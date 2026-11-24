«Трактор» 1:5 ҳисобида мағлуб бўлди: ўзбекистонликлар иштирокидаги натижалар
Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 5-турида ўзбекистонлик футболчилар иштирок этаётган жамоалар учун турлича натижалар қайд этилди. Рустам Ашурматов ҳаракат қилган «Истиқлол» «Ал Айн» билан дуранг ўйнади, Жалолиддин Машарипов баҳснинг иккинчи бўлимида майдонга тушди. Одил Ҳамробековнинг «Трактор»и эса «Ал Васл»дан йирик ҳисобда мағлуб бўлди.
Осиёнинг энг нуфузли клуб мусобақасида навбатдаги тур учрашувлари қизғин давом этмоқда. 5-тур доирасида бир қатор кутилмаган натижалар қайд этилди. Ўзбекистонлик футболчилар иштирок этаётган жамоаларнинг баҳслари ҳам мухлислар диққат марказида бўлди.
Ашурматов тўлиқ ўйнади, Машарипов иккинчи бўлимда тушди
Эроннинг «Истиқлол» жамоаси сафарда БААнинг «Ал Айн» клубига қарши баҳс олиб борди. Қизғин кечган учрашув 1:1 ҳисобида якунланди.
Мезбонлар Паласиоснинг голи билан ҳисобни очган бўлса, «Истиқлол» иккинчи бўлимда вазиятни ўз фойдасига ўзгартиришга ҳаракат қилди. 51-дақиқада Фаллаҳ эронликлар учун муҳим голни киритиб, ҳисобдаги мувозанатни тиклади.
Ўзбекистонлик ҳимоячи Рустам Ашурматов «Истиқлол» таркибида майдонда тўлиқ ҳаракат қилди. Жалолиддин Машарипов эса 62-дақиқада Раззоқиниянинг ўрнига захирадан ўйинга қўшилди.
«Истиқлол»нинг сафардаги дуранги жамоага бир очко тақдим этди. Ўзбекистонлик футболчиларнинг баҳсдаги иштироки эса мухлислар учун алоҳида эътиборга молик бўлди.
«Трактор» «Ал Васл»дан йирик ҳисобда мағлуб бўлди
Эроннинг «Трактор» клуби ўз майдонида БААнинг «Ал Васл» жамоасини қабул қилди. Бироқ учрашув мезбонлар учун омадсиз кечди ва «Трактор» 1:5 ҳисобида мағлуб бўлди.
«Ал Васл» биринчи бўлимда Торимининг 44-дақиқадаги голи билан ҳисобни очди. Иккинчи бўлимда эса меҳмонлар ҳужумдаги устунлигини янада кучайтирди.
Алсате 55-дақиқада, Варета 61-дақиқада гол киритди. Торими 73-дақиқада дублни расмийлаштирди. «Трактор» сафида Ҳусайнзода 72-дақиқада гол билан жавоб қайтарган бўлса-да, бу вазиятни ўзгартириш учун етарли бўлмади. Жуниор 90+3-дақиқада бешинчи голни киритиб, меҳмонларнинг йирик ғалабасини таъминлади.
Ўзбекистонлик футболчи Одил Ҳамробеков «Трактор» таркибида учрашувни тўлиқ ўтказди.
«Ал Аҳли» Қатарда мағлубиятга учради
Турнинг яна бир қизиқарли баҳси Қатарда бўлиб ўтди. Саудия Арабистонининг «Ал Аҳли» клуби «Аш Шамал»га қарши учрашувда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди.
«Ал Аҳли» баҳсни яхши бошлаб, 11-дақиқада Ал Бурайканнинг голи билан ҳисобда олдинга чиқди. 58-дақиқада Тоуни жамоа устунлигини оширди ва меҳмонлар 2:0 ҳисобида олдинда бораётган эди.
Бироқ «Аш Шамал» таслим бўлмади. Бунеджа 62-дақиқада ҳисобни қисқартирди, Тиаго Силва 72-дақиқада мувозанатни тиклади. 90+1-дақиқада Колядо ғалаба голини киритиб, Қатар клубига муҳим уч очко тақдим этди.
Элит ОЧЛ. 5-тур натижалари
Учрашув
Ҳисоб
«Аш Шамал» — «Ал Аҳли»
3:2
«Ал Айн» — «Истиқлол»
1:1
«Трактор» — «Ал Васл»
1:5
5-турнинг ушбу натижалари Элит Осиё Чемпионлар лигасидаги рақобат қанчалик кескин кечаётганини яна бир бор кўрсатди. Ўзбекистонлик футболчилар иштирок этаётган жамоалар учун эса турлича тажриба қайд этилди: «Истиқлол» сафардан бир очко билан қайтди, «Трактор» эса йирик мағлубиятга учради.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…