очколар керак
Учрашув олдидан турнир жадвалидаги вазият ҳам жамоалар учун баҳснинг аҳамиятини оширмоқда. Тўрт турдан кейин «Манчестер Сити» 9 очко билан еттинчи ўринда бормоқда. «Наполи» эса 3 очко билан 27-поғонани эгаллаб турибди.
Шу боис манчестерликлар ўз майдонида ғалаба қозониб, кучли саккизликдаги ўрнини мустаҳкамлашга ҳаракат қилади. Италияликлар учун эса очко йўқотиш плей-офф йўлланмаси учун курашни янада қийинлаштириши мумкин.
Эътиборлиси, «Наполи» сафида бир вақтлар «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилган Кевин Де Брюйне ҳам бор. Унинг собиқ жамоасига қарши майдонга тушиши ҳам учрашувнинг алоҳида қизиқарли жиҳатларидан бири бўлади.
Учрашув ҳақида маълумот:
Мусобақа: Европа Чемпионлар лигаси, 5-тур
Баҳс: «Манчестер Сити» – «Наполи»
Стадион: «Этиҳад»
Бошланиш вақти: 25 ноябрь, соат 01:00 (Тошкент вақти)
Ўзбекистонлик футболчи: Абдуқодир Ҳусанов
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…