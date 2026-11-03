Туркий дунё разведкалари бирлашди: ягона эрта огоҳлантириш тизими яратилди

·75·Дунё
Туркий дунё разведкалари бирлашди: ягона эрта огоҳлантириш тизими яратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркий давлатлар ташкилотига аъзо мамлакатларнинг миллий разведка ва хавфсизлик хизматлари минтақавий таҳдидларга қарши курашиш учун ягона эрта огоҳлантириш тизимини яратди.
  • Туркия Миллий разведка ташкилоти раҳбари Иброҳим Калиннинг маълум қилишича, мазкур механизм дунёнинг исталган нуқтасидаги хавф-хатарларни барча ҳамкорлар билан бир вақтда аниқлаш имконини беради.

Туркий давлатлар ташкилотига (ТДТ) аъзо мамлакатларнинг миллий разведка ва хавфсизлик хизматлари ягона механизм асосида фаолият юритиш бўйича ўзаро кучларини бирлаштирди. Бу ҳақда Туркия Миллий разведка ташкилоти (MİT) раҳбари Иброҳим Калин Туркия президенти администрацияси ҳузуридаги Коммуникациялар бошқармаси томонидан ташкил этилган «Туркий дунё мулоқоти форуми»да маълум қилди.

Sabah агентлиги тарқатган хабарга кўра, туркий давлатлар махсус хизматлари ўртасидаги ҳамкорлик тарихдаги энг юқори даражага кўтарилган бўлиб, минтақавий таҳдидларга қарши биргаликда курашиш тизими тўлиқ йўлга қўйилган.

Ягона эрта огоҳлантириш тизими ва ҳамкорлик йўналишлари

Анқарада бўлиб ўтган анжуманда нутқ сўзлаган Иброҳим Калин махсус хизматлар интеграцияси ва фаолият йўналишларига тўхталиб ўтди:

  • Биргаликдаги мудофаа ва назорат: «Биз яратган тизим туфайли дунёнинг исталган нуқтасида юзага келаётган хавф-хатарларни барча ҳамкорларимиз билан бир вақтда аниқлаш ва кузатиб бориш имкониятига эгамиз», — дея таъкидлади MİT раҳбари;

  • Асосий таҳдидлар: Томонлар терроризм, одам савдоси, радикал оқимларнинг тарқалиши ҳамда бошқа трансчегаравий ноқонуний фаолият турларига қарши тезкор ахборот алмашинуви асосида кураш олиб бормоқда;

  • «Бўлинмас хавфсизлик» тамойили: Калин туркий интеграциянинг асосий фалсафасини очиқлади: «Токи ҳаммамиз хавфсизликда бўлмас эканмиз, ҳеч биримиз омонда бўла олмаймиз. Шахсий хавфсизлигимни таъминлаш учун мен, албатта, ўз ҳамкорларим, қўшниларим ва иттифоқчиларим хавфсизлигини ҳам ҳисобга олишим шарт».

Анқара форуми: Минтақавий доирадан кенгроқ қамров

Октябрь ойи охирида Анқара мезбонлик қилган мазкур нуфузли форум халқаро экспертларнинг катта эътиборини тортди:

  • Иштирокчилар таркиби: Тадбирда ТДТга аъзо давлатларнинг разведка хизматлари раҳбарлари, дипломатлар, таҳлилчилар ва илмий доира вакиллари иштирок этди;

  • Кенг география: Шунингдек, мулоқот майдонига Яқин Шарқ ҳамда қатор Европа мамлакатларининг нодавлат ва жамоатчилик ташкилотлари вакиллари ҳам жалб этилди.

Туркий давлатлар разведкаларининг бирлашиши Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистон учун геосиёсий беқарорлик ва глобал чақириқлар кучайган бир даврда миллий ва минтақавий хавфсизликни янада мустаҳкамлашда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Туркий давлатлар ташкилотиИброҳим КалинMİTТуркий дунё мулоқоти форуми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркия ТДТ мамлакатлари учун ҳарбий мутахассислар тайёрлашни ўз қўлига олмоқчими?Туркия ТДТ мамлакатлари учун ҳарбий мутахассислар тайёрлашни ўз қўлига олмоқчими?Кеча 22:28Россия Туркий давлатлар ташкилотига қўшилмоқчими? Кремль расман муносабат билдирдиРоссия Туркий давлатлар ташкилотига қўшилмоқчими? Кремль расман муносабат билдирди2 ноябр 23:36Туркия Президенти Қозоғистон учун ажратилган ҳужжатга имзо чекиб қўйдиТуркия Президенти Қозоғистон учун ажратилган ҳужжатга имзо чекиб қўйди1 ноябр 14:26Қозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурдиҚозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурди31 октябр 12:26“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин30 октябр 15:37Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)30 октябр 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди