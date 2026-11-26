Хосеп Гвардиола мураббийлик фаолиятини тиклаши ҳақидаги саволга жавоб берди
«Барселона» ва «Манчестер Сити» клублари собиқ бош мураббийи Хосеп Гвардиола мураббийлик фаолиятига қайтиш эҳтимоли юзасидан ўз фикрларини билдирди. 55 ёшли испаниялик мутахассис Romario TV телеканалига берган интервьюсида ҳозирги танаффусидан мамнун эканини ва яшил майдонга қачон қайтишини олдиндан аниқ айта олмаслигини таъкидлади.
«Ортда шунча йиллар ва учрашувлар қолди»
Гвардиоланинг сўзларига кўра, у мураббийликка фақат ички иштиёқ ва тўғри вақт келганини сезганидагина қайтиши мумкин — шунда ҳам муносиб таклиф бўлса:
«Танаффусим қанча вақт давом этишини билмайман, аммо ҳозир ўзимни жуда яхши ҳис қиляпман. Ўйлашимча, агар қачондир мураббийликка қайтсам, бунинг вақти келганини ўзим ҳис қилганимдагина шундай йўл тутаман. Албатта, агар кимдир мени таклиф қилишни истаса.
Акс ҳолда, бунинг ҳеч қандай қўрқинчли жойи йўқ. Ахир ортда шунча йиллар ва учрашувлар қолди.», — деди Хосеп Гвардиола.
Мураббий ҳақида асосий маълумотлар
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Мутахассис
Хосеп Гвардиола (55 ёш)
Сўнгги иш жойи
«Манчестер Сити» (10 йиллик фаолиятдан сўнг ўтган мавсум якунида тарк этган)
Аввалги клублари
«Барселона», «Бавария»
Ҳозирги ҳолати
Мураббийлик фаолиятида ижодий танаффусда
Қайтиш шарти
Фақат ўзи тайёрлигини ҳис қилганида ва муносиб таклиф тушганида
Эслатиб ўтамиз, Хосеп Гвардиола 10 йиллик самарали бошқарувдан сўнг ўтган мавсум якунида «Манчестер Сити» бош мураббийи лавозимини тарк этган эди.
Сизнингча, Хосеп Гвардиола танаффусдан сўнг яна қайси гранд клубни ёки бирор миллий терма жамоани бошқариши керак?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи мухлисларига ушбу қизиқарли интервьюни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…