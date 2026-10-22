Она ва қизининг пешонасида бир хил оқ соч тутами: ноёб ўхшашлик барчани ҳайратга солди

·83·Дунё
Она ва қизининг пешонасида бир хил оқ соч тутами: ноёб ўхшашлик барчани ҳайратга солди

Нигериялик телебошловчи Элма Годвин ва унинг иккинчи қизи ўзига хос генетик хусусият билан туғилган. Уларнинг иккаласининг ҳам пешонаси ўртасида бир хил жойда оқ соч тутами мавжуд. Ушбу ноодатий ўхшашлик ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.

Элманинг айтишича, у туғилганидан бери пешонасида оқ соч тутами билан яшайди. Бу хусусият сочнинг муайян қисмида пигмент етишмаслиги билан боғлиқ бўлиб, полиоз деб аталади. Телебошловчи 24 ёшигача ўзига ўхшаш бошқа инсонни учратмаган. Фақат ижтимоий тармоқларда шундай хусусиятга эга одамларни кўргач, бу ҳолатда ёлғиз эмаслигини англаган.

Бироқ унинг ҳаётидаги энг ҳайратланарли воқеа иккинчи фарзанди дунёга келганида юз берди. Элма чақалоқнинг киндиги ҳали кесилмасидан унинг сочларига эътибор қаратган. Қизалоқ ҳам худди онасидек, пешонасининг айнан бир жойида оқ соч тутами билан туғилган.

Элманинг тўнғич қизида бундай белги бўлмагани сабабли, чақалоқнинг ўзига хос кўриниши туғруқда иштирок этган тиббиёт ходимларини ҳам ҳайратга солган.

Ушбу воқеадан сўнг телебошловчи ўзи каби ташқи кўриниш хусусиятига эга инсонларга мурожаат қилиб, ўзига хосликдан уялмасликка ва уни яширмасликка чақирди.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам бу ҳикояга бефарқ қолмади. Айримлар воқеа уларни чуқур таъсирлантирганини ёзган бўлса, бошқалар қизалоқ улғайганида ўзини ёлғиз ҳис қилмаслиги, чунки унинг ёнида худди шундай хусусиятга эга онаси борлигини таъкидлашган.

Элма ГодвинПолиозГенетика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Мусорли» ДНКдан 1700 та номаълум оқсил топилди ва саратонга қарши вакцина яратилди«Мусорли» ДНКдан 1700 та номаълум оқсил топилди ва саратонга қарши вакцина яратилди28 сентябр 06:23Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!20 сентябр 14:13Олимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топдиОлимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топди3 август 12:54Йўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинЙўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкин21 июл 04:56Генетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиГенетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилди15 июн 01:53Колоссал Биоссиенсес йўқолиб кетган моа қушини қайта тирилтирмоқчиКолоссал Биоссиенсес йўқолиб кетган моа қушини қайта тирилтирмоқчи19 май 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда