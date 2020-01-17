Ҳасан Руҳоний Эрон «урушни тўхтатмоқчи эканлигини» билдирди
Эрон ислом республикаси президенти Ҳасан Руҳоний
Фото: Yahoo
Эрон президенти Ҳасан Руҳоний АҚШ билан зиддият фонида «урушни тўхтатмоқчи эканлигини» билдирди, деб ёзади «Daryo».
Руҳоний халққа мурожаатномасида ўзаро мулоқотдан ҳалигача умидвор эканлигини айтган.
«Ҳукумат ҳар куни ҳарбий зиддият ёки урушга барҳам бериш устида ишламоқда», — деди Эрон президенти.
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