Бировнинг дардини тинглаб, ўзингизни унутманг: руҳий кучни асраш сирлари...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Атрофидагиларнинг доимий шикоятларини тинглаш ва уларнинг муаммоларини ўз зиммага олиш инсон руҳиятига салбий таъсир кўрсатиб, узоқ муддатли стресс ва толиқишга олиб келиши мумкин.
- Бошқаларнинг ҳиссий ҳолати юқумли бўлгани сабабли, суҳбат давомида ўз руҳий чегараларингизни белгилаш ва мулоқотни амалий ечимлар сари йўналтириш муҳимдир.
- Бировга ёрдам бериш истаги шахсий хотиржамлик, иш ва дам олиш ҳисобига амалга ошмаслиги керак.
Доимо ҳаётидан шикоят қиладиган, қарзлари ва муваффақиятсиз муносабатларини гапиришдан чарчамайдиган одамлар орасида бўлиш инсоннинг руҳий ҳолатига таъсир қилиши мумкин. Аммо бошқаларга ҳамдардлик билдириш билан уларнинг барча ташвишларини ўз зиммангизга олиш ўртасида катта фарқ бор.
Атрофингизда шундай инсон борми: ҳар сафар учрашганингизда ҳаётидан шикоят қилади, қарзларини санайди, муносабатларидаги муаммоларни гапиради, ўзини омадсиз ҳисоблайди. Сиз эса уни тинглайсиз, тасалли берасиз, руҳлантиришга ҳаракат қиласиз. Суҳбат тугагач, у енгил тортгандек кўринади, аммо сизда қандайдир чарчоқ, безовталик ва кайфиятсизлик қолади.
Бу ҳолат шунчаки тасодиф бўлмаслиги мумкин. Психологияда бошқа одамларнинг ҳиссий ҳолатини қабул қилиш, уларга ҳамдардлик билдириш ва узоқ давом этган салбий мулоқотнинг инсон руҳиятига таъсири ҳақида кўп гапирилади.
Энг муҳими, бировга ёрдам бериш истаги ўзингизни руҳий жиҳатдан толиқтиришга айланиб кетмаслиги керак.
Бошқаларнинг кайфияти сизга ҳам юқиши мумкин
Инсон мияси атрофидаги одамларнинг ҳис-туйғулари ва хатти-ҳаракатларига бефарқ эмас. Бу жараёнда кўп тилга олинадиган тушунчалардан бири — кўзгу нейронларидир.
Улар бошқа одамнинг ҳаракатларини кузатиш ва айрим ҳолатларда унинг ҳаракатларига боғлиқ нейрон фаоллигини шакллантиришда иштирок этади. Бироқ инсоннинг ҳиссий ҳолати фақат кўзгу нейронлари орқали бошқарилади, деган фикр илмий жиҳатдан тўлиқ исботланмаган.
Шунга қарамай, ҳиссий юқиш деб аталадиган ҳодиса мавжуд. Масалан, доимо хавотирда юрадиган ёки салбий кайфиятдаги инсон билан узоқ мулоқот қилиш сизда ҳам безовталик пайдо бўлишига сабаб бўлиши мумкин.
Агар ҳар бир суҳбатда бировнинг муаммоларини тингласангиз, унинг дардини ўзингизникидек қабул қилсангиз, вақт ўтиши билан бу ҳолат руҳий чарчоққа олиб келиши эҳтимоли бор.
Доимий стресс фикрлаш ва қарор қабул қилишга таъсир қилади
Стресс пайтида организмда кортизол каби гормонлар ишлаб чиқарилиши кучаяди. Бу организмнинг босим ва хавфга жавоб бериш тизимининг бир қисмидир.
Қисқа муддатли стресс баъзан инсонни ҳаракатга ундаши мумкин. Аммо узоқ давом этадиган стресс уйқу, диққатни жамлаш, хотира ва қарор қабул қилиш жараёнларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Шунинг учун доимо бошқаларнинг муаммолари билан банд бўлиб, ўз эҳтиёжларини унутиб қўядиган инсонларда руҳий толиқиш кузатилиши эҳтимоли юқори.
Бироқ бошқа одамнинг шикоятини тинглашнинг ўзи кортизолни албатта оширади, тестостерон ва дофаминни кескин камайтиради, деган даъво тўғри эмас. Бу жараёнлар анча мураккаб ва ҳар бир инсонда турлича кечади.
Нега айрим одамлар муаммосини ҳал қилишни эмас, фақат гапиришни истайди?
Баъзи инсонлар қийин вазиятга тушганда маслаҳат ёки амалий ёрдамдан кўра, уларни тинглайдиган одамга кўпроқ эҳтиёж сезади.
Улар учун дардини айтиш, ҳис-туйғуларини ифода этиш ва кимдир уларни тушунаётганини ҳис қилишнинг ўзи енгиллик бериши мумкин.
Бу ҳар доим ҳам ёмон ният ёки бошқалардан фойдаланиш дегани эмас. Аммо бир инсон мунтазам равишда сизга мурожаат қилиб, фақат шикоят қилса, сиздан доимий равишда руҳий қўллаб-қувватлаш кутса ва ўз муаммоларини ҳал қилишга ҳаракат қилмаса, муносабат бир томонлама тус олиши мумкин.
Бундай вазиятда ўзингизга савол беринг: мен бу инсонга ёрдам беряпманми ёки унинг барча ташвишларини ўз зиммамга олиб қўйяпманми?
Руҳий кучингизни асраш учун битта муҳим савол
Суҳбатдошингиз яна шикоят қилишни бошлаганида, уни қўполлик билан тўхтатиш шарт эмас. Аксинча, мулойимлик билан суҳбатни аниқ йўналишга буриш мумкин.
Масалан, ундан шундай сўранг:
«Мен сенга қандай ёрдам бера оламан? Ҳозир бирор амалий иш билан кўмаклашайми ёки шунчаки сени тинглашимни истаяпсанми?»
Бу савол суҳбатдошингизнинг аслида нимага эҳтиёж сезаётганини тушунишга ёрдам беради.
Агар у фақат гаплашишни истаса, қанча вақт тинглашга тайёр эканингизни ўзингиз белгилашингиз мумкин. Агар амалий ёрдам сўраса, имкониятингизга қараб кўмаклашинг. Лекин ўзингизда мавжуд бўлмаган вақт, пул ёки руҳий кучни беришга мажбур эмассиз.
«Йўқ» дейиш — худбинлик эмас
Кўпчилик бошқаларни хафа қилиб қўйишдан қўрқиб, ўз чегараларини белгилашга қийналади. Натижада ўз ишларини кечиктиради, дам олишдан воз кечади ва бошқаларнинг муаммоларига ҳаддан ташқари кўп вақт ажратади.
Аслида эса соғлом муносабатда ҳар икки томоннинг ҳам ҳис-туйғулари, вақти ва имкониятлари ҳурмат қилиниши керак.
Агар суҳбат сизга оғирлик қилаётган бўлса, қуйидаги иборалардан фойдаланишингиз мумкин:
«Сени тушунаман, лекин ҳозир бу ҳақда узоқ гаплашишга имконим йўқ».
«Бу муаммони ҳал қилиш учун қандай қадам ташлашинг мумкинлигини биргаликда ўйлаб кўрайлик».
«Мен сенга ёрдам беришни истайман, аммо бу масалада барча масъулиятни ўз зиммамга ололмайман».
«Кел, бугун бироз бошқа нарсалар ҳақида ҳам гаплашайлик».
Бу сўзлар инсонни рад этиш эмас, балки муносабатда соғлом чегара ўрнатиш усулидир.
Ўз ҳаётингизга ҳам эътибор беришни унутманг
Бошқаларнинг дардини тинглаш, уларни қўллаб-қувватлаш ва қийин пайтда ёнида бўлиш — инсонга хос яхши фазилатлар. Аммо бу жараёнда ўзингизнинг мақсадларингиз, оилангиз, ишингиз, дам олишингиз ва хотиржамлигингизни қурбон қилиш тўғри эмас.
Сизнинг ҳам ҳал қилиниши керак бўлган муаммоларингиз, амалга оширишингиз лозим бўлган режаларингиз ва асрашингиз керак бўлган руҳий хотиржамлигингиз бор.
Эсда тутинг: яхши дўст бўлиш — бировнинг барча ташвишларини кўтариш дегани эмас. Ҳақиқий ёрдам инсонга муаммосини енгишда кўмаклашишдир, унинг ўрнига яшаш эмас.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…