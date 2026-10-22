Она ва қизининг пешонасида бир хил оқ соч тутами: ноёб ўхшашлик барчани ҳайратга солди
Нигериялик телебошловчи Элма Годвин ва унинг иккинчи қизи ўзига хос генетик хусусият билан туғилган. Уларнинг иккаласининг ҳам пешонаси ўртасида бир хил жойда оқ соч тутами мавжуд. Ушбу ноодатий ўхшашлик ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.
Элманинг айтишича, у туғилганидан бери пешонасида оқ соч тутами билан яшайди. Бу хусусият сочнинг муайян қисмида пигмент етишмаслиги билан боғлиқ бўлиб, полиоз деб аталади. Телебошловчи 24 ёшигача ўзига ўхшаш бошқа инсонни учратмаган. Фақат ижтимоий тармоқларда шундай хусусиятга эга одамларни кўргач, бу ҳолатда ёлғиз эмаслигини англаган.
Бироқ унинг ҳаётидаги энг ҳайратланарли воқеа иккинчи фарзанди дунёга келганида юз берди. Элма чақалоқнинг киндиги ҳали кесилмасидан унинг сочларига эътибор қаратган. Қизалоқ ҳам худди онасидек, пешонасининг айнан бир жойида оқ соч тутами билан туғилган.
Элманинг тўнғич қизида бундай белги бўлмагани сабабли, чақалоқнинг ўзига хос кўриниши туғруқда иштирок этган тиббиёт ходимларини ҳам ҳайратга солган.
Ушбу воқеадан сўнг телебошловчи ўзи каби ташқи кўриниш хусусиятига эга инсонларга мурожаат қилиб, ўзига хосликдан уялмасликка ва уни яширмасликка чақирди.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам бу ҳикояга бефарқ қолмади. Айримлар воқеа уларни чуқур таъсирлантирганини ёзган бўлса, бошқалар қизалоқ улғайганида ўзини ёлғиз ҳис қилмаслиги, чунки унинг ёнида худди шундай хусусиятга эга онаси борлигини таъкидлашган.
Изоҳлар 0
…