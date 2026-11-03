Disney минглаб ходимларни бўшатиб, харажатларни 20 фоизга камайтирмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Те Валт Дисней Компани молиявий босим сабабли йиллик харажатларни 20 фоизгача қисқартириш ва кенг кўламли ходимларни бўшатиш жараёнини бошламоқда.
- Оптимизация телевидение, кино ишлаб чиқариш, кўнгилочар парклар, IT ҳамда маъмурий бўлимлар каби барча асосий йўналишларни қамраб олади.
Дунёнинг энг йирик медиа ва кўнгилочар империяси The Walt Disney Company молиявий босим остида ўз тарихидаги навбатдаги кенг кўламли қисқартириш тўлқинига тайёргарлик кўрмоқда. Корпорация раҳбарияти қатор тармоқлар мутасаддиларига йиллик харажатларни шошилинч равишда 20 фоизгача қисқартириш йўлларини топиш бўйича кўрсатма берди.
Bloomberg ва The Wall Street Journal хабарларига кўра, оптимизация тўлқини телевидение, кино ишлаб чиқариш, кўнгилочар парклар ва круиз флотидан тортиб, юридик, ахборот технологиялари (IT) ҳамда кадрлар бўлимларигача бўлган барча асосий йўналишларни қамраб олади.
Қайси бўлимлар қисқартириш зарбаси остида қолади?
Медиагигант томонидан режалаштирилаётган қайта қуриш жараёни бир вақтнинг ўзида бир нечта стратегик йўналишларга дахл қилади:
Телевидение ва стриминг инқилоби: ABC Entertainment, 20th Television, Hulu Originals ва Freeform алоҳида телеканал тузилмасидан чиқарилиб, тўғридан-тўғри стриминг аудиториясига мўлжалланган ягона тизимга бирлаштирилади, бу эса юзлаб телеходимларнинг иш ўрнини йўқотилишига олиб келади;
Киностудиялар ва анимация: Associated Press маълумотларига кўра, киноишлаб чиқариш ва Pixar анимация студияси жамоалари ҳам янги қисқартириш рўйхатидан жой олади;
Парклар ва круиз лойиҳалари: The Wrap нашри хабар беришича, аттракционлар ва мавзувий паркларни лойиҳалашга масъул энг нуфузли Walt Disney Imagineering бўлинмаси ҳамда Experiences йўналишида аллақачон ходимлар ва раҳбарларнинг нафақага чиқарилиши бошланган;
Юридик ва маъмурий хизматлар: Халқаро алоқалар, юридик таъминот ва бош офис кадрлар бўлимларида ҳам штатлар оптималлаштирилмоқда.
Disney нега оммавий қисқартиришларга мажбур бўлмоқда?
Голливуд гигантининг бундай кескин чораларга қўл уриши бир нечта глобал молиявий омиллар билан изоҳланади:
Анъанавий телевидение даромадларининг қулаши: Томошабинларнинг кабель ва эфир телевидениесидан воз кечиши реклама тушумларини кескин пасайтириб юборди;
Стриминг рақобати ва кинопрокат сустлиги: Рақобатчи платформалар билан кураш ва жаҳон кинотеатрлари кассаларида кутилган натижалар қайд этилмаётгани катта маблағ талаб қилмоқда;
Парклардаги сайёҳлар оқимининг камайиши: АҚШдаги машҳур Disney кўнгилочар паркларига ташриф буюрувчи чет эллик сайёҳлар сонининг ўсиш суръати пасайган.
Маълумот ўрнида: 231 минг ходим ва кўп миллиардлик тежамкорлик
Disney компанияси харажатларни жиловлаш дастурини аввалроқ бошлаган эди:
Аввалги тўлқин: 2023 йилда бош директор Боб Айгер бошчилигида 5,5 миллиард долларни тежаш мақсадида тахминан 7 минг киши ишдан бўшатилган эди;
2025–2026 йилги ҳолат: 2025 молиявий йили якунларига кўра, корпорацияда бутун дунё бўйича жами 231 минг нафар ходим фаолият юритмоқда.
Reuters нашрининг аниқлик киритишича, ҳозирча умумий рақамлар якуний режа босқичида бўлиб, оммавий бўшатишларнинг аниқ кўлами ва санаси яқин кунларда эълон қилинади.
Изоҳлар 0
…