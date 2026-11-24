Месси 2028 йилги Копа Америкада терма жамоага қайтиши мумкин, Скалони уни штабга чорлади
«Интер Майами» клуби ҳужумчиси, Аргентина терма жамоасининг собиқ етакчиси Лионель Месси 2028 йилги Копа Америка мусобақасига янги мақомда қайтиши мумкин.
Аргентинадаги Motivaciones Fútbol нашрининг ижтимоий тармоқларда тарқатган маълумотига кўра, ўша пайтда 39 ёшга тўладиган Мессини терма жамоа ёш футболчилари билан ишлаш жараёнига жалб этиш варианти кўриб чиқилмоқда. Унга майдонга тушмасдан, маслаҳатчи ва руҳий етакчи сифатида тажрибаси билан ўртоқлашиш, янги авлод футболчиларига йўл-йўриқ кўрсатиш вазифаси топширилиши мумкин.
Агуэро тажрибаси ва Скалонининг баёноти
Манбага кўра, саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби учун кўзда тутилган ушбу роль 2022 йил Қатарда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида терма жамоани қўллаб-қувватлаган собиқ ҳужумчи Серхио Агуэронинг вазифаларига ўхшаш бўлиши мумкин. Шу билан бирга, Мессининг 2028 йилги Копа Америкада расман маслаҳатчи сифатида иштирок этиши ҳозирча тасдиқланмаган.
Куни кеча Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони ҳам Мессини мураббийлар штабига таклиф этиш эҳтимоли ҳақида гапирди:
«Агар у қўшилишни истаса, ҳеч қандай муаммо йўқ. Энди Вальтер [Самуэль] кетар экан, ўрнига у келсин», — деди Скалони Коста-Рикага қарши ўртоқлик учрашуви олдидан ўтказилган матбуот анжуманида.
Кўрсаткич / Маълумот
Тафсилотлар
Эҳтимолий янги роль
Терма жамоада маслаҳатчи, руҳий етакчи ёки мураббийлар штаби аъзоси
Мусобақа
2028 йилги Копа Америка
Терма жамоадаги сўнгги ўйини
2026 йил октябрь, Бенинга қарши ўртоқлик баҳси (3:0)
Миллий жамоадаги совринлари
ЖЧ-2022, КОНМЕБОЛ — УЕФА Чемпионлар Кубоги, Копа Америка (2021, 2024)
Амалдаги клуб шартномаси
«Интер Майами» (МЛС-2028 мавсуми охиригача)
Скалони шартномаси
2026 йил 12 ноябрда 2030 йилгача узайтирилган
Халқаро фаолият якуни ва клубдаги режалар
Эслатиб ўтамиз, 2026 йил октябрида Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилган эди. Унинг миллий жамоа сафидаги сўнгги учрашуви Бенинга қарши ўртоқлик баҳси бўлиб, унда аргентиналиклар 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган. Месси терма жамоа либосида 2022 йилги жаҳон чемпионатида, КОНМЕБОЛ — УЕФА Чемпионлар Кубогида, шунингдек, 2021 ва 2024 йилларда икки бор Копа Америкада зафар қучган.
Лионель Скалони эса 12 ноябрь куни Аргентина терма жамоаси билан шартномасини 2030 йилгача узайтиргани расман маълум қилинди. Миллий жамоа учун навбатдаги йирик турнир — 2028 йилги Копа Америка бўлади. Лионель Месси ҳозирча клуб карьерасини давом эттириб, «Интер Майами» билан МЛС-2028 мавсуми охиригача амал қиладиган шартнома асосида тўп сурмоқда.
Сизнингча, Лионель Месси 2028 йилги Копа Америкада Аргентина терма жамоаси мураббийлар штабида ёки маслаҳатчи сифатида иш бошласа, жамоага қандай таъсир кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…