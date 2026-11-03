Туркия ТДТ мамлакатлари учун ҳарбий мутахассислар тайёрлашни ўз қўлига олмоқчими?

·64·Дунё
Туркия ТДТ мамлакатлари учун ҳарбий мутахассислар тайёрлашни ўз қўлига олмоқчими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Анқарада бўлиб ўтган Туркий давлатлар ташкилотининг 13-саммитида Туркия ҳомийлигида «ТДТ Мудофаа саноати коллежи»ни ташкил этиш ташаббуси илгари сурилди.
  • Ушбу лойиҳа Ўзбекистон, Туркия, Озарбайжон, Қирғизистон ва Қозоғистон каби аъзо давлатларнинг ҳарбий мутахассисларини ягона Туркия стандартлари асосида тайёрлаш ҳамда мудофаа технологияларини мувофиқлаштиришни кўзлайди.

Октябрь ойида Анқара шаҳрида бўлиб ўтган Туркий давлатлар ташкилотининг (ТДТ) 13-саммити якунлари бўйича қабул қилинган тарихий декларация халқаро сиёсий ва ҳарбий таҳлилчилар диққатини тортмоқда.

Туркиянинг нуфузли Milliyet нашри хабар беришича, саммит доирасида Туркия пойтахтида расмий Анқара раҳнамолиги остида «ТДТ Мудофаа саноати коллежи»ни ташкил этиш бўйича муҳим ташаббус илгари сурилган. Мазкур қадам ташкилотга аъзо давлатларнинг ҳарбий саноат ва технология соҳасидаги мутахассисларини ягона Туркия стандартлари асосида тайёрлашга қаратилгани билан катта аҳамиятга эга.

Анқара декларациясидаги стратегик банд

Ўзбекистон, Туркия, Озарбайжон, Қирғизистон ва Қозоғистон раҳбарлари томонидан имзоланган якуний ҳужжатда ушбу таълим лойиҳаси қуйидагича мустаҳкамланган:

  • Имкониятларни ўрганиш кўрсатмаси: Декларация матнига биноан, аъзо мамлакатларнинг тегишли давлат идоралари ва ТДТ Котибиятига Туркия ҳомийлигида Мудофаа саноати коллежи дастурини ишлаб чиқиш ва уни ҳаётга татбиқ этиш имкониятларини синчковлик билан ўрганиш тавсия этилган;

  • Мудофаа технологияларини мувофиқлаштириш: Лойиҳа мудофаа саноати, янги авлод қуроллари, учувчисиз тизимлар ва ҳарбий муҳандислик соҳасида тажриба ҳамда технологиялар алмашинувини ягона марказга жамлашни назарда тутади;

  • Кадрлар сифати: Туркия НАТО стандартлари ва ўз илғор ҳарбий-саноат мажмуаси базасида туркий давлатлар учун ягона техник мутахассислар платформасини яратишни кўзламоқда.

Геосиёсий баҳслар: Иқтисодий лойиҳами ёки яширин ҳарбий яқинлашув?

Таҳлилчилар ушбу ташаббус ортидан ташкилот ривожи бўйича икки хил қарашни билдирмоқда:

  • «Яширин ҳарбий марказ» хавотири: Айрим халқаро экспертларнинг фикрича, Туркия мудофаа саноатидаги иқтисодий ҳамкорлик ва кадрлар тайёрлаш ниқоби остида ташкилотни аста-секин чуқурроқ ҳарбий яқинлашувга етакламоқда. Сабаби, мудофаа экспертлари, техник тизимлар ва стандартларнинг мувофиқлашуви келажакдаги эҳтимолий ҳарбий интеграциянинг мустаҳкам пойдеворига айланади;

  • Қозоғистоннинг қатъий позицияси: Қозоғистон президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев Анқарадаги саммитда ТДТ мутлақо ҳарбий блок эмаслигини яна бир бор уқтирди. У ташкилот «ҳарбий альянс эмас ва келажакда ҳам бундай блокка айланмаслиги керак»лигини, бунга тескари фикр билдирувчилар сунъий равишда низо чиқаришга уринаётганини таъкидлади;

  • Мантиқий савол: Шу билан бирга, кузатувчиларда ҳақли савол туғилмоқда: Агар ТДТ сиёсий-ҳарбий иттифоққа айланишни кўзламаётган бўлса, аъзо давлатлар мудофаа саноатини бирлаштириш ва ихтисослашган ҳарбий билим юрти тузишга нега бунчалик катта урғу бермоқда?

Туркий давлатлар, жумладан, Ўзбекистон учун мудофаа саноати соҳасидаги замонавий кадрларга бўлган эҳтиёж, миллий хавфсизликни мустақил равишда таъминлаш ва юқори технологияли қурол-яроғ ишлаб чиқариш салоҳиятини ошириш бугунги мураккаб геосиёсий вазиятда энг устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Туркий давлатлар ташкилотиМудофаа саноати коллежиАнқара декларациясиТуркия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркий дунё разведкалари бирлашди: ягона эрта огоҳлантириш тизими яратилдиТуркий дунё разведкалари бирлашди: ягона эрта огоҳлантириш тизими яратилдиКеча 22:25Россия Туркий давлатлар ташкилотига қўшилмоқчими? Кремль расман муносабат билдирдиРоссия Туркий давлатлар ташкилотига қўшилмоқчими? Кремль расман муносабат билдирди2 ноябр 23:36Туркия Президенти Қозоғистон учун ажратилган ҳужжатга имзо чекиб қўйдиТуркия Президенти Қозоғистон учун ажратилган ҳужжатга имзо чекиб қўйди1 ноябр 14:26Қозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурдиҚозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурди31 октябр 12:26“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин30 октябр 15:37Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)30 октябр 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди