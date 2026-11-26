Нафас йўлига нарса тиқилиб қолса, сув ичириш мумкин эмас. Бундай вазиятда нима қилиш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нафас йўлига бегона жисм тиқилиб қолганда сув ичириш ёки овқат билан пастга суришга уриниш бўғилиш хавфини янада кучайтиради.
- Агар одам йўтала олмай, нафас ололмай қолса, катта ёшлиларда кураклар орасига 5 марта уриш ва Геймлих усулида қорин соҳасига 5 марта босим бериш керак.
Овқатланаётганда одамнинг томоғига бирор нарса тиқилиб қолиши кутилмаганда юз бериши мумкин. Бундай пайтда кўпчилик дарҳол сув ичиришга ёки орқасига уришга шошилади. Аммо бу ҳаракатларнинг айримлари вазиятни янада оғирлаштириши мумкин.
Хўш, нафас йўлига овқат ёки бошқа нарса тиқилиб қолса, қандай ёрдам бериш керак ва нималарни қилиш мумкин эмас?
Нега сув ичириш мумкин эмас?
Агар бегона жисм нафас йўлини тўсиб қўйган бўлса, сув ичириш уни чиқариб юбормайди. Аксинча, одам ютишга қийналаётган бўлса, сув ҳам нафас йўлига кетиб, бўғилиш хавфини кучайтириши мумкин.
Бундай вазиятда асосий мақсад сув ёки бошқа маҳсулот билан тиқилиб қолган нарсани пастга тушириш эмас, балки нафас йўлини очишдир.
Нафас йўлига нарса тиқилиб қолса, нима қилиш керак?
Аввало, вазият қанчалик жиддий эканини аниқлаш лозим.
- Агар одам йўтала олаётган ва гапира олаётган бўлса, уни йўталишда давом этишга унданг. Кучли йўтал бегона жисмни мустақил чиқаришга ёрдам бериши мумкин;
- Агар одам гапира, нафас ола ёки йўтала олмай қолса, бу жиддий бўғилиш белгиси. Дарҳол тез ёрдам чақиришни сўранг;
- Катта ёшли одам ёки 1 ёшдан ошган болада аввал кураклар орасига кафтнинг пастки қисми билан 5 марта кескин уриш керак;
- Агар бу ёрдам бермаса, қорин соҳасига 5 марта босим бериш (Геймлих усули) қўлланади. Бунинг учун одамнинг орқасидан туриб, киндикдан юқорироқ, кўкрак суягидан пастроқда муштни жойлаштириб, ичкарига ва юқорига кескин босим берилади;
- Нафас йўли очилмагунча 5 марта орқага уриш ва 5 марта қорин соҳасига босим бериш навбат билан давом эттирилади.
Чақалоқнинг нафас йўлига нарса тиқилса-чи?
Бир ёшгача бўлган чақалоқларга ёрдам бериш усули бошқача. Бундай вазиятда:
- Чақалоқни қорни билан билагингизга ётқизиб, бошини танасидан пастроқда тутинг;
- Кураклари орасига кафтингиз билан 5 марта уринг;
- Натижа бўлмаса, чақалоқни эҳтиёткорлик билан чалқанча айлантириб, кўкрак қафасининг ўртасига икки бармоқ билан 5 марта босим беринг;
- Нафас йўли очилмагунча ушбу ҳаракатларни навбат билан давом эттиринг.
Муҳим: Бир ёшгача бўлган чақалоқларга қорин соҳасидан босим бериш (Геймлих усули) мумкин эмас.
Қандай хатоларга йўл қўймаслик керак?
Бундай вазиятда қуйидаги ҳаракатлардан сақланиш лозим:
- Сув ёки бошқа ичимлик ичиришга уринманг;
- Тиқилиб қолган нарсани нон, овқат ёки бошқа маҳсулот билан пастга туширишга ҳаракат қилманг;
- Оғиз ичига кўр-кўрона бармоқ тиқманг. Бу бегона жисмни янада ичкарига суриб юбориши мумкин;
- Одам кучли йўтала олаётган бўлса, орқасига уриш ёки қорин соҳасига босим беришга шошилманг.
Агар одам ҳушидан кетса ва нормал нафас олмаса, дарҳол юрак-ўпка реанимациясини (ЁР) бошлаш ва тез ёрдам кўрсатмаларига амал қилиш керак. Бегона жисм чиқарилгандан кейин ҳам, айниқса қорин ёки кўкрак соҳасига босим берилган бўлса, тиббий кўрикдан ўтиш зарур.
Нафас йўлига нарса тиқилиб қолиши оддий ҳолат эмас, балки ҳаёт учун хавфли вазиятдир. Бундай пайтда ваҳимага тушмасдан, тўғри биринчи ёрдам кўрсатиш инсон ҳаётини сақлаб қолиши мумкин.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…