«Манчестер Сити» кийиниш хонасида парокандалик: айрим юлдузлар клубдан кетишни ўйламоқда
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 5-турида «Манчестер Сити» ўз майдонида Италиянинг «Наполи» клуби билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади. Ушбу натижадан сўнг «шаҳарликлар»нинг барча мусобақалар доирасидаги сўнгги 5 та учрашувдаги ғалабалари сони атиги 1 тани ташкил этмоқда.
Кийиниш хонасидаги ички низолар ва Гвардиола давридаги бирдамликнинг йўқолиши
The Touchline нашри хабарига кўра, клуб атрофидаги молиявий қонунбузарликлар ҳақидаги хабарлар ортидан жамоа ичидаги муҳит кескин ёмонлашган. Манбанинг таъкидлашича, кийиниш хонасида жиддий келишмовчиликлар юзага келган:
Бирдамликнинг йўқолиши: Футболчилар ўртасида аввалгидек — Хосеп Гвардиола бошқаруви давридаги жипслик ва ўзаро ишонч қолмаган.
Кетиш кайфияти: Айрим етакчи футболчилар клуб яқин келажакда жиддий санкциялар ва муаммоларга дуч келиши мумкинлигини англаб, жамоани тарк этиш ҳақида ўйлай бошлашган.
«Манчестер Сити»нинг жорий мавсумдаги ҳолати ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва статистика
ЕЧЛ 5-тур натижаси
«Манчестер Сити» 2:2 «Наполи»
Сўнгги 5 ўйин статистикаси
Барча мусобақаларда атиги 1 та ғалаба
АПЛдаги жорий ўрни
3-ўрин (11-турдан сўнг 22 очко)
Пешқадам билан фарқ
Биринчи ўриндаги «Арсенал»дан 6 очко ортда
Асосий ички муаммо
Молиявий қонунбузарликлар хавфи туфайли кийиниш хонасидаги келишмовчиликлар
Сизнингча, «Манчестер Сити»даги бу инқироз шунчаки вақтинчалик пасайишми ёки молиявий можаролар клубнинг бутун бошли даври якунланишига олиб келадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инглиз футболи мухлисларига ушбу шов-шувли хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…