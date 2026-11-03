Туркий дунё разведкалари бирлашди: ягона эрта огоҳлантириш тизими яратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркий давлатлар ташкилотига аъзо мамлакатларнинг миллий разведка ва хавфсизлик хизматлари минтақавий таҳдидларга қарши курашиш учун ягона эрта огоҳлантириш тизимини яратди.
- Туркия Миллий разведка ташкилоти раҳбари Иброҳим Калиннинг маълум қилишича, мазкур механизм дунёнинг исталган нуқтасидаги хавф-хатарларни барча ҳамкорлар билан бир вақтда аниқлаш имконини беради.
Туркий давлатлар ташкилотига (ТДТ) аъзо мамлакатларнинг миллий разведка ва хавфсизлик хизматлари ягона механизм асосида фаолият юритиш бўйича ўзаро кучларини бирлаштирди. Бу ҳақда Туркия Миллий разведка ташкилоти (MİT) раҳбари Иброҳим Калин Туркия президенти администрацияси ҳузуридаги Коммуникациялар бошқармаси томонидан ташкил этилган «Туркий дунё мулоқоти форуми»да маълум қилди.
Sabah агентлиги тарқатган хабарга кўра, туркий давлатлар махсус хизматлари ўртасидаги ҳамкорлик тарихдаги энг юқори даражага кўтарилган бўлиб, минтақавий таҳдидларга қарши биргаликда курашиш тизими тўлиқ йўлга қўйилган.
Ягона эрта огоҳлантириш тизими ва ҳамкорлик йўналишлари
Анқарада бўлиб ўтган анжуманда нутқ сўзлаган Иброҳим Калин махсус хизматлар интеграцияси ва фаолият йўналишларига тўхталиб ўтди:
Биргаликдаги мудофаа ва назорат: «Биз яратган тизим туфайли дунёнинг исталган нуқтасида юзага келаётган хавф-хатарларни барча ҳамкорларимиз билан бир вақтда аниқлаш ва кузатиб бориш имкониятига эгамиз», — дея таъкидлади MİT раҳбари;
Асосий таҳдидлар: Томонлар терроризм, одам савдоси, радикал оқимларнинг тарқалиши ҳамда бошқа трансчегаравий ноқонуний фаолият турларига қарши тезкор ахборот алмашинуви асосида кураш олиб бормоқда;
«Бўлинмас хавфсизлик» тамойили: Калин туркий интеграциянинг асосий фалсафасини очиқлади: «Токи ҳаммамиз хавфсизликда бўлмас эканмиз, ҳеч биримиз омонда бўла олмаймиз. Шахсий хавфсизлигимни таъминлаш учун мен, албатта, ўз ҳамкорларим, қўшниларим ва иттифоқчиларим хавфсизлигини ҳам ҳисобга олишим шарт».
Анқара форуми: Минтақавий доирадан кенгроқ қамров
Октябрь ойи охирида Анқара мезбонлик қилган мазкур нуфузли форум халқаро экспертларнинг катта эътиборини тортди:
Иштирокчилар таркиби: Тадбирда ТДТга аъзо давлатларнинг разведка хизматлари раҳбарлари, дипломатлар, таҳлилчилар ва илмий доира вакиллари иштирок этди;
Кенг география: Шунингдек, мулоқот майдонига Яқин Шарқ ҳамда қатор Европа мамлакатларининг нодавлат ва жамоатчилик ташкилотлари вакиллари ҳам жалб этилди.
Туркий давлатлар разведкаларининг бирлашиши Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистон учун геосиёсий беқарорлик ва глобал чақириқлар кучайган бир даврда миллий ва минтақавий хавфсизликни янада мустаҳкамлашда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…