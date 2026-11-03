«Нефть комплексига ҳужум: “Атирау — Самара” йўналиши бўйича насослар қайта ишга туширилди

·77·Дунё
«Нефть комплексига ҳужум: “Атирау — Самара” йўналиши бўйича насослар қайта ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистон Россия ҳудудидаги инфратузилмага дронлар ҳужуми сабабли вақтинча тўхтатилган «Атирау — Самара» магистрал нефт қувури орқали хомашё ҳайдашни тўлиқ қайта тиклади.
  • 2026 йил 3 ноябр ҳолатига кўра, тармоқлар техник кўрикдан ўтказилиб, хавфсизлик кафолатланганидан сўнг нефт оқими расман йўлга қўйилди.
  • 2 ноябрга ўтар кечаси Самара диспетчерлик марказига қилинган ҳужум оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган ва қурбонлар қайд этилмаган.

Қозоғистон Россия ҳудудидаги нефть транспортировкаси инфратузилмасига уюштирилган дронлар ҳужуми ортидан вақтинча тўхтатилган стратегик «Атирау — Самара» магистрал нефть қувури орқали хомашё ҳайдашни тўлиқ қайта йўлга қўйди.

Қозоғистон Энергетика вазирлигининг расман маълум қилишича, 2026 йил 3 ноябрь ҳолатига кўра, тегишли тармоқлар техник кўрикдан ўтказилиб, хавфсизлик кафолатланганидан сўнг ушбу йўналиш бўйича нефть оқими расман тикланди.

Ҳужум хронологияси ва фавқулодда тўхтатиш

Нефть етказиб беришнинг вақтинча тўхтатилиши Россия ҳудудидаги муҳим диспетчерлик марказига қилинган ҳужум билан боғлиқ:

  • Нишонга олинган тугун: 2 ноябрга ўтар кечаси Самара ишлаб чиқариш-диспетчерлик томирида жойлашган объектларга учувчисиз бошқариладиган қурилмалар (дронлар) ҳужум қилган;

  • Қабулнинг тўхтатилиши: Хавфсизлик чоралари юзасидан шу куни Остона вақти билан эрталаб соат 06:09 да Қозоғистондан нефть қабул қилиш фавқулодда тартибда тўхтатилган эди;

  • Талафотлар йўқ: Расмий идораларнинг таъкидлашича, юз берган ҳодиса оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган ва қурбонлар қайд этилмаган.

«Атирау — Самара» қувурининг Қозоғистон иқтисодиётидаги стратегик ўрни

Мазкур йўналиш мамлакатнинг углеводород экспортида Каспий Қувур Консорциумидан (КТК) кейинги иккинчи энг йирик ва муҳим артерия ҳисобланади:

  • Йиллик ҳажм ва экспорт: Ўтган 2025 йилги маълумотларга кўра, ушбу қувур орқали 9,2 миллион тонна қозоқ нефти ташқи бозорларга етказиб берилган;

  • Ўтказиш қуввати: Нефть қувури йилига 17,5 миллион тоннагача хомашё ўтказиш имкониятига эга.

Тармоқ фаолиятининг тезкорлик билан қайта тикланиши Қозоғистон нефть қазиб олиш корхоналарида технологик тўхтаб қолишлар ва экспорт шартномалари бўйича йўқотишларнинг олдини олди.

Атирау — СамараҚозоғистон Энергетика вазирлигиКаспий Қувур Консорциуминефть экспорти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушдиСаудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушди29 сентябр 09:31Саудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашдиСаудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашди23 сентябр 08:53Мексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиМексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келди12 сентябр 17:10Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?11 сентябр 00:04Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...12 сентябр 17:04«Запаслар даҳшатли даражада кам»: Saudi Aramco раҳбари нефть инқирозидан огоҳлантирди«Запаслар даҳшатли даражада кам»: Saudi Aramco раҳбари нефть инқирозидан огоҳлантирди6 октябр 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди