Топиб олинган банк картасидан қарийб 1 миллион сўм сарфлаган аёл қидирилмоқда
Ижтимоий тармоқларда бегона банк картасини топиб олиб, ундан харидлар учун фойдаланган аёл акс этган видео тарқалди. Видеода у дастлаб карта ПИН-кодини аниқлашга уринади. Бир неча бор муваффақиятсиз уринишдан сўнг эса пароль киритмасдан, кетма-кет бир нечта тўловни амалга оширгани кўринади.
Тарқалган хабарларга кўра, аёл карта эгасининг ҳисобидан жами қарийб 1 миллион сўм сарфлаган. Ҳозирча унинг шахси аниқлангани ёки сарфланган маблағ эгасига қайтарилгани ҳақида маълумот йўқ.
ПИН-кодсиз тўловларни қандай амалга ошириш мумкин?
Ўзбекистонда айрим банк карталари орқали контактсиз усулда ПИН-код киритмасдан тўлов қилиш имконияти мавжуд. Бундай операциялар учун белгиланган лимитлар банк, тўлов тизими ва терминал шартларига қараб фарқланади. Айрим ҳолатларда битта лимит доирасида бир нечта алоҳида транзакцияни амалга ошириш мумкин.
Мутахассислар банк картасини йўқотган фуқароларга зудлик билан мобил илова ёки банкнинг алоқа маркази орқали уни блоклашни тавсия қилади. Бегона картани топиб олганлар эса ундан фойдаланмасдан, банкка ёки эгасига қайтариши лозим.
Изоҳлар 0
…