Disney минглаб ходимларни бўшатиб, харажатларни 20 фоизга камайтирмоқчи

·42·Дунё
Disney минглаб ходимларни бўшатиб, харажатларни 20 фоизга камайтирмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Те Валт Дисней Компани молиявий босим сабабли йиллик харажатларни 20 фоизгача қисқартириш ва кенг кўламли ходимларни бўшатиш жараёнини бошламоқда.
  • Оптимизация телевидение, кино ишлаб чиқариш, кўнгилочар парклар, IT ҳамда маъмурий бўлимлар каби барча асосий йўналишларни қамраб олади.

Дунёнинг энг йирик медиа ва кўнгилочар империяси The Walt Disney Company молиявий босим остида ўз тарихидаги навбатдаги кенг кўламли қисқартириш тўлқинига тайёргарлик кўрмоқда. Корпорация раҳбарияти қатор тармоқлар мутасаддиларига йиллик харажатларни шошилинч равишда 20 фоизгача қисқартириш йўлларини топиш бўйича кўрсатма берди.

Bloomberg ва The Wall Street Journal хабарларига кўра, оптимизация тўлқини телевидение, кино ишлаб чиқариш, кўнгилочар парклар ва круиз флотидан тортиб, юридик, ахборот технологиялари (IT) ҳамда кадрлар бўлимларигача бўлган барча асосий йўналишларни қамраб олади.

Қайси бўлимлар қисқартириш зарбаси остида қолади?

Медиагигант томонидан режалаштирилаётган қайта қуриш жараёни бир вақтнинг ўзида бир нечта стратегик йўналишларга дахл қилади:

  • Телевидение ва стриминг инқилоби: ABC Entertainment, 20th Television, Hulu Originals ва Freeform алоҳида телеканал тузилмасидан чиқарилиб, тўғридан-тўғри стриминг аудиториясига мўлжалланган ягона тизимга бирлаштирилади, бу эса юзлаб телеходимларнинг иш ўрнини йўқотилишига олиб келади;

  • Киностудиялар ва анимация: Associated Press маълумотларига кўра, киноишлаб чиқариш ва Pixar анимация студияси жамоалари ҳам янги қисқартириш рўйхатидан жой олади;

  • Парклар ва круиз лойиҳалари: The Wrap нашри хабар беришича, аттракционлар ва мавзувий паркларни лойиҳалашга масъул энг нуфузли Walt Disney Imagineering бўлинмаси ҳамда Experiences йўналишида аллақачон ходимлар ва раҳбарларнинг нафақага чиқарилиши бошланган;

  • Юридик ва маъмурий хизматлар: Халқаро алоқалар, юридик таъминот ва бош офис кадрлар бўлимларида ҳам штатлар оптималлаштирилмоқда.

Disney нега оммавий қисқартиришларга мажбур бўлмоқда?

Голливуд гигантининг бундай кескин чораларга қўл уриши бир нечта глобал молиявий омиллар билан изоҳланади:

  • Анъанавий телевидение даромадларининг қулаши: Томошабинларнинг кабель ва эфир телевидениесидан воз кечиши реклама тушумларини кескин пасайтириб юборди;

  • Стриминг рақобати ва кинопрокат сустлиги: Рақобатчи платформалар билан кураш ва жаҳон кинотеатрлари кассаларида кутилган натижалар қайд этилмаётгани катта маблағ талаб қилмоқда;

  • Парклардаги сайёҳлар оқимининг камайиши: АҚШдаги машҳур Disney кўнгилочар паркларига ташриф буюрувчи чет эллик сайёҳлар сонининг ўсиш суръати пасайган.

Маълумот ўрнида: 231 минг ходим ва кўп миллиардлик тежамкорлик

Disney компанияси харажатларни жиловлаш дастурини аввалроқ бошлаган эди:

  • Аввалги тўлқин: 2023 йилда бош директор Боб Айгер бошчилигида 5,5 миллиард долларни тежаш мақсадида тахминан 7 минг киши ишдан бўшатилган эди;

  • 2025–2026 йилги ҳолат: 2025 молиявий йили якунларига кўра, корпорацияда бутун дунё бўйича жами 231 минг нафар ходим фаолият юритмоқда.

Reuters нашрининг аниқлик киритишича, ҳозирча умумий рақамлар якуний режа босқичида бўлиб, оммавий бўшатишларнинг аниқ кўлами ва санаси яқин кунларда эълон қилинади.

The Walt Disney CompanyБоб АйгерPixarСтриминг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple TV обуна нархларини яна оширдиApple TV обуна нархларини яна оширди28 август 19:55Apple Мусик сунъий интеллект ёрдамида яратилган трекларни белгилай бошлайдиApple Мусик сунъий интеллект ёрдамида яратилган трекларни белгилай бошлайди22 август 03:27Suno сунъий интеллект ёрдамида яратилган қўшиқларини белгилай бошлайдиSuno сунъий интеллект ёрдамида яратилган қўшиқларини белгилай бошлайди6 август 18:52Disney+ иловасида TikTok яратувчилари контенти пайдо бўладиDisney+ иловасида TikTok яратувчилари контенти пайдо бўлади5 август 18:28Spotify сунъий интеллект ёрдамида треклар учун ремикс яратиш воситасини кенгайтирмоқдаSpotify сунъий интеллект ёрдамида треклар учун ремикс яратиш воситасини кенгайтирмоқда4 август 20:54Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиSpotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошди4 август 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди