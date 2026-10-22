Қарийб 1 аср давомида йўқолиб кетган дунёдаги ягона заҳарли примат Индонезияда қайта топилди

·0·Дунё
Қарийб 1 аср давомида йўқолиб кетган дунёдаги ягона заҳарли примат Индонезияда қайта топилди

Индонезиянинг Бангка оролида деярли бир аср давомида олимлар эътиборидан четда қолган ноёб примат — Бангка секин лориси мавжудлиги яна тасдиқланди. Тунги ҳаёт тарзига эга ушбу кичик жонивор йўқолиб кетиш хавфи юқори бўлган турлар қаторига киради. Бу ҳақда People журнали Re:wild ташкилоти маълумотларига таяниб хабар берди.

Мазкур тур ҳақидаги сўнгги илмий қайдлар 1930 йилларга тегишли бўлиб, мутахассислар унинг табиатдаги вакиллари бутунлай йўқолиб кетган бўлиши мумкинлигидан хавотирда эди.

Бироқ Индонезиядаги "Алоби" ёввойи ҳайвонларни қутқариш маркази ходимлари маҳаллий аҳоли бу жониворларни мунтазам учратиб туришини аниқлади. 2015–2025 йиллар давомида секин лориларнинг ҳовлилар, боғлар, йўл бўйлари ва электр узатиш линияларида топилгани ҳақида хабарлар келиб тушган. Ўн йил ичида 90 дан ортиқ жонивор қутқарилиб, улардан 86 таси муҳофаза қилинадиган ўрмонларга қўйиб юборилган. Тадқиқот натижалари Spixiana илмий журналида чоп этилди.

Бангка секин лориси илк бор 1906 йилда тавсифланган, 2013 йилда эса алоҳида тур сифатида тан олинган. Улар дарахтларда яшайди ва дунёдаги ягона заҳарли приматлар ҳисобланадиган секин лорилар гуруҳига мансуб.

Турнинг асосий душманлари — ўрмонларнинг кесилиши, қалай қазиб олиш, пальма ёғи плантациялари ва ноқонуний савдо. Олимлар эндиликда жониворларнинг аниқ сонини ҳисоблаш ва уларнинг яшаш муҳитини муҳофаза қилишни режалаштирмоқда.

Бангка секин лорисиRe:wildИндонезияSpixiana
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атиги 9 граммли пат кимошди савдосида 28 минг долларга сотилдиАтиги 9 граммли пат кимошди савдосида 28 минг долларга сотилдиКеча 08:09Индонезияда шов-шувли воқеа: куёв уйланган “келин” аслида эркак бўлиб чиқдиИндонезияда шов-шувли воқеа: куёв уйланган “келин” аслида эркак бўлиб чиқди17 октябр 14:13Дарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли приматДарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли примат28 август 23:27Финляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиФинляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлди20 сентябр 11:37 Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси! Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси!18 сентябр 21:11Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаИндонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқда8 июл 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда