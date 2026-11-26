Собиқ xAI ходимлари келажакни башорат қилишга ёрдам берувчи AI стартапини ишга туширди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- xAI компаниясининг собиқ ходимлари Гуодонг Чжан, Зиханг Дай ва Мануэль Кройсс келажакдаги воқеаларни башорат қилишга ихтисослашган Эпочал стартапига асос солди.
- Компаниянинг Тиме Портал тизими сунъий интеллектга интернетнинг ўтмишдаги архив маълумотларидан фойдаланиб, воқеалар натижаси ҳали маълум бўлмаган шароитда прогнозлар тузишни ўргатади.
Илон Маскнинг xAI компаниясида ишлаган уч нафар собиқ ҳаммуассис келажакдаги воқеаларни башорат қилишга ёрдам берадиган сунъий интеллект технологиясини ривожлантириш учун Epochal стартапига асос солди. Компаниянинг илк маҳсулоти AI агентларига интернетнинг ўтмишдаги архив маълумотларидан фойдаланиб, прогнозлар тузиш имконини беради. Бу ҳақда Bloomberg нашри хабар берди.
Epochal томонидан ишлаб чиқилган Time Portal деб номланган тизим сунъий интеллектга интернетнинг муайян санада қандай кўринишда бўлганини қайта тиклаш имконини беради. Бошқача айтганда, AI агентлари ўтмишдаги бирор кунни танлаб, айнан ўша вақтда мавжуд бўлган веб-сайтлар ва маълумотларни кўриши мумкин. Бунда кейинроқ содир бўлган воқеалар ҳақидаги маълумотлар улардан яширилади.
Компания бу технологияни «вақт портали» деб атаган. Унинг асосий мақсади сунъий интеллектни ўтмишдаги воқеаларни таҳлил қилиш ва ўша пайтда мавжуд бўлган маълумотлар асосида кейинги натижаларни башорат қилишга ўргатишдан иборат. Масалан, AI агентига муайян санадаги иқтисодий ёки сиёсий вазият ҳақидаги маълумотлар берилиб, ундан кейин нима содир бўлишини прогноз қилиш сўралиши мумкин.
Epochal вакилларининг фикрича, бугунги сунъий интеллект моделлари интернетдаги маълумотлар асосида ўқитилади. Бироқ улар кўпинча ўтмишдаги воқеаларнинг якуни ҳақидаги маълумотларни ҳам кўради. Time Portal эса AI агентларини воқеа натижаси ҳали маълум бўлмаган шароитда қарор қабул қилиш ва башорат тузишга ўргатишга қаратилган.
Янги стартапга Гуодонг Чжан, Зиханг Дай ва Мануэл Кройсс асос солган. Улар xAI компаниясининг асосчиларидан бўлиб, 2026 йил февраль ойида компания SpaceX билан бирлашганидан кейин ундан кетган.
Epochal жамоасига xAI, OpenAI, Anthropic ва Google DeepMind компанияларида ишлаган собиқ мутахассислар ҳам қўшилган.
Bloomberg манбасига кўра, асосчилардан бири Гуодонг Чжан лойиҳага ўз маблағидан 100 миллион доллар сармоя киритмоқда. Бироқ компания вакили молиялаштириш ҳақидаги маълумотни изоҳлашдан бош тортган.
Ҳозирча Epochal келажакни инсондан аниқроқ башорат қила оладиган тайёр AI моделини тақдим этгани йўқ. Компаниянинг дастлабки маҳсулоти сунъий интеллектнинг прогноз қилиш қобилиятини ривожлантириш ва синаш учун мўлжалланган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…