“Хавфсиз талаба” можароси: Иловани ўрнатмаганларни дарсга киритмаган декан ишдан олинди

·60·Жамият
“Хавфсиз талаба” можароси: Иловани ўрнатмаганларни дарсга киритмаган декан ишдан олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетининг Таржимонлик факултети декани Улуғбек Йўлдошев талабаларни «Хавфсиз талаба» иловасини юклаб олишга мажбурлагани ва буни бажармаганларни дарсга киритмагани учун ишдан бўшатилди.
  • Университет раҳбарияти ушбу ҳолатни талабаларнинг таълим олиш ҳуқуқини асоссиз чеклаш ва хизмат ваколатларини суиистеъмол қилиш деб баҳолади.

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида (ЎзДЖТУ) талабалар учун янги жорий этилган «Хавфсиз талаба» мобил иловаси атрофида чиққан жиддий эътирозлар ортидан раҳбарият даражасида кескин чора кўрилди.

Университетнинг Таржимонлик факультети декани Улуғбек Йўлдошев иловани телефонига юклаб олмаган талабаларнинг таълим олиш ҳуқуқини асоссиз чеклагани ва уларни дарсга киритмагани сабабли эгаллаб турган вазифасидан озод қилинди.

Можаро тафсилотлари: Таълим ўрнига мажбурий юклаб олиш талаби

Олинган маълумотларга кўра, ҳодиса Таржимонлик факультети биносида юз берган:

  • Дарсдан четлатиш ҳолати: Талабалардан телефонига янги платформани ўрнатиш мажбурий тартибда талаб қилинган. Мазкур иловани ўрнатмаган ёки техник сабабларга кўра юклаб ололмаган талабалар аудиторияларга қўйилмаган;

  • Жамоатчилик ва талабалар норозилиги: Ихтиёрий ва қулайлик яратиш мақсадида ишлаб чиқилган рақамли дастурнинг мажбурий шаклга айлантирилиши ҳамда таълим жараёнига тўсиқ бўлиши ижтимоий тармоқлар ва талабалар ўртасида кескин норозилик тўлқинини келтириб чиқарди;

  • Раҳбариятнинг тезкор муносабати: Ҳолат жиддий ўрганилиб, талабаларнинг қонуний ҳуқуқларини бузиш, ортиқча чекловлар ўрнатиш ва таълим муҳитида сунъий тўсиқлар яратишга йўл қўйилмаслиги билдирилди.

Қатъий қарор: Декан ўз лавозимидан четлатилди

Текширувлар натижасида университет маъмурияти томонидан қуйидаги чоралар белгиланди:

  • Лавозимдан озод этиш: Вазиятга бевосита масъул бўлган Таржимонлик факультети декани Улуғбек Йўлдошев ўз хизмат ваколатларини суиистеъмол қилгани сабаб ишдан олинди;

  • Бошқа факультетларга огоҳлантириш: Олий таълим муассасасида рақамли хизматларни жорий этиш талабаларнинг дарс жараёнига дахл қилмаслиги, ҳар қандай илова ва платформалар фақат ихтиёрий ва қулайлик принципи асосида ишлаши лозимлиги қатъий таъкидланди.

Мазкур воқеа олий таълим тизимида янги рақамли технологияларни жорий этишда мажбурий маъмурий босимларга йўл қўйилмаслиги лозимлиги бўйича муҳим сигналга айланди.

ЎзДЖТУХавфсиз талабаУлуғбек ЙўлдошевОлий таълим
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОТМларда “Хавфсиз талаба” иловасини ўрнатиш талаб қилинмоқда: вазирлик ҳолатни ўрганмоқдаОТМларда “Хавфсиз талаба” иловасини ўрнатиш талаб қилинмоқда: вазирлик ҳолатни ўрганмоқдаБугун 19:50Талаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиТалаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб беради2 сентябр 12:45Олий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқдаОлий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқда10 июл 11:05“Қучоғингда жой бўлса…”: Тошкентда талаба йигит жазоланди“Қучоғингда жой бўлса…”: Тошкентда талаба йигит жазоланди20 май 19:11Фарғонада терговчи 100 минг доллар пора олаётганда ушландиФарғонада терговчи 100 минг доллар пора олаётганда ушландиБугун 20:55Топиб олинган банк картасидан қарийб 1 миллион сўм сарфлаган аёл қидирилмоқдаТопиб олинган банк картасидан қарийб 1 миллион сўм сарфлаган аёл қидирилмоқдаБугун 20:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди