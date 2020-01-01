Рим папаси аёл кишига қўл кўтарди (видео)
Рим папаси Франциск Римдаги авлиё Пётр майдонида диндорлар билан суҳбат чоғида аёл кишининг қўлига урди. Ҳодиса видеоси CBS News твиттерида эълон қилинган.
Кадрларда акс этишича, аёл тўсиқ ортидан Янги йилни нишонлаётган одамлар ёнидан ўтиб бораётган папанинг қўлини ушлашга уринади.
Рим папаси аёлнинг бу ҳаракатларига кескин муносабат билдириб, унинг қўлига уради.
Ҳодиса дарҳол папа қўриқчилари эътиборини тортиб, улар бу ҳодисага аралашадилар.
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