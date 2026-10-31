Организм учун энг фойдали 5 та қуритилган мева

·1·Саломатлик
Организм учун энг фойдали 5 та қуритилган мева

Қуруқ мевалар нафақат ширин ва мазали газак, балки организм учун зарур бўлган тола, калий, темир ва антиоксидантлар манбаи ҳамдир. Улар таркибидаги сув камайгани сабабли озуқа моддалари нисбатан жамланади. Аммо ҳар бирининг организмга фойдаси турлича.

Қуйида кундалик истеъмол қилиш мумкин бўлган беш хил фойдали қуруқ мевани кўриб чиқамиз.

1. Қора олхўри қоқиси — ичаклар фаолияти учун

Қора олхўри қоқиси ҳазм тизими учун фойдали маҳсулотлардан бири ҳисобланади. У таркибидаги озиқ толалари ва сорбитол моддаси туфайли ичак ҳаракатини рағбатлантириб, қабзиятни енгиллаштиришга ёрдам бериши мумкин. Шунингдек, унда калий ва К витамини мавжуд.

2. Туршак — калий ва бета-каротин манбаи

Oq idishlarga joylangan turli xildagi quritilgan o'riklar va turshaklar.

Қуритилган ўрик, яъни туршак, калийга бойлиги билан ажралиб туради. Калий мушаклар ишлаши ва қон босимини меъёрда сақлашда муҳим аҳамиятга эга. Туршакда бета-каротин ҳам бор, организм уни А витаминига айлантиради. Бу витамин кўриш қобилияти ва иммун тизими учун зарур.

3. Қуритилган анжир — тола ва минералларга бой

Katakli idishda quritilgan anjir va fonda turshak tasvirlangan.

Анжир қоқиси таркибида озиқ толалари, калий, кальций ва магний мавжуд. У ҳазм жараёнини қўллаб-қувватлашга ёрдам беради. Бошқа қуруқ меваларга нисбатан кальций миқдори ҳам эътиборга молик.

4. Қуритилган хурмо (финик) — қувват манбаи

Yog'och piyoladagi xurmo mevalari mato ustida turibdi.

Финиклар табиий углеводларга бой бўлгани учун организмга тез энергия беради. Уларда калий, магний ва озиқ толалари ҳам мавжуд. Шу сабабли улар жисмоний фаолликдан кейин енгил газак сифатида истеъмол қилиниши мумкин.

5. Майиз — калий ва антиоксидантлар манбаи

Oq likopcha va yog'och taxtada to'plangan qora mayizlar.

Майиз узумни қуритиш орқали олинади ва таркибида калий, озиқ толалари ҳамда полифеноллар мавжуд. Калий юрак ва мушаклар фаолиятида иштирок этади, полифеноллар эса ҳужайраларни оксидловчи стресс таъсиридан ҳимоя қилишга ёрдам берувчи бирикмалар ҳисобланади.

Қанча миқдорда истеъмол қилиш керак?

Қуруқ мевалар фойдали бўлса-да, уларнинг таркибида табиий шакар ва калория миқдори анча жамланган. Шунинг учун кўп ейиш тавсия этилмайди. Катталар учун бир порция тахминан 30 грамм бўлиши мумкин. Имкон қадар қўшимча шакар қўшилмаган ва сифатли маҳсулотларни танлаш керак.

Қандли диабети бор инсонлар эса қуруқ меваларни истеъмол қилиш миқдорига алоҳида эътибор қаратиши лозим. Шунингдек, уларни овқатланиш оралиғида узлуксиз еб юриш тишлар саломатлигига салбий таъсир қилиши мумкин.

Энг муҳими, қуруқ мевалар янги меваларнинг ўрнини тўлиқ босмайди. Уларни меъёрида ва турли хил озиқ-овқатлар билан биргаликда истеъмол қилиш фойдалироқ.

қуруқ меваларсоғлом овқатланишвитаминларпарҳез
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Организм учун энг фойдали 5 та меваОрганизм учун энг фойдали 5 та мева29 октябр 05:19Анордан ташқари антиоксидантларга бой 10 та маҳсулотАнордан ташқари антиоксидантларга бой 10 та маҳсулотКеча 12:11Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?12 сентябр 00:16Қорайган бананни ейиш мумкинми?Қорайган бананни ейиш мумкинми?26 октябр 15:13Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?23 сентябр 08:15Кечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та меваКечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та мева29 июл 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади