“Хавфсиз талаба” можароси: Иловани ўрнатмаганларни дарсга киритмаган декан ишдан олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетининг Таржимонлик факултети декани Улуғбек Йўлдошев талабаларни «Хавфсиз талаба» иловасини юклаб олишга мажбурлагани ва буни бажармаганларни дарсга киритмагани учун ишдан бўшатилди.
- Университет раҳбарияти ушбу ҳолатни талабаларнинг таълим олиш ҳуқуқини асоссиз чеклаш ва хизмат ваколатларини суиистеъмол қилиш деб баҳолади.
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида (ЎзДЖТУ) талабалар учун янги жорий этилган «Хавфсиз талаба» мобил иловаси атрофида чиққан жиддий эътирозлар ортидан раҳбарият даражасида кескин чора кўрилди.
Университетнинг Таржимонлик факультети декани Улуғбек Йўлдошев иловани телефонига юклаб олмаган талабаларнинг таълим олиш ҳуқуқини асоссиз чеклагани ва уларни дарсга киритмагани сабабли эгаллаб турган вазифасидан озод қилинди.
Можаро тафсилотлари: Таълим ўрнига мажбурий юклаб олиш талаби
Олинган маълумотларга кўра, ҳодиса Таржимонлик факультети биносида юз берган:
Дарсдан четлатиш ҳолати: Талабалардан телефонига янги платформани ўрнатиш мажбурий тартибда талаб қилинган. Мазкур иловани ўрнатмаган ёки техник сабабларга кўра юклаб ололмаган талабалар аудиторияларга қўйилмаган;
Жамоатчилик ва талабалар норозилиги: Ихтиёрий ва қулайлик яратиш мақсадида ишлаб чиқилган рақамли дастурнинг мажбурий шаклга айлантирилиши ҳамда таълим жараёнига тўсиқ бўлиши ижтимоий тармоқлар ва талабалар ўртасида кескин норозилик тўлқинини келтириб чиқарди;
Раҳбариятнинг тезкор муносабати: Ҳолат жиддий ўрганилиб, талабаларнинг қонуний ҳуқуқларини бузиш, ортиқча чекловлар ўрнатиш ва таълим муҳитида сунъий тўсиқлар яратишга йўл қўйилмаслиги билдирилди.
Қатъий қарор: Декан ўз лавозимидан четлатилди
Текширувлар натижасида университет маъмурияти томонидан қуйидаги чоралар белгиланди:
Лавозимдан озод этиш: Вазиятга бевосита масъул бўлган Таржимонлик факультети декани Улуғбек Йўлдошев ўз хизмат ваколатларини суиистеъмол қилгани сабаб ишдан олинди;
Бошқа факультетларга огоҳлантириш: Олий таълим муассасасида рақамли хизматларни жорий этиш талабаларнинг дарс жараёнига дахл қилмаслиги, ҳар қандай илова ва платформалар фақат ихтиёрий ва қулайлик принципи асосида ишлаши лозимлиги қатъий таъкидланди.
Мазкур воқеа олий таълим тизимида янги рақамли технологияларни жорий этишда мажбурий маъмурий босимларга йўл қўйилмаслиги лозимлиги бўйича муҳим сигналга айланди.
Изоҳлар 0
…