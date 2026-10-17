Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?
Боланинг тана ҳарорати кўтарилиши кўплаб ота-оналарни жиддий хавотирга солади ва кўпинча шошма-шошарлик билан дорихонадан турли кучли дориларни олиб беришга ундайди. Бироқ педиатр ва мутахассисларнинг таъкидлашича, иситма — бу касалликнинг ўзи эмас, балки организмнинг инфекцияга қарши курашаётганини кўрсатувчи ижобий табиий ҳимоя реакциясидир.
Бола танасида иммунитет тизими тўғри шаклланиши ва кераксиз дорилар зарар етказмаслиги учун қуйидаги асосий тиббий тавсияларга қатъий амал қилиш зарур.
Нима учун дарҳол дори бериш керак эмас?
Бола тана ҳарорати кўтарилгандаги муҳим жиҳатлар:
Иммунитетнинг табиий жавоби: Ҳарорат 37,5°C — 38°C атрофида бўлиши организм инфекцияга қарши фаол антитаначалар ишлаб чиқараётганини ва иммунитет тизими тўғри ишлаётганини англатади;
Антибиотиклардан эҳтиёт бўлинг: Иситма чиққан дастлабки 2-3 кунда шифокор кўригисиз ва таҳлилларсиз антибиотик бериш боланинг иммунитет тизимини издан чиқаради ва фойдали микрофлорани вайрон қилади;
38°C гача иситма туширувчи шарт эмас: Агар ҳарорат 38°C дан ошмаса ва боланинг умумий аҳволи барқарор бўлса, ҳароратни сунъий равишда тушириш тавсия этилмайди, чунки бу организмнинг инфекцияга қарши курашиш жараёнига халақит беради.
Ҳарорат 38°C дан ошганда нима қилиш керак?
Ҳарорат юқори кўрсаткичларга етганда қуйидаги чораларни кўриш лозим:
Қон қуюқлашишининг олдини олиш: Тана ҳарорати 38°C дан ошгандан кейин организмда сувсизланиш кучаяди ва қон қуюқлаша бошлайди. Айнан шу босқичда шифокор тавсия қилган ёшга мос иситма туширувчи воситаларни қўллаш мумкин;
Энг асосий омил — кўп суюқлик ичириш: Болага тез-тез, оз-оздан илиқ сув, компот ёки махсус регидратация эритмаларини ичириб туриш шарт. Суюқлик организмдан заҳарли моддаларни чиқариб юборишга ва ҳароратни табиий назорат қилишга ёрдам беради;
Ҳарорат узоқ давом этса — шифокор кўриги: Агар юқори ҳарорат (38°C дан юқори) 2-3 кундан ортиқ вақт давомида тушмаса, болани албатта педиатрга кўрсатиш, қоннинг умумий таҳлилини топшириш ва фақат мутахассис кўрсатмаси билан яллиғланишга қарши ёки бошқа зарур даво чораларини қўллаш шарт.
Бола саломатлигида асосий мақсад — шунчаки термометр кўрсаткичини пасайтириш эмас, балки организмга касалликни енгиб ўтиши учун хавфсиз ва тўғри ёрдам беришдан иборат.
Изоҳлар 0
…