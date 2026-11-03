«Нефть комплексига ҳужум: “Атирау — Самара” йўналиши бўйича насослар қайта ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистон Россия ҳудудидаги инфратузилмага дронлар ҳужуми сабабли вақтинча тўхтатилган «Атирау — Самара» магистрал нефт қувури орқали хомашё ҳайдашни тўлиқ қайта тиклади.
- 2026 йил 3 ноябр ҳолатига кўра, тармоқлар техник кўрикдан ўтказилиб, хавфсизлик кафолатланганидан сўнг нефт оқими расман йўлга қўйилди.
- 2 ноябрга ўтар кечаси Самара диспетчерлик марказига қилинган ҳужум оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган ва қурбонлар қайд этилмаган.
Қозоғистон Россия ҳудудидаги нефть транспортировкаси инфратузилмасига уюштирилган дронлар ҳужуми ортидан вақтинча тўхтатилган стратегик «Атирау — Самара» магистрал нефть қувури орқали хомашё ҳайдашни тўлиқ қайта йўлга қўйди.
Қозоғистон Энергетика вазирлигининг расман маълум қилишича, 2026 йил 3 ноябрь ҳолатига кўра, тегишли тармоқлар техник кўрикдан ўтказилиб, хавфсизлик кафолатланганидан сўнг ушбу йўналиш бўйича нефть оқими расман тикланди.
Ҳужум хронологияси ва фавқулодда тўхтатиш
Нефть етказиб беришнинг вақтинча тўхтатилиши Россия ҳудудидаги муҳим диспетчерлик марказига қилинган ҳужум билан боғлиқ:
Нишонга олинган тугун: 2 ноябрга ўтар кечаси Самара ишлаб чиқариш-диспетчерлик томирида жойлашган объектларга учувчисиз бошқариладиган қурилмалар (дронлар) ҳужум қилган;
Қабулнинг тўхтатилиши: Хавфсизлик чоралари юзасидан шу куни Остона вақти билан эрталаб соат 06:09 да Қозоғистондан нефть қабул қилиш фавқулодда тартибда тўхтатилган эди;
Талафотлар йўқ: Расмий идораларнинг таъкидлашича, юз берган ҳодиса оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган ва қурбонлар қайд этилмаган.
«Атирау — Самара» қувурининг Қозоғистон иқтисодиётидаги стратегик ўрни
Мазкур йўналиш мамлакатнинг углеводород экспортида Каспий Қувур Консорциумидан (КТК) кейинги иккинчи энг йирик ва муҳим артерия ҳисобланади:
Йиллик ҳажм ва экспорт: Ўтган 2025 йилги маълумотларга кўра, ушбу қувур орқали 9,2 миллион тонна қозоқ нефти ташқи бозорларга етказиб берилган;
Ўтказиш қуввати: Нефть қувури йилига 17,5 миллион тоннагача хомашё ўтказиш имкониятига эга.
Тармоқ фаолиятининг тезкорлик билан қайта тикланиши Қозоғистон нефть қазиб олиш корхоналарида технологик тўхтаб қолишлар ва экспорт шартномалари бўйича йўқотишларнинг олдини олди.
Изоҳлар 0
…