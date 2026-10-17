Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?

·3·Саломатлик
Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?

Боланинг тана ҳарорати кўтарилиши кўплаб ота-оналарни жиддий хавотирга солади ва кўпинча шошма-шошарлик билан дорихонадан турли кучли дориларни олиб беришга ундайди. Бироқ педиатр ва мутахассисларнинг таъкидлашича, иситма — бу касалликнинг ўзи эмас, балки организмнинг инфекцияга қарши курашаётганини кўрсатувчи ижобий табиий ҳимоя реакциясидир.

Бола танасида иммунитет тизими тўғри шаклланиши ва кераксиз дорилар зарар етказмаслиги учун қуйидаги асосий тиббий тавсияларга қатъий амал қилиш зарур.

Нима учун дарҳол дори бериш керак эмас?

Бола тана ҳарорати кўтарилгандаги муҳим жиҳатлар:

  • Иммунитетнинг табиий жавоби: Ҳарорат 37,5°C — 38°C атрофида бўлиши организм инфекцияга қарши фаол антитаначалар ишлаб чиқараётганини ва иммунитет тизими тўғри ишлаётганини англатади;

  • Антибиотиклардан эҳтиёт бўлинг: Иситма чиққан дастлабки 2-3 кунда шифокор кўригисиз ва таҳлилларсиз антибиотик бериш боланинг иммунитет тизимини издан чиқаради ва фойдали микрофлорани вайрон қилади;

  • 38°C гача иситма туширувчи шарт эмас: Агар ҳарорат 38°C дан ошмаса ва боланинг умумий аҳволи барқарор бўлса, ҳароратни сунъий равишда тушириш тавсия этилмайди, чунки бу организмнинг инфекцияга қарши курашиш жараёнига халақит беради.

Ҳарорат 38°C дан ошганда нима қилиш керак?

Ҳарорат юқори кўрсаткичларга етганда қуйидаги чораларни кўриш лозим:

  • Қон қуюқлашишининг олдини олиш: Тана ҳарорати 38°C дан ошгандан кейин организмда сувсизланиш кучаяди ва қон қуюқлаша бошлайди. Айнан шу босқичда шифокор тавсия қилган ёшга мос иситма туширувчи воситаларни қўллаш мумкин;

  • Энг асосий омил — кўп суюқлик ичириш: Болага тез-тез, оз-оздан илиқ сув, компот ёки махсус регидратация эритмаларини ичириб туриш шарт. Суюқлик организмдан заҳарли моддаларни чиқариб юборишга ва ҳароратни табиий назорат қилишга ёрдам беради;

  • Ҳарорат узоқ давом этса — шифокор кўриги: Агар юқори ҳарорат (38°C дан юқори) 2-3 кундан ортиқ вақт давомида тушмаса, болани албатта педиатрга кўрсатиш, қоннинг умумий таҳлилини топшириш ва фақат мутахассис кўрсатмаси билан яллиғланишга қарши ёки бошқа зарур даво чораларини қўллаш шарт.

Бола саломатлигида асосий мақсад — шунчаки термометр кўрсаткичини пасайтириш эмас, балки организмга касалликни енгиб ўтиши учун хавфсиз ва тўғри ёрдам беришдан иборат.

педиатриситмаантибиотиклариммунитет тизими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?23 сентябр 08:15«Йўқ» дея олмаслик касал қиладими? Илм нима дейди?«Йўқ» дея олмаслик касал қиладими? Илм нима дейди?15 август 11:47Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...27 июл 16:43Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)Кеча 13:41Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхатиТаомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхатиКеча 12:02Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботландиДоимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботландиКеча 11:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди