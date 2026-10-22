Вьетнамда болаларни мактабга олиб боришнинг хавфли усули
Вьетнамнинг Хуой Ха қишлоғида болаларнинг мактабга бориши учун ота-оналар ҳар куни хавфли дарёдан ўтишга мажбур бўлмоқда. Улар фарзандларини пластик қопларга жойлаб, кучли оқимга эга дарёнинг нариги қирғоғига кўтариб олиб ўтишади.
Айниқса, ёмғирли мавсумда вазият янада мураккаблашади. Сув сатҳи кўтарилиб, дарё оқими кучайгани сабабли бамбукдан қурилган оддий кўприклардан фойдаланиш хавфли бўлиб қолади. Натижада ота-оналар болаларининг мактабга етиб олиши учун бошқа, ўта хатарли усулларга мурожаат қилишади.
Бу манзара чекка ҳудудларда яшовчи оилалар фарзандларига таълим бериш йўлида қандай қийинчиликларга дуч келаётганини яққол кўрсатади. Оддийгина мактабга боришнинг ўзи болалар ва уларнинг ота-оналари учун хавфли синовга айланмоқда.
Бундай вазиятда хавфсиз кўприклар ва қулай йўллар барпо этиш муҳим аҳамиятга эга. Зеро, ҳар бир бола ўз ҳаётини хавф остига қўймасдан, таълим олиш имкониятига эга бўлиши керак.
Изоҳлар 0
…