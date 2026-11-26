Гукеш ва Синдаров 45+30 вақт назорати ҳамда тайёргарлик ҳақида фикр билдиришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жаҳон чемпионлиги учун баҳсда Гукеш Доммаражу ва Жавоҳир Синдаров 1:1 ҳисобида дуранг қайд этиб, 45+30 вақт назорати ҳамда тайёргарлик жараёнлари ҳақида ўз фикрларини билдиришди.
- Гукеш ушбу форматни классик рейтингга киритмаслик кераклигини таъкидласа, Жавоҳир Синдаров уни рапид ва классик шахмат ўртасидаги тизим деб баҳолади.
Шахмат бўйича амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу ҳамда Номзодлар турнири ғолиби, ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ўртасидаги Жаҳон чемпионлиги учун баҳс ҳозирча 1:1 ҳисобидаги дуранг билан давом этмоқда. Ўйинлар оралиғидаги матбуот анжуманида шахматчилар Будапешт турнирида синовдан ўтказилган янги 45+30 вақт назорати ҳамда Женевадаги жамоавий тайёргарлик ҳақидаги саволларга жавоб беришди.
45+30 вақт назорати борасида икки хил қараш
Ҳар бир ўйинчига 45 дақиқа ва ҳар бир юришдан сўнг 30 сониядан қўшиб бериладиган 45+30 назорати юзасидан икки даъвогарнинг муносабати қуйидагича бўлди:
Гукеш Доммаражунинг позицияси: Ҳиндистонлик чемпион бу формат кўпроқ рапидга яқин эканини таъкидлаб, бундай партияларни классик рейтингга киритмаслик кераклигини айтди. У ўз фикрига далил сифатида Праггнанандҳанинг Ричард Раппортга қарши ўйинида бир юришда мот ўтказиб юборганини (оқларда ўйнаган Раппорт
43.Qg7#юриши билан мот қўйган) мисол қилиб келтирди.
Жавоҳир Синдаровнинг баҳоси: Ҳамюртимиз ушбу назоратни рапид ва классик шахмат орасидаги формат сифатида таърифлади. Унинг фикрича, бу тизим томошабинлар учун қизиқарли бўлса-да, бир кунда иккита партия ўтказиш шахматчидан жуда кўп куч талаб қилади — бошида вақт етарлидек туюлади, аммо тез тугаб қолади. Синдаров ушбу форматда шахсан ўйнаб кўрганидан кейин янада аниқроқ хулоса беришини қўшимча қилди.
Гукешнинг Женевадаги жамоаси ва руҳий тайёргарлиги
Амалдаги жаҳон чемпиони Женевадаги кучли босимни қандай енгиб ўтаётгани ва ёрдамчилари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди:
Йўналиш / Мутахассис
Тафсилотлар ва вазифаси
Мураббийи
Польшалик таниқли гроссмейстер Гжегож Гаевский (Grzegorz Gajewski)
Руҳий тайёргарлик мутахассиси
Падди Аптон (Paddy Upton) — тахта қаршисидаги хатти-ҳаракатлар ва психологик барқарорлик бўйича ишлайди
Босимни енгиллатиш
Женевага келган икки яқин дўсти билан вақт ўтказиш орқали матч стрессини камайтиради
Жамоанинг қолган аъзолари
Гукеш штабнинг бошқа аъзолари ҳақида кейинроқ маълумот беришини билдирди
Сизнингча, шахматда вақт назоратини қисқартириш (45+30 каби форматлар) ўйин сифатига салбий таъсир қилиб, қўпол хатолар кўпайишига олиб келадими ёки замонавий шахмат айнан шу йўналишда ривожланиши керакми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва шахмат ихлосмандларига ушбу қизиқарли матбуот анжумани тафсилотларини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…