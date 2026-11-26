Соч нега оқаради? Ёшликдан оқ сочларнинг пайдо бўлиш сабаблари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Соч оқариши соч фолликулаларидаги меланин пигментини ишлаб чиқарувчи ҳужайралар фаолиятининг ёш ўтиши билан сусайиши натижасида юзага келади.
- Бу жараёнга ирсият, узоқ давом этувчи стресс, V12 витамини ва минераллар етишмаслиги, қалқонсимон без фаолиятининг бузилиши ҳамда чекиш каби омиллар таъсир кўрсатиши мумкин.
Ойнага қараб, ҳали ёш бўлишига қарамай, сочлари орасида оқ толаларни кўрганлар кўп. Кимдир буни стресс билан боғласа, бошқалар витамин етишмаслиги ёки ирсиятдан деб ҳисоблайди. Хўш, соч аслида нега оқаради ва бу жараённи ортга қайтариш мумкинми?
Соч оқаришининг асосий сабаби нима?
Сочнинг рангини меланин деб аталувчи пигмент белгилайди. Соч фолликулаларидаги пигмент ишлаб чиқарувчи ҳужайралар меланин ҳосил қилади. Ёш ўтиши билан бу ҳужайралар фаолияти сусайиб, сочга ранг берувчи пигмент камаяди. Натижада янги ўсаётган сочлар оқ ёки кулранг бўлиб чиқади.
Бу жараён одатда 30–40 ёшларда сезила бошлайди, бироқ айримларда анча эрта, ҳатто ўсмирлик ёки 20 ёшларда ҳам кузатилиши мумкин. Бунда энг муҳим омиллардан бири — ирсият.
Нега айримларнинг сочи ёшлигида оқаради?
Эрта оқаришга бир нечта омил таъсир қилиши мумкин:
- Ирсият. Энг муҳим омиллардан бири. Оилада соч эрта оқариши кузатилган бўлса, бу хусусият авлоддан-авлодга ўтиши мумкин.
- Стресс. Узоқ давом этувчи кучли стресс соч пигментини ишлаб чиқарувчи ҳужайраларга таъсир қилиб, оқариш жараёнини тезлаштириши мумкин. Аммо соч бир кечада бутунлай оқариб қолиши ҳақидаги гаплар кўпинча муболаға.
- Витамин ва минераллар етишмаслиги. В12 витамини, айрим минераллар ва озиқланиш билан боғлиқ муаммолар эрта оқариш билан боғлиқ бўлиши мумкин.
- Соғлиқ билан боғлиқ ҳолатлар. Қалқонсимон без фаолиятининг бузилиши ва айрим аутоиммун касалликлар ҳам соч пигментига таъсир қилиши мумкин.
- Чекиш. Тадқиқотларда чекиш ва сочнинг эрта оқариши ўртасида боғлиқлик аниқланган.
Оқ сочни юлиб ташлаш мумкинми?
Оқ сочни юлиб ташлаш унинг ўрнига янада кўп оқ соч чиқишига сабаб бўлмайди. Бу кенг тарқалган афсона. Аммо сочни қайта-қайта юлиш фолликулга зарар етказиб, сочнинг сийраклашишига олиб келиши мумкин. Юлинган соч ўрнига қайта ўсган тола ҳам, одатда, оқ бўлади.
Сочни қайта қорайтириш мумкинми?
Агар сочнинг оқариши ирсий ёки ёшга боғлиқ бўлса, уни табиий равишда қайта қорайтиришнинг исботланган усули ҳозирча йўқ. Бироқ оқариш витамин етишмаслиги ёки айрим касалликлар билан боғлиқ бўлса, асосий сабабни даволаш жараённи секинлаштириши, айрим ҳолларда пигментнинг қисман тикланишига ёрдам бериши мумкин. Бу ҳақда American Academy of Dermatology (Америка Дерматология академияси) маълумот берди.
Шунинг учун соч жуда эрта оқара бошласа, айниқса бу ҳолат тез кучайса, дерматологга мурожаат қилиб, зарурат бўлса, таҳлиллар топшириш мақсадга мувофиқ.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…