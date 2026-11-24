«Ўзбекистон — жуда яхши жамоа»: Италия мураббийи ўзбек футболчиларини баҳолади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия У-17 терма жамоаси бош мураббийи Даниеле Франческини У-17 Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-турида тўқнаш келадиган Ўзбекистон жамоасининг индивидуал маҳорати ва жамоавий руҳини юқори баҳолади.
- Италиялик мутахассис рақибни кучли жамоа деб атаган бўлса-да, жамоаси ҳар қандай ҳолатда ҳам ғалаба учун бор кучини ишга солишини таъкидлади.
U-17 Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ва Италия ўсмирлар терма жамоалари ўртасидаги бўлажак баҳс олдидан италияликлар рақибнинг салоҳиятини юқори баҳолади. Италия бош мураббийи Даниэле Франческини ўзбекистонлик футболчиларнинг индивидуал маҳорати, жамоавий руҳи ва ўйин сифатига алоҳида эътибор қаратди.
U-17 Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-турида Ўзбекистон ва Италия терма жамоалари ўзаро куч синашади. Ушбу учрашув олдидан Италия лагерида ўзбек футболчиларига нисбатан ҳурмат билан ёндашилаётгани сезилди. Бироқ италияликлар ғалаба учун бор кучини ишга солиш ниятида эканини ҳам яширмади.
Бўлажак баҳс олдидан Италия терма жамоаси вакиллари ва бош мураббий Даниэле Франческини журналистлар саволларига жавоб бериб, Ўзбекистон ҳақидаги фикрлари, тайёргарлик режаси ва гуруҳдаги вазиятга муносабатини билдиришди.
Италия вакили Ўзбекистонга қарши баҳс осон бўлмаслигини айтди
Журналистлар Италия вакилидан Ўзбекистонда ўтган йилги мағлубият учун реванш олиш истаги кучли экани ва бўлажак учрашув қандай кечиши мумкинлиги ҳақида сўрашди.
Италия вакили ҳар бир баҳсга жиддий ёндашишларини, рақибнинг номи ёки турнирдаги мавқеига қараб тайёргарликни ўзгартирмасликларини таъкидлади.
— Албатта, бу ҳам бошқа беллашувлар каби жуда қийин ўтади, чунки умуман олганда осон ўйинлар бўлмайди. Биз ҳар доимгидек бор кучимизни берамиз. Ҳафта давомида ишлаймиз, бугун кечқурун тикланамиз, эртага машғулот ўтказамиз, кейин нима қилиш ва қандай ҳаракатланишни кўриб чиқамиз. Лекин, албатта, ўйинга тайёр бўламиз ва майдонда боримизни берамиз, — деди Италия вакили.
Унинг сўзларидан италияликлар Ўзбекистонга қарши учрашувни оддий гуруҳ баҳси сифатида қабул қилмаётгани англашилади.
Италия Ўзбекистоннинг ўйинини таҳлил қилганми?
Суҳбатда италияликлардан Ўзбекистон терма жамоасининг аввалги учрашувлари кузатилгани ва рақибнинг тактик жиҳатлари ўрганилгани ҳақида ҳам сўралди.
Италия вакили ҳозирча асосий эътибор тикланишга қаратилганини, рақибнинг ўйинларини таҳлил қилиш жараёни кейинроқ бошланишини билдирди.
— Ҳали ҳеч нарса кўрмадик, ҳозир тикланиш ҳақида ўйлаяпмиз. Ҳар бир ўйинга алоҳида ёндашамиз, шунинг учун ҳозирча рақиб ўйинларини кўриб чиқмадик. Яхши ўйин бўлишига умид қиламиз, барибир бор кучимизни ишга соламиз ва жамоамиз мусобақада узоққа боришига ишончим комил, — деди у.
Бу жавоб Италия лагерининг турнирдаги навбатдаги баҳсларга тайёргарликни босқичма-босқич олиб бораётганини кўрсатди.
«Ўзбекистон — жуда яхши жамоа»: Франческини рақибни алоҳида таъкидлади
Италия U-17 терма жамоаси бош мураббийи Даниэле Франческини эса Ўзбекистонга қарши учрашув ҳақида анча батафсил фикр билдирди. У ўзбек футболчиларининг индивидуал маҳорати билан бирга жамоавий ҳаракатларини ҳам юқори баҳолади.
— Албатта, биз уларни кузатдик — жуда яхши жамоа. Гуруҳимизга бугунги Кот-д’Ивуар каби иккита кучли рақиб тушди. Энди кучимизни тиклаймиз, эртадан бошлаб эса футбол ўйнашни биладиган, жуда кучли индивидуал ўйинчиларга ҳам, яхши жамоавий руҳга ҳам эга бўлган Ўзбекистон ҳақида ўйлаймиз, — деди Франческини.
Италиялик мураббийнинг бу таърифи ўзбек ўсмирларининг нафақат алоҳида футболчилар сифатида, балки бир-бирини тўлдирувчи жамоа сифатида ҳам эътиборга тушганини англатади.
Франческини Ўзбекистоннинг бирор футболчисини алоҳида ажратмади
Италия бош мураббийидан Ўзбекистон таркибида италияликлар учун энг катта хавф туғдириши мумкин бўлган муайян футболчи бор-йўқлиги ҳам сўралди.
Франческини эса рақибнинг кучини бир ёки икки футболчи билан чеклаб баҳолашни истамади. У Ўзбекистоннинг жамоавий ўйини ва индивидуал истеъдодларига эътибор қаратди.
— Ўзбекистоннинг жамоавий ўйини жуда зўр. Такрорлайман, уларда юқори савиядаги айрим ўйинчилар бор, лекин бундан ташқари, ҳар бир жамоада ўйин тақдирини ҳал қила оладиган истеъдодли футболчилар топилади. Мен йигитларга аввало ўзимиз, ўз ўйин услубимиз, ўзлигимиз ва менталитетимиз ҳақида ўйлашимиз кераклигини айтаман. Энг муҳими — мана шу, — дея таъкидлади Италия мураббийи.
Франческинининг фикрларидан кўриниб турибдики, Италия Ўзбекистоннинг муайян футболчисига эмас, бутун жамоанинг ўйин сифатига жиддий эътибор қаратмоқда.
Италия гуруҳдаги вазиятга қарамай, ғалаба учун ўйнайди
Италия дастлабки икки учрашувда ғалаба қозонгани сабабли, Ўзбекистонга қарши баҳсда нисбатан хотиржам ҳаракат қилиши мумкинлиги ҳақида ҳам савол берилди.
Франческини бундай ёндашувни рад этди. Унинг таъкидлашича, Италия терма жамоасининг менталитети ҳар бир учрашувда энг юқори натижа учун курашишдан иборат.
— Йўқ, биз энг юқори натижа учун ўйнаймиз ва доим шундай бўлган — бизни ҳамиша ажратиб турадиган менталитет шу. Бундан ташқари, гуруҳда ҳали ҳамма нарса очиқ, чунки барча жамоаларнинг тақдири сўнгги ўйинга боғлиқ. Шунинг учун биз ҳеч қандай ҳисоб-китоб қилмаймиз, ҳеч қачон қилмаганмиз ҳам ва навбатдаги ўйинда ҳам бор кучимизни беришни ўйлаймиз, — деди мураббий.
Шундай қилиб, Италия лагерида Ўзбекистонга нисбатан эҳтиёткор ва ҳурматли муносабат шаклланган. Бироқ бу ҳурмат рақобатдан чекиниш ёки натижа учун курашда муросага боришни англатмайди.
Ўзбекистон ўсмирлари учун Италияга қарши баҳс гуруҳ босқичидаги муҳим синовлардан бири бўлади. Рақиб мураббийининг эътирофлари ўзбек жамоасининг салоҳиятини тан олишини кўрсатса, майдонда бу салоҳиятни натижа билан исботлаш футболчиларнинг зиммасида.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…